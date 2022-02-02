ጦርነት፣ የብር እና ነዳጅ እጥረት የተጫነው የትግራይ የንግድ እንቅስቃሴ

የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትና የተከተለው ይፋዊ ያልሆነ ዕገዳ በትግራይ ገበያ የአቅርቦት እጥረትና የዋጋ ንረት ፈጥረዋል። የመቐለ ነጋዴዎች ሥራ ማቆማቸውን ሰራተኛም መበተናቸውን ተናግረዋል። "የትግራይ ኤኮኖሚ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ደቋል" ከሚል ድምዳሜ የደረሱት ዶክተር ጸጋይ ገብረኪዳን የገንዘብና የነዳጅ እጥረት ከፍተኛ ጫና እንዳሳደሩ ገልጸዋል
በሸቀጣ ሸቀጥ ንግድ ሥራ የተሰማራው ገብረየሱስ የሚሸጠው ጥቂት ቢሆንም በመቐለ ከተማ የሚገኝ መደብሩን ከፍቶ ይውላል። የዶይቼ ቬለው ሚሊዮን ኃይለስላሴ ወደ ገብረየሱስ መደብር ባለፈው ሣምንት ብቅ ሲል በመደርደሪያዎች የሚታዩት ጥቂት ሸቀጦች ብቻ ናቸው። ገብረየሱስ ባዶ መደርደሪያዎቹን እየጠቆመ "በዚህ አካባቢ የመዋቢያ ዕቃዎች፣ የዱቄት ሳሙና የሚበላ ፓስታ ነበር። ጭማቂም ነበረበት። አሁን ስታየው ግን ምንም የለም። ከውጪ የሚገባ ነገር ምንም የለም ማለት ይቻላል። የምንሰራው ሥራ የለም" በማለት ለዶይቼ ቬለ አስረድቷል። "በጣም እየተረበሽን ነው" የሚለው ገብረየስ "እንደግፈው የነበረው እና ከእኛ ይጠብቅ የነበረው ሰው ተጨናንቆ ነው ያለው" ሲል ጫናው እስከ ቤተሰብ እንደሚዘልቅ ጠቁሟል። መደብሩን ከፍቶ የሚውለው የመቐለ ነጋዴ "እግዚአብሔር ያውቃል" እያለ መፍትሔውን ለፈጣሪው ይተዋል።
የባንክ አገልግሎት በራቀው፣ መገበያያ ገንዘብ በቸገረው እና የነዳጅ እጥረት ባየለበት የመቐለ ገበያ የንግድ ሥራ የተስተጓጎለው ግን ለወጣቱ ገብረየሱስ ብቻ አይደለም። ባለፈው ሣምንት አስራ አምስተኛ ወሩን ያስቆጠረው እና አሁንም ኹነኛ መቋጫ ያልተበጀለት ጦርነት አቶ ክፍለዮሐንስን "በተስፋ ብቻ" እንዲኖሩ አስገድዷቸዋል።
"የሸቀጦች አቅርቦት ሥራ ነው የምሰራው። እኔ በተለይም ለምግብነት የሚያገለግሉ ነገሮች፣ የተዘጋጁ ወይም የታሸጉ ምግቦችን እና የመሳሰሉትን ነበር አስመጣ የነበረው" የሚሉት አቶ ክፍለዮሐንስ "አሁን ይኸን ካቆምን ሰባት ወር አልፎናል። ምንም ነገር የለም። በሱቃችን እንደምታየው አረቄ ብቻ ነው የቀረው። ሥራ የለም ግን ዝም ብለን ከፍተንው እንውላለን" በማለት የንግድ ሥራቸው የሚገኝበትን ሁኔታ ገልጸዋል።
ከአዲስ አበባ፣ ዱባይ እና ቻይና የተዘጋጁ የወንዶች አልባሳት ወደ ኢትዮጵያ በማስገባት በመቐለ በሚገኝ የንግድ መደብሩ የሚነግደው ሙባረክ ሙስጠፋ "ባለው የተዘጋጋ ሁኔታ ልንሰራ አልቻልንም፤ የሚገባ ዕቃም የለም" ሲል አሁን ሥራው የሚገኝበትን ሁኔታ ይገልጸዋል። "ከዚህ በፊት በምንሠራው በትርፉ ቤተሰቦቻችንን እናስተዳድር፤ የቤት ኪራይ እንከፍል ነበር። አሁን ግን የሠራንው ራሱ ወደ ቤት እየገባ ነው። እየበላንው ነው" የሚለው ሙባረክ መጪው ጊዜም ያሰጋዋል። "እንቀሳቀስበት የነበረው ብር አሁን እያለቀ ነው። በጣም አስፈሪ ሁኔታ ላይ ነው" ሲል ሥጋቱን ለዶይቼ ቬለ ገልጿል።
