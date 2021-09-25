ጦርነት ተጽእኖ ያደረገበት የኢትዮጵያ ምጣኔ ሃብት  

የኢትዮጵያ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በግጭቱ የደረሰውን ውድመት ለማጣራት ያቋቋመው ቡድን በቅርቡ እንዳለው በተለይም በአፋርና አማራ ክልሎች የሕወሃት ኃይሎች 40 ያህል በሚገመቱ ፋብሪካዎች ውስጥ የሚገኙት ማሽኖችና ንብረቶች ላይ ከዝርፊያ እስከ ሙሉ ውድመት ፈጽመዋል።በኢንዱስትሪው ዘርፍ ጥቃት ከ11 ሺህ በላይ ሰዎች ከስራ ተፈናቅለዋል።
በኢትዮጵያ ከአንድ ዓመት በላይ ያስቆጠረው አውዳሚ ጦርነት ከኮረና ወረርሽኝ ጫና ጋር ተዳምሮ በሃገሪቱ የንግድ፣ የኢንዱስትሪው ዘርፍና በአጠቃላይ በምጣኔ ሃብቷ ላይ ከፍተኛ ጫና ማሳደሩ እየተገለጸ ነው:: በተለይም እየተባባሰ የመጣውን ጦርነት ተከትሎ አያሌ ኢንዱስትሪዎች የግብርና የማዕድን የንግድና የልማት ተቋማት መውደማቸው እንዲሁም የምርትና የግብይት ሥርዓቱ መዳከሙ፣ በሚልዮን የሚቆጠሩ አምራች ዜጎችም ለስደት መዳረጋቸውና ኑሮና ሙያቸውን ጥለው የጦርነት አውድማን መቀላቀላቸው የሃገሪቱን የምጣኔ ሃብት እድገት ጉዞ አያሌ ዓመታት ወደኋላ እንዲጎተት አድርጎታል::በኢትዮጵያ ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ የመጣውና በዘላቂነት መፍትሄ የታጣለት የዋጋ ግሽበት፣ የኑሮ ውድነትና ከፍተኛ የስራ አጥነት መንሰራፋት የማሕበረሰቡን ሕይወትና የመኖር ህልውና በእጅጉ እየፈተነው የሚገኝ ሌላው በሃገሪቱ የተጋረጠ ፈታኝ ማነቆ ሆኗል:: የኢትዮጵያ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ የነሐሴ ወር ጥናት እንዳመለከተው የምግብ ዋጋ ግሽበት ከ 32 ወደ 37.6 በመቶ ከፍ ሲል ምግብ ነክ ያልሆኑ ሸቀጦች ግሽበትም ከ 19 ወደ 20.8 በመቶ ማሻቀቡን መግለጹ ካለፉት አስርተ ዓመታት ወዲህ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የኑሮ ውድነት የማህበረሰቡ ፈተና ለመሆኑ አመላካች ሆኗል::ዓለማቀፉ የገንዘብ ተቋም አይ.ኤም.ኤፍ እንደ ጎርጎሮዋዊው አቆጣጠር አምና 6 በመቶ የተመዘገበው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዕድገት ዘንድሮ ሁለት በመቶ ብቻ እንደሚያድግ መገመቱም ካለፉት ሁለት ዓስርተ ዓመታት ወዲህ እጅግ ያነሰ መሆኑን ጠቋሚ ነው:: ይህ በእንዲህ እንዳለ ዓለማቀፉ የገንዘብ ድርጅት አይ.ኤም.ኤፍ ኢትዮጵያን ጨምሮ ለ 25 ተበዳሪ ሃገራት ተጨማሪ የዕዳ መክፈያ ጊዜ እፎይታ ለሶስት ወራት ማራዘሙ ተሰምቷል:: የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ በትላንትናው ውሳኔው ኢትዮጵያን ጨምሮ ሃያው የአፍሪቃ ተበዳሪ ሃገራት በኮረና ወረርሽኝ ስርጭት ሳቢያ ለአራት ያህል ጊዜያት የዕፎይታ ጊዜ ሲራዘምላቸው መቆየቱንና ይህ አምስተኛው ውሳኔ የመጨረሻ
መሆኑንም አስታውቋል::
