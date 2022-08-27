ጦርነቱ በኢንደስትሪ ፓርኮች ላይ ያሳደረው ጫና  

የኢንደስትሪ ፓርኮች ኮርፖሬሽን በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄደው ጦርነት አገሪቱ ከዘርፉ ልታገኝ ያቀደችውን ገቢ ክፉኛ መጉዳቱን አስታወቀ። ኮርፖሬሽኑ ባለፈው ሐሙስ ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ እየተገባደደ ባለው ዓመት በመቀሌ እና በባህርዳር ከተሞች የሚገኙትን ጨምሮ አምስት የኢንደስትሪ ፓርኮች በጦርነቱ ምክንያት ምርት ማምረት ማቆማቸውን አመልክቷል፡፡
የኢንደስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሳንዶቃን ደበበ ባለፈው ሐሙስ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በ2014 ዓ.ም በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄደው ጦርነት በኮርፖሬስኑ ዓመታዊ የእቅድ አፈጻጸም ላይ አሉታዊ ጥላ ማሳረፉን ገልጸዋል፡፡ በጦርነቱ ምክኒያት በተፈጠረው ዓለማቀፍ ጫና ኢትዮጵያ ከአጎዓ ተጠቃሚነት መሰረዝን ጨምሮ የኢንቨስትመንስ ስዕበቱ ላይ የጎላ ተጽእኖ ተስተውሎ መቆየቱም ተነስቷል፡፡
በተከሰተው ጦርነት ምክኒያት አምስት የኢንደስትሪ ፓርኮች ማለትም የመቀለ፣ ባህረዳር፣ ኮምቦልቻ፣ ሰመራ እና ደብረብርሃን ጦርነቱ ባሳደረው ስጋት ምክኒያት ምርት አላመረቱም ተብሏልም፡፡ የኢንደስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚው በጦርነቱ ወቅት የባህርዳር ኢንደስትሪ ፓርክ በሮኬት ተመቶ እንደነበርና በሰመራ ኢንደስትሪ ፓርክ ባለሃብቶችን ማስገባት አዳጋች ሆኖ መሰንበቱንም ጠቁመዋል፡፡
ባለስልጣኑ አክለው እንዳብራሩት አሁን ላይ የመቀለ ኢንዱስትሪ ፓርክ በጦርነቱ ምክኒያት አሁን ያለበት ደረጃ አይታወቅም፡፡ በጦርነቱ ወቅት በኮምቦልቻ ኢንደስትሪ ፓርክ ላይ በደረሰው ውድመትም ከግማሽ ቢሊየን ብር በላይ ውድመት መከሰቱም ተነግሯል፡፡
አቶ ሸዋፈራሁ ሽታሁን የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኝና በኢኮኖሚ ትንተና ላይ የሚያተኩረው የዲ.መ.ቴ መጽሃፍ ደራሲ ናቸው፡፡ በኢትዮጵ ውስጥ የተስተዋለውና አሁንም እልባት ያላገኘው ጦርነት ለኢንደስትሪ ፓርኮቹና አጠቃላይ ኢንቨስትመንቱ ነቀርሳ ሆኖ መቆየቱንም ያነሳሉ፡፡
የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኙ አቶ ሸዋፈራሁ ሽታሁን አክለውም ከጅምሩም በርካታ ቢሊየን ገንዘበን ይዞ የተቀመጠው የኢንደስትሪ ፓርኮች ኢኮኖሚያዊ ቅደም ተከተል ላይ ጥያቄ ያነሳሉ፡፡ ግብርናን ቅድሚያ ሰጥቶ መስራት ከዚህም ሊቀድም እንደሚገባም ይሞግታሉ፡፡
የኢንደስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን በዘንድሮ ኣመት በገጠመው አለመረጋጋት ምክኒያት በፓርኮች ውስጥ ተፈጥሮ የቆየው የስራ እድል ከ83 ሺህ ገደማ ወደ 81 ሺህ ዝቅ ከማለቱ ውጭ የተሻለ ስኬትን አስመዝግቤያለሁ ይላል፡፡ ለ57 ሺህ ዜጎችም የስራ እድል መፈጠሩን በመግለጽ፡፡ በወጪ ንግድ ከ196 ሚሊየን ዶላር የላቀ ገቢ ሲገኝ፤ የውጭ ምንዛሪ ጫናን በመቀነስ ከውጭ ሊገቡ የነበሩ ምርትን በአገር ውስጥ ማምረት የተቻለውም ከ160 ሚሊየን ዶላር በላይ ግምት ያለው ነው ተብሏል፡፡
ዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪቃ የዕድገት ዕድል (በእንግሊዝኛ ምሕፃሩ AGOA) ካለችዉ የንግድ ትስስር ኢትዮጵያን ከሰረዘች ወራት ከተቆጠሩ በኋላ ዳግም የእድሉ ተጠቃሚ ለመሆን እንቅስቃሴ ተጀምሮ ተስፋዎችም መታየታቸውን የኢንደስትሪ ፓርኮች ልማት ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ሰንዶቃን ፍንጭ ሰጥተዋል፡፡
የፖለቲካል ኢኮኖሚው ተንታኝ አቶ ሸዋፈራሁ ሽታሁን ለኢንደስትሪው መረጋጋት ዘላቂ ያሉት መፍትሄ ግን ለጦርነቱ ዘላቂ እልባት መስጠት ነው፡፡
ስዩም ጌቱ
እሸቴ በቀለ