የመገበያያ ገንዘብ እና የነዳጅ እጥረት ያስተጓጎሉት የትግራይ ገበያ
የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እና የተከተለው ይፋዊ ያልሆነ ዕገዳ የትግራይ ክልል ከተቀረው የአገሪቱ ክፍል የነበረውን ግንኙነት ቆርጦታል። ይኸ በክልሉ የንግድ እንቅስቃሴ እና በኤኮኖሚው ላይ ያሳደረው ጫና ብርቱ ነው። የኤኮኖሚ ተመራማሪው ዶክተር ተስፋይ ገብረኪዳን "የትግራይ ኤኮኖሚ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ደቋል" ከሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰዋል። ለዚህ ደግሞ ተመራማሪው እንደሚሉት በተለይ የመገበያያ ገንዘብ እና የነዳጅ እጥረት ከፍተኛውን ሚና ይወስዳሉ። ዶክተር ተስፋይ "በትግራይ ውስጥ ያለው ባንክ ሙሉ በሙሉ በመዘጋቱ፤ ገንዘብ ስለሌለ ያለ ገንዘብ ደግሞ ምንም አይነት ኢኮኖሚ ሊታሰብ አይችልም። [ሸቀጥን] ከአምራቹ ወደ ተጠቃሚው የሚያገናኘው ትራንስፖርት ነው። ትራንስፖርት ደግሞ ነዳጅ ስለሌለ በጣም ውድ ሆኗል። ከዚህም ከዚያም ነዳጅ ቢያገኝም ራሱ የድሮን ጥቃት ስላለ በትግራይ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ በጣም በአሉታዊ መንገድ ተጽዕኖ አሳድሮበታል። ያለ እነዚህ ሁለት ወሳኝ ነገሮች ኢኮኖሚ ሊታሰብ አይችልም ማለት ነው" በማለት አስረድተዋል።
በትግራይ የተፈጠረው የመገበያያ ገንዘብ እና የነዳጅ እጥረት ያስከተለው ዳፋ ለንግድ መደብሮች ተቀጣሪዎችም የተረፈ ነው። በቻይና የሚመረቱ የመብራት እና ተጓዳኝ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን በጅቡቲ በኩል ወደ ኢትዮጵያ በማስገባት ለትግራይ አከፋፋይ ነጋዴዎች የሚያስረክቡት አቶ ገብረመድኅን ኃይሌ "በዚህ በጦርነቱ ምክንያት በአሁኑ ሰዓት የምናመጣው ነገር የለም። ሁሉ ነገር ዝግ ነው። አሁን እንኳን ልናመጣ ሠራተኞች ለራሳቸው ወጥተዋል። ምክንያቱም ሥራ የለንም። ሠራተኞቻችንን በትነናል። አሁን ጭራሹን አቁመናል። ሥራ የለም" ብለዋል።
መቐለን በመሳሰሉ ከተሞች "ጥሩ የሆነ መነቃቃት" አሳይቶ የነበረው የመካከለኛ ማምረቻዎች እንቅስቃሴ መዳከሙን የኢኮኖሚ ተመራማሪው ዶክተር ጸጋይ ገብረኪዳን ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።
ሠራተኞቻቸውን ለማሰናበት የተገደዱት ግን አቶ ገብረመድኅን ብቻ አይደሉም። በኢትዮጵያ ፌድራል መንግሥት እውቅና የተነፈገው የትግራይ አስተዳደር ባለፈው ዓመት ነሐሴ ወር በክልሉ 102 ሺሕ ሠራተኞች የነበሯቸው 11 ሺሕ ማምረቻዎች ሥራ ማቆማቸውን አስታውቆ ነበር። በዚሁ መረጃ መሠረት ከ9 ሺሕ 800 በላይ ተቀጣሪዎች የነበሯቸው ዘጠኝ የውጭ ባለወረቶች ሥራ አቁመዋል። የኤሌክትሪክ፣ የባንክ፣ የኢንተርኔት እና የስልክ ግንኙነቶች መቆራረጥ እና ከሌሎች ክልሎች ጋር የነበረ የንግድ ልውውጥ መስተጓጎል ከ130 ሺሕ በላይ የተመዘገቡ አነስተኛ እና መካከለኛ ቢዝነሶችን አዳክሟል።
