 ጦርነት የጎዳቸው የአፋር ክልል ወረዳዎች ለማገገም እየታገሉ ነው | ኢትዮጵያ | DW | 14.11.2022

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ኢትዮጵያ

ጦርነት የጎዳቸው የአፋር ክልል ወረዳዎች ለማገገም እየታገሉ ነው

ውጊያ የጎዳቸው የአፋር ክልል ወረዳዎች መረጋጋት ቢጀምሩም የተፈናቀሉ ዜጎቻቸው ወደ ቀያቸው አልተመለሱም። ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው የአካባቢው ነዋሪ እና የሰብዓዊ መብት ተሟጋች እንደሚሉት ባንክ እና ቴሌኮምን የመሳሰሉ መሠረታዊ አገልግሎቶች በቅጡ አይሰሩም። የምግብ እና የመጓጓዣ አገልግሎቶች እጦት እና ቢገኙም የዋጋ መወደድ ለነዋሪዎች ፈተና ሆኗል

«እነዚህ አከባቢዎች የባንክ አገልግሎት ከተቋረጠ 2 ዓመት ደፍኗል»

መምህር መሃመድኑር ዑስማን ከሚኖሩበት ሰሜናዊ የአፋር ክልል ዞን ኢረብት ወረዳ በጦርነት ሳቢያ መረጋጋት በተሳነው አከባቢ ከቀዬያቸውና ከመመህርነት የስራ ገበታቸው ከተፈናቀሉ ከሁለት ዓመታት በኋላ አሁን ወደ ስራ ገበታቸው ተመልሰዋል፡፡ መምህሩ አሁን ተገኝቷል ባሉት የሰላም ተስፋ በብዛት በጦርነት ከወደሙት የመማሪያ ክፍሎች መካከል በተረፉቱ በውስኖቹ ውስጥ በዚህ ሳምንት የማስተማር ስራቸውን አንድ ብለው መጀመራቸውንም ይገልጻሉ፡፡ በርግጥ እንደ መምህር መሃመድኑር አስተያየት በጦርነቱ ምክኒያት የተፈናቀለው ማህበረሰብ ሙሉ በሙሉ ወደ ቀዬው አለመመለሱና ከመሰረታዊ ፍላጎቶች መጓደል ጋር ተያይዘው ወደ ትምህርት ገበታቸው የተመለሱ ተማሪዎችም ቁጥር አሽቆልቁሎ መታየቱን አመልክተዋል፡፡ በመሆኑም መሰረታዊ የአገልግሎት አውታሮችን በነዚህ በጦርነት በተጎዱ አከባቢዎች የመመለሱ ስራ ጊዜ የማይሰጠው ነው ይላሉ፡፡ 

"የባንክ አገልግሎት በነዚህ አከባቢዎች ከተቋረጠ 2 ዓመት ደፍኗል" ያሉት እኚው ነዋሪ፤ በኬላዎች ላይ በሚወሰዱ ጥብቅ ቁጥጥሮች መሰረታዊ ፍጆታ እቃዎች አንኳ ወደ እነዚህ አከባቢዎች እንደልብ አለመግባታቸው ኑሮን ፈታኝ አድርጎታል፡፡

አብዓላ በጦርነት የደረሰባት ጉዳት

የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እንደ አብዓላ ያሉ የአፋር ክልል ከተሞችን ክፉኛ የጎዳ ነው።

በነዚህ በጦርነት ላይ በከረሙ የአፋር ክልል ወረዳዎች አሁን የጦርነት ድምጽ አይሰማም፡፡ በቅርቡ በትግራይ ክልል እና ፌዴራል መንግስት መካከል ተጀመረው የሰላም ሂደትም ተስፋን በማጫሩ ተፈናቃይ ማህበረሰብ ሙሉ በሙሉ ባይሆንም በተሻለ ሁኔታ ወደ ቀዬያቸው መመለስ ጀምረዋል፡፡ 

