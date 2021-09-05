 ጦርነት ያወደማቸው የጤና ተቋማት ተስፋ  | እንወያይ | DW | 02.01.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

እንወያይ

ጦርነት ያወደማቸው የጤና ተቋማት ተስፋ 

ከአንድ ዓመት በላይ በዘለቀው በሰሜን ኢትዮጵያ የሚደረገው ጦርነት በመሰረተ ልማት ዘርፉ ላይ ከፍተኛ ውድመት እያደረሰ ቀጥሏል። እስካሁን በትግራይ ክልል ስለደረሰው የጉዳት መጠን በትክክል የሚታወቅ ነገር ባይኖርም ጦርነቱ በተዛመተባቸው የአፋር እና አማራ ክልሎች ከ2000 በላይ የጤና ተቋማት ተዘርፈዋል፤ አልያም ከአገልግሎት ውጭም ሆነዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 31:26

እንወያይ

ጦርነት ያወደማቸው የጤና ተቋማት ተስፋ 

ከአንድ ዓመት በላይ በዘለቀው በሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚደረገው ጦርነት በመሰረተ ልማት ዘርፉ ላይ ከፍተኛ ውድመት እያደረሰ ቀጥሏል። እስካሁን በትግራይ ክልል ስለደረሰው የጉዳት መጠን በትክክል የሚታወቅ ነገር ባይኖርም ጦርነቱ በተዛመተባቸው የአፋር እና አማራ ክልሎች መንግሥት እንደገለጸው ከ2000 በላይ የጤና ተቋማት ተዘርፈዋል፤ ወድመዋል፤ ከአገልግሎት ውጭም ሆነዋል።

Äthiopien | Tigray Konflikt | Zerstörung durch militante Tigray Gruppen

እንደኢትዮጵያ ባለ የጤና ዘርፉ የተዳከመ ሀገር የደረሰው ጉዳት በተገልጋዩ ኅብረተሰብ ላይ የሚያስከትለው ጫና ቀላል እንዳልሆነ ይታመናል። ስለደረሰው ጉዳት እየተወራ ዛሬም ጦርነቱ አለማባራቱ ቀጣይ ሊከተል የሚችለውን ውድመት አሳሳቢ ያደርገዋል።

Äthiopien | Bürgerkrieg | Tigray | Universität in Dessie

በአማራ እና አፋር ክልል የወደሙ የጤና ተቋማትን መልሶ የማቋቋም እንቅስቃሴ መጀመሩ አንድ ነገር ቢሆንም ከውጭ ምንዛሪ እጥረቱ ጋር ተያይዞ የመድኃኒት እና የህክምና መገልገያዎች አቅርቦትም ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ ነው። የደረሰውን ጉዳት በማንሳት፣ ካለው ላይ የተቀነሱትን የጤና ተቋማት ዳግም ለአካባቢው ማኅበረሰብ አገልግሎት እንዲሰጡ የማድረግ ጥረት እና ያለውን አቅም በሚመለከት የተካሄደውን ውይይት የድምጽ ማዕቀፉን በመጫን ያድምጡ። 

Äthiopien | Bürgerkrieg | Tigray | Universität in Dessie

ሸዋዬ ለገሠ 

Audios and videos on the topic

እንወያይ  