የኤኮኖሚ ተመራማሪው ዶክተር ጸጋይ እንደሚሉት በተለይ የማምረቻ እና የአገልግሎት ዘርፎች "ምንም አይነት እንቅስቃሴ" የላቸውም። የኢትዮጵያ መንግሥት በከፍተኛ ብድር ከገነባቸው የኢንዱስትሪ ፓርኮች አንዱ የሆነው እና በመቐለ የሚገኘው ሥራ ማቆሙን የሚያስታውሱት ዶክተር ጸጋይ "ከእነሱ ይገኝ የነበረ ኤክስፖርትም ቀርቷል። ስለዚህ የትግራይ ኤኮኖሚ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው" ሲሉ ተናግረዋል።
መቐለን በመሳሰሉ ከተሞች "ጥሩ የሆነ መነቃቃት" አሳይቶ የነበረው የመካከለኛ ማምረቻዎች እንቅስቃሴም መዳከሙን ያብራራሉ። "ትልልቆቹም፤ ትንንሾቹም ከውጪ በሚገባው ጥሬ ዕቃ ላይ ጥገኛ ስለሆኑ እና ይኸም ስለሌለ ምንም ማምረት አይችሉም፤ ኤሌክትሪክም የለም። ስለዚም ምርት የሚባል ነገር ቆሟል" ሲሉ አስረድተዋል። "የአገልግሎት ዘርፉን የተመለከትን እንደሆነ ቱሪዝም ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የለም። ምግብ ቤቶችም ብርም ስለሌለ በአግባቡ እየሠሩ አይደለም። ስለዚህ የማምረቻው ዘርፍ እና የአገልግሎት ዘርፍ ሙሉ በሙሉ የለም ማለት ይቻላል" ይላሉ ዶክተር ጸጋይ።
የዋጋ ንረት በትግራይ
ወደ ትግራይ የሚያመሩ መንገዶች ከመዘጋጋታቸው በፊት ከ350 እስከ 400 ብር ይሸጥ የነበረ ከውጪ የሚገባ ባለአምስት ሊትር ዘይት በአሁኑ ወቅት ወደ 2 ሺህ ብር አሻቅቧል። የዶይቼ ቬለው ሚሊዮን ኃይለስላሴ እንደዘገበው በመቐለ ገበያ የአንድ ኪሎ በፋብሪካ የተዘጋጀ የታሸገ ጨው እና የአንድ ኩንታል ሲሚንቶ ዋጋ እኩል ነው። በፋብሪካ የተዘጋጀ አንድ ኪሎ ጨው እና አንድ ኩንታል ሲሚንቶ እኩል 180 ብር ይሸጣሉ። በገበያው 120 ብር ይሸጥ የነበረ አንድ ኪሎ በርበሬ አሁን ዋጋው ከ900 እስከ አንድ ሺሕ ብር ደርሷል። የአንድ ኪሎ ስኳር ዋጋ ከ25 ብር ወደ 160 ብር ከፍ ሲል ከውጭ የሚገቡ ጭማቂዎች፣ ሳሙና እና የጽዳት መገልገያዎች፣ የመዋቢያ ግብዓቶች እና የአልኮል መጠጦች በገበያው አለመኖራቸውን ሚሊዮን ኃይለስላሴ ዘግቧል። በግ፣ ፍየል እና ለዕርድ የሚሆን የቀንድ ከብቶች ዋጋ በአንጻሩ በገበያው ቅናሽ አሳይቷል። በሚሊዮን ዘገባ መሠረት ገበሬው አማራጭ ገንዘብ ማግኛ መንገድ ስለሌለው የቤት እንስሳቱን ወደ ከተማ በመውሰድ በበርካሽ ለመሸጥ ተገድዷል።
የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እና የተከተለው ይፋዊ ያልሆነ ዕገዳ የትግራይ ክልል ከተቀረው የአገሪቱ ክፍል የነበረውን ግንኙነት ቆርጦታል። ይኸ በክልሉ የንግድ እንቅስቃሴ እና በኤኮኖሚው ላይ ያሳደረው ጫና ብርቱ ነው።