መንግሥት ከኢኮኖሚ ቀውስ ጋር በተያያዘ የተፈጠረውን ችግር ለመቅረፍ በውጭ የሚገኙ አንዳንድ ኤምባሲዎቹን ለመዝጋት እያጤነ መሆኑም ይፋ ተደርጓል:: ከዚህ ሌላ የሀገር ውስጥና የውጭ ውዝፍ እዳው 2.4 ትሪልዮን ብር አካባቢ መድረሱና ብሄራዊ ዕዳው በዚህ ዓመት 60 ቢልዮን ዶላር ወይም ከጠቅላላው የአገር ውስጥ ምርት 70 በመቶ እንደሚደርስ በሚገለጽበት በአሁኑ ወቅት በጦርነቱ ሳቢያ የንግድ ኢንቨስትመንት የልማትና የቱሪዝም ኢንዱስትሪዎች እንቅስቃሴ መቀዛቀዝና አበዳሪዎችም ብድር ለመስጠት እያሳዩት ያለው ማቅማማት መጪውን ጊዜ የበለጠ ፈታኝ ሊያደርገው ይችላል የሚል ስጋት አሳድሯል:: መንግሥት ለግብርናው ዘርፍ ከፍተኛ ትኩረት መስጠቱን ቢገልጽም አርሶ አደሩን ከኋላቀር የእርሻ ስራ አላቆ በዘመናዊና ሜካናይዝድ እርሻ ግብዓት ማጠናከር ባልተቻለበት ሁኔታ እስካሁን በሃገር ውስጥ ምርት ብቻ የሕብረተሰቡን የነፍስ ወከፍ የምግብ ፍጆታ መሸፈን ባለመቻሉ ከውጭ በግዢ በሚገባ የስንዴ አቅርቦት ዜጎቿን ለመመገብ የተገደደችው ኢትዮጵያ በግጭቱ ምክንያት በውጭ ምንዛሪ የምትሸምተው የወታደራዊ ወጪዋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ መሄዱ አሁን ሀገሪቱ የገጠማት ፖለቲካዊ ተግዳሮት በምጣኔ ሃብቷ ላይ ያስከተለው መጠነ ሰፊ ችግር በቀላሉ የሚገለጽ አለመሆኑን ባለሙያዎች ያስረዳሉ:: የምጣኔ ኃብትና የፖለቲካ ልሂቃን የ 10 ዓመቱ የሀገሪቱ የልማት ዕቅድ በጦርነቱ ሳቢያ ግቡን ማሳካት ስለሚሳነው በግጭቱ የጉዳትና ውድመት ሰለባ የሆኑ ክልሎች ኢንዱስትሪዎች ማህበራዊና የልማት ተቋማት መልሶ ግንባታን ባካተተ መልኩ ዳግም ሊከለስ ይገባዋል ሲሉ ምክረ ሃሳባቸውን ያቀርባሉ::
የኢትዮጵያ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በግጭቱ የደረሰውን ውድመት ለማጣራት ያቋቋመው ቡድን በቅርቡ እንዳለው በተለይም በአፋርና አማራ ክልሎች የሕወሃት ኃይሎች 40 ያህል በሚገመቱ ፋብሪካዎች ውስጥ የሚገኙት ማሽኖችና ንብረቶች ላይ ከዝርፊያ እስከ ሙሉ ውድመት ፈጽመዋል:: አንዳንድ የኢንዱስትሪ ተቋማትን ለካምፕነት ለመቃብርነት ከመጠቀማቸውም በላይ በአቅራቢያቸው ምሽጎችን ቆፍረው እንደነበርም ነው ቡድኑ በጥናቱ ይፋ ያደረገው:: በዚህ የኢንዱስትሪው ዘርፍ ጥቃት ሳቢያም ከ 11 ሺህ በላይ ሰዎች ከስራ ገበታቸው መፈናቀላቸው ታውቋል::
ዶክተር ስሜነህ ቤሲ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ማህበር የኮሙኒኬሽንና ፓርትነርሽፕ ዳይሬክተር ከዶይቼ ቨለ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ በጦርነቱ የደቀቀው የሃገሪቱ ኢኮኖሚ እንዲያገግም በመንግስት፣በንግዱ ማህበረሰብ፣ ባለድርሻ አካላትና በዲያስፖራው በኩል በአጭርና በረጅም ጊዜ ዕቅድ ለከናወኑ ይገቧቸዋል ያሏቸውን ምክረ ሃሳቦች አብራርተዋል::
"የሃገሪቱ ኢኮኖሚ መልሶ እንዲያገግም አሁን ያለው ጦርነት በቅድሚያ ሊቋጭ ይገባዋል። ምክንያቱም ጦርነት ተቋማትን፣መሰረተ ልማቶችን ኢንዱስትሪዎችንና ኢኮኖሚውን ብቻ ሳይሆን
መተኪያ የሌለውንም የአያሌ አምራች ዜጋ ሕይወት የሚቀጥፍና የሚያወድም በመሆኑ:: ከዚህ ሌላ የተፈናቀሉ ወገኖችን በፍጥነት ወደ ቀያቸው መመለስና የወደሙ ተቋማትን በፍጥነት መገንባትና መጠገን ሌላው ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ መሆን ይኖርበታል::ከዚሁ ጎን ለኮን በአጭር ጊዜ ዕቅድ መንግሥት ማድረግ ያለበት ቢሮክራሲ ማነቆውን ማስወገድ ይኖርበታል:: ለምሳሌ ከውጭ የሚመጡ ኢንቨስተሮችና የዲያስፖራው ማህበረሰብ አባላት መዋዕለ ንዋያቸውን፣ ዕውቀታቸውንና ቁሳዊ ድጋፋቸውን ለሃገር ይዘው የሚመጡ በመሆናቸውና ለሃገር ኢኮኖሚ እድገትና ስራ አጥነትን ለመቅረፍ የሚኖረውን ጉልህ ጠቀሜታ ከግንዛቤ በማስገባት ከጉምሩክ ባለስልጣን መስሪያቤት ጀምሮ በመንግሥት አገልግሎት መስጫ ቢሮዎች ተገቢውን የተቀላጠፈ አገልግሎት ሊያገኙ ይገባል:: በቅርቡ የገናን በዓል ምክንያት አድርገው የመንግሥትን ጥሪ በመቀበል ወደ ሃገር የሚገቡ ከአንድ ሚልዮን የሚልቁ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆችም በአግባቡ ማስተናገድና በሃገር ልማት ላይ ተሳትፎዋቸው የሚጠናከርበትን ሥልት መቀየስ ጠቃሚ ነው:: ነጻና ገለልተኛ ተቋማትን መገንባትና ማተናከር፣መንግሥት በአግባቡ ግብር መሰብሰብና በዚህ ፈታኝ ወቅት አጋጣሚውን በመጠቀም ግብር በሚያጭበረብሩ ነጋዴዎች ላይም የማያዳግም ሕጋዊ እርምጃ መውሰድ፣የሃገር ውስጥ ባለሃብቶችን ማበረታታት፣ሃገር ውስጥ ሊመረቱ ከማይችሉ ምርቶችና ሸቀጦች በስተቀር ሌሎችን በማቆምና በሃገር ውስጥ በስፋት እንዲመረቱ በማበረታታት የውጭ ምንዛሪን ማዳን፣ ቶሎ ወጤት ሊያመጡ የሚችሉ ፕሮጀክቶችን ስራ ላይ ማዋል እነዚህ በፍጥነት ምጣኔ ሃብቱን ለማነቃቃት ከሚረዱ ምክረ ሃሳቦች ጥቂቶቹ ናቸው::አንዳንድ ሚድያዎች በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ከሚፈጽሙት ሃገር አፍራሽ ድርጊት እንዲቆጠቡ ማድረግ ፣በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ጠቃሚ የሆኑ ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎችን መጠቀም ለምሳሌ በቤኒሻንጉል ጥፋት አጥፍተው ጫካ የገቡ ወንዶችን እናቶች ወይ ሴቶች ተው ብለው ሲመክሯቸው እና ሲገስጿቸው ሰምተው ከጥፋት ድርጊታቸው የሚመለሱበት ባህል አለ:: በመሆኑም እንዲህ አይነቱን የቆየ ባህላዊ የእርቅ ዘዴና ዕሴት መጠቀም አሁን ላለንበት ችግር እጅግ አስፈላጊ ነው፣ሩዋንዳውያን ከእርስ በእርስ ግጭት ተላቀው ሃገራቸውን በምጣኔ ሃብት ያሳደጉበትን ተሞክሮ መጠቀምም ጠቃሚ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ" ሲሉ አብራረተዋል ዶክተር ስሜነህ::
በኢትዮጵያ ጦርነቱን ተከትሎ ግጭቱ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ በውይይት እንዲፈታ በመጠየቅ ሁሉም የጦርነቱ ተሳታፊ ኃይላት የሰብዓዊ መብት ጥሰት ከመፈጸም እንዲቆጠቡ በማሳሰብና የሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦቱ ያለገደብ እንዲከናወን በመጠየቅ አሜሪካን ጨምሮ የአውሮጳ ሕብረትና የተለያዩ ሃገራት የእርዳታና ልዩ ልዩ ማዕቀብ ሲጥሉ ቆይተዋል። በተለይም አሜሪካ
ኢትዮጵያን ከቀረጥና ኮታ ነጻ የንግድ ዕድል አጎዋ ከሳምንት በኋላ በሚለወጠው አዲሱ የአውሮጳውያን ዓመት የመጀመሪያ ቀን ለማገድ መወሰኗ ተሰምቷል። አምና ኢትዮጵያ በአጎዋው ዕድል ተጠቅማ 525 ሚልዮን ዶላር የሚያወጡ ምርቶቿን ወደ አሜሪካ ገበያ መላኳ ይነገራል። ይህ የአሜሪካ ውሳኔ በተለይም በጨርቃጨርቅና የቆዳ ውጤቶች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ተቀጥረው የሚሰሩ በሺህዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን የስራ ዋስትናና ሕይወት የሚጎዳ በመሆኑ ቀነ ገደቡ ከመድረሱ በፊት እንዲቀለበስና እንዲጤን አንዳንድ የአሜሪካ ሴናተሮች ለፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ጥያቄ ማቅረባቸው እየተገለጸ ነው። ከእነዚህም መካከል በአሜሪካ ሕግ መምሪያ ምክርቤት የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ የአፍሪቃ ጉዳዮች ሊቀመንበር ካረን ባስ ውሳኔው ጥድፊያ የተሞላበት በመሆኑ የእገዳው ቀነ ገደብ እንዲራዘም ለባይደን መጠየቃቸው ታውቋል። ካረን ባስ እገዳው ከተጣለ ኢትዮጵያውያንና አሜሪካውያን ባለሃብቶች ለበርካታ ዓመታት ያስመዘገቧቸውን የንግድ ስኬቶችን ወደ ኋላ የሚመልስና የአያሌ ኢትዮጵያውያንን የሴቶችንና ህጻናትን ጨምሮ ለችግር ተጋላጭ የሆኑትን የሕብረተሰብ ክፍሎች ሰቆቃ ከማባባስ በስተቀር ለሰላሙ ጥረት ምንም አማራጭ አይሰጥም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ሌላዋ የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ሼይላ ጃክሰን ከአመታት በፊት በአፍሪቃ የአጎዋን ስምምነት ለመሥረት በተደረገው የመጀመሪያው የመክፈቻ ጉዞ ከሌሎች የአሜሪካ ኮንግረስ ልዑካን ጋር ወደ አፍሪቃ መጓዛቸውን አስታውሰው ኢትዮጵያ በአፍሪቃ አህጉር ጠንካራ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ ሞተር ናት ሲሉ ገልፀዋል:: የኮንግረስ አባሏ የሀገሪቱ ህልውና ለሕዝቦቿ በምታቀርበው የንግድና ኢኮኖሚ ዕድሎች ላይ የተመሰረተ መሆኑን በማስታወስ ከኢትዮጵያ ጎን ተሰልፈን አሁን ያለው መንግሥት ለሀገሪቱ ሕዝቦችና ለቀጣናው ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የሚያደርገውን ጥረት መደገፍ አለብን ነው ያሉት:: "የባይደን አስተዳደር በዴሞክራሲ የተመረጠውን የጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ መንግሥት መደገፍ ይገባዋል" ሲሉ በአሜሪካ ምክርቤት ሃሳባቸውን የገለጹት ሴናተር ጂም ኢንሆፍ በበኩላቸው የባይደን አስተዳደር የጣለውን ማዕቀብ እንዲያነሳ በአፅንዖት ጠይቀዋል::
"ኢትዮጵያን በተመለከተ መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ውስብስብ ነው::አንድ ነገር ግን ግልጽ ነው:: በርካታ ሰዎች እየሞቱ ነው ይህ ልብ የሚሰብርና የሚያሳስብ ነው:: ሆኖም በአጎዋ ምክንያት ቻይና አሁን ላይ 300 ቢልዮን ዶላር በሶስት ዓመታ ውስጥ ለአፍሪቃ ነጻ ንግድና ኢንቨስትመንት ለማዋል ማቀዷ፣ሩሲያና ቻይናንም በተመለከተ በተደጋጋሚ በማንሳት የባይደን አስተዳደር ስህተት መስራቱ ግልጽ ነው:: እናም በአዲስ አመት የአጎዋን ጉዳይ በማጤን በአዲስ ዓመትና በክሪስማስ ዋዜማ መልካም ዜና እንሰማለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ" ሲሉ ሴናተሩ ሃሳባቸውን ገልፀዋል::
በኢትዮጵያ በተለይም የዋጋ ግሽበቱ በአሁኑ ወቅት ግጭቱ ባለባቸውና መሰረታዊ አገልግሎቶች ባልተስፋፉባቸው አካባቢዎች የከፋ መሆኑ ሲገለጽ የነዳጅና መሰረታዊ የሚባሉ ሸቀጦች ዋጋ መናር በገቢው ላይ አንዳችም ጭማሪ የሌለው ማህበረሰቡ ላይ ኑሮውን በእጅጉ አክብዶታል::
እንዳልካቸው ፈቃደ
ኂሩት መለሰ