በሰላሙ ድርድር የአፋር ህዝብ እንደ ሌላው ሁሉ የደስታው ተካፋይ ነው ያሉን ደግሞ የአፋር ሰብዓዊ መብቶች ድርጅት ሊቀመንበር አቶ ገዓዝ አህመድ ናቸው፡፡ እንደ አቶ ገዓዝ ማብራሪያ የአፋር ክልል ሰሜናዊ እና ማዕከላዊ ዞኖች የመሰረታዊ ልማት ዝርጋታዎች ከትግራይ ክልል ጋር የተሳሰሩ መሆናቸው እኩል የችግሩ ገፈት ቀማሽ እንዲሆንም አስገድዷል፡፡ 
የሰብዐዊ መብት ተሟጋቹ ጦርነቱ በአፋር ህዝብ ላይ ያደረሰው ጉዳት ከቁሳዊ ውድመትም በላይ ነው ይላሉ፡፡ “ብዙ ሰዎች በዚህ ጦርነት ህይወታቸው አልፏል፡፡ ከ600 ሺህ የላቁ በስድስቱ ወረዳዎች ብቻ ተፈናቅለው ሰብዓዊ መብታቸውም ክፉኛ ተመሰቃቅሏልም” ነው ያሉት፡፡ 

በጦርነቱ እጅግ የተጎዳው ህዝብ ሰፊ የስነልቦናም ግንባታ የሚያስፈልገውና የአፋር የጦርነቱ ተጎጂ አከባቢዎች ከትግራይና ሌሎችም በጦርነት ከተጎዱ አከባቢዎች እና ማህበረሰብ ጋር ትኩረት የሚያሻቸው መሆኑንም ሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪው አብራርተዋል፡፡ በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት የቆየው ጦርነት በሚሊዮን የሚቆጠሩትን ሰዎች አፈናቅሏል፤ በቢሊየን የሚተመኑ ሃብት ንብረቶችን ደግሞ አውድሞ የሺዎችን ህይወትም ቀጥፏል፡፡ 

ሥዩም ጌቱ

እሸቴ በቀለ

ታምራት ዲንሳ
 

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«እነዚህ አከባቢዎች የባንክ አገልግሎት ከተቋረጠ 2 ዓመት ደፍኗል»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Commander-in-chief of the Tigray rebel forces General Tadesse Worede (2ndL) Chief of staff of the Ethiopian Armed Forces and Field Marshal Berhanu Jula (3rdL), former Nigeria's President Olusegun Obasanjo (5thL) and former Kenya's President Uhuru Kenyatta (R) sign documents during the signing ceremony of the declaration of the senior commanders meeting on the implementation of the Ethiopia permanent cessation of hostilities agreement between the government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front (TPLF) in Nairobi on November 12, 2022. - The restoration of desperately needed humanitarian assistance to the region is one of the key planks of a peace deal between the federal government and the Tigray People's Liberation Front (TPLF) to end two years of brutal war in northern Ethiopia. (Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP) (Photo by YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images)

የኅዳር 3 ቀን 2015 የዜና መጽሔት 14.11.2022

አፋር ክልል በጦርነቱ ከ200,000 በላይ ነዋሪ ተፈናቅሏል

አፋር ክልል በጦርነቱ ከ200,000 በላይ ነዋሪ ተፈናቅሏል 02.09.2022

ባለፈው ሳምንት እንደ አዲስ ባገረሸው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በአፋር ማዕከላዊ ዞን በሚገኙ አምስት ወረዳዎች ከ200 ሺህ በላይ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውን ክልሉ ዐስታውቋል። በአካባቢውበተተኮሱ የከባድ መሣሪያ እሩምታዎች የሰዎች ሕይወት አልፏል፤ የመቁሰል አደጋም ገጥሟል።

የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዳሰሳ

የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዳሰሳ 19.04.2022

የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ቀውስ በአፋርና አማራ ክልሎች 7 ዞኖች መደበኛና ጥራት ያለው የመንግሥት አገልግሎት ለመስጠት አዳጋች ማድረጉን የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ተናገረ። በሁለቱ ክልሎች ውስጥ በጦርነቱ በርካቶች ለሞት፣ ለመፈናቀል፣ ለጾታዊ ጥቃት ከመጋለጣቸው ባሻገር ከፍተኛ የንብረት ውድመት መድረሱን ተቋሙ ገልጧል።