ጦርነቱ በትግራይ ክልል በተወሰነባቸው የመጀመሪያ ወራት ከፍተኛ ተጽዕኖ የደረሰበት የእርሻው ዘርፍ "በተወሰነ መንገድ" በተለይ በአነስተኛ ገበሬዎች ቢያመርትም ከዳፋው እንዳልተረፈ ዶክተር ጸጋይ ይናገራሉ። "ገበሬዎች በአሁኑ ሰዓት እያመረቱ ነው ብዬ አስባለሁ። ሆኖም ግን ገበያ የለም። ገበያ የሌለበት ምክንያት ገንዘብ የለም። ትራንስፖርትር የለም። ስለዚህ የተወሰነ ምርት ቢኖርም ወደ ተጠቃሚው አይሔድም። የሚሔደውም በጣም ውድ በሆነ መንገድ ነው" ሲሉ ጫናውን ተመራማሪው ይዘረዝራሉ።
"ትግራይ ጥሩ የሆነ የታክስ አስተዳደር የነበረው ክልል ነው። በተጨማሪ እሴት ታክስም ጥሩ የሆነ አስተዋጽዖ የሚያደርግ የነበረ ክልል ነው" የሚሉት ዶክተር ጸጋይ "ያም ቀርቷል፤ ኤክስፖርት ከወርቅ እና ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ይገኝ የነበረ የውጭ ምንዛሪ አሁን ቀርቷል። እንደነ አልመዳ የመሳሰሉ ትልልቅ ፋብሪካዎች ብዙ ሰው ይቀጥሩ ነበረ። ሰው ከሥራ ውጪ ሆኗል። ስለዚህ የትግራይ ኤኮኖሚ ከፍተኛ የሆነ ጫና ደርሶበታል። ውጤቱም ትግራይ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት አለ። ከፍተኛ የሆነ የአቅርቦት እጥረት አለ" ሲሉ ዘርፈ-ብዙውን የጦርነት እና ይፋዊ ያልሆነ ዕገዳ ዳፋ ያስረዳሉ።
"ሌላ አማራጭ የለም"
ከትግራይ ሕዝብ 40 በመቶው "ከፍተኛ የምግብ እጥረት" እንደተጋረጠበት የዓለም የምግብ መርሐ-ግብር (WFP) ባለፈው ሣምንት ይፋ ባደረገው ሪፖርት አስታውቋል። የግብረ-ሰናይ ድርጅቶች ሥራቸውን ለመከወን የነዳጅ እና የአቅርቦት እጥረት ፈተና ሆነውብናል በሚሉበት ወቅት ይፋ የሆነው ሪፖርት እንደሚለው 4.6 ሚሊዮን ሰዎች ወይም ከትግራይ ሕዝብ 83 በመቶው የምግብ እጥረት ገጥሞታል። ሁለት ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ የከፋ የምግብ እጥረት አለባቸው።
ከትግራይ ሕዝብ 40 በመቶው "ከፍተኛ የምግብ እጥረት" እንደተጋረጠበት የዓለም የምግብ መርሐ-ግብር (WFP) ባለፈው ሣምንት ይፋ ባደረገው ሪፖርት አስታውቋል።
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝን ጨምሮ በትግራይ፣ በአማራ እና በአፋር ክልሎች ብርቱ ሰብዓዊ እና ምጣኔ ሐብታዊ ቀውስ ያስከተለው ጦርነት በድርድር መፍትሔ ይበጅለታል ብለው የሚጠብቁ ብዙ ናቸው። "ጦርነት መፍትሔ ሊሆን አንደማይችል ባለፉት አስራ አምስት ወራት አይተናል" የሚሉት ዶክተር ጸጋይ በጠረጴዛ ዙሪያ መፍትሔ ከመፈለግ ውጪ "ሌላ አማራጭ የለም" የሚል አቋም አላቸው።
"በ21ኛው ክፍለ ዘመን ችግሮች የሚፈቱት በውይይት ነው እንጂ በአፈ-ሙዝ አይደለም። ስለዚህ ምንም በማያጠራጥር መንገድ መፍትሔ ሊሆን የሚችለው ሰላማዊ መንገድ ነው። ሁሉም አካላት ለሰላም፣ ለሚመጣው ትውልድ ሲባል ማመቻመች አለባቸው። ልዩነት ሁልጊዜም ይኖራል ግን በልዩነቱ ላይ ተመካክሮ፤ ሰጥቶ፤ ተቀብሎ ይኸን ችግር ቢፈቱት የሁላችንም ህልም ነው። ሌላ አማራጭም የለም" ሲሉ ተናግረዋል።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
እሸቴ በቀለ
ሒሩት መለሰ