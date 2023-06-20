 ጦርነቱ በትግራይ ላደረሰዉ ኪሳራ ልዩ የድጋፍ ማዕቀፍ ያስፈልጋል መባሉ | ኢትዮጵያ | DW | 20.06.2023

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ኢትዮጵያ

ጦርነቱ በትግራይ ላደረሰዉ ኪሳራ ልዩ የድጋፍ ማዕቀፍ ያስፈልጋል መባሉ

በትግራይ የደረሰው ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ለማካካስ ልዩ የድጋፍ ማዕቀፍ እንደሚያስፈልግ የትግራይ ኢንቨስትመንት ኮምሽን ገለፀ። ጦርነቱ በትግራይ የንግድ እና ኢንቨስትመንት ዘርፍ ያደረሰው ጫና የሚዳስስ ሀገራት ኮንፈረንስ ዛሬ በመቐለ ሲካሄድ ዉሏል። ጦርነቱ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በተለየ ደግሞ በትግራይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱ ተገልጿል።

በትግራይ የንግድ እና ኢንቨስትመንት ዘርፍ ያደረሰውን ጫና የሚዳስስ ኮንፈረንስ በመቐለ ተካሄደ

በትግራይ የደረሰው ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ለማካካስ ልዩ የድጋፍ ማዕቀፍ እንደሚያስፈልግ የትግራይ ኢንቨስትመንት ኮምሽን ገለፀ። በጦርነቱ ምክንያት በትግራይ የንግድ እና ኢንቨስትመንት ዘርፍ ያደረሰው ጫና የሚዳስስ ሀገራት ኮንፈረንስ ዛሬ በመቐለ ተካሂዷል። ጦርነቱ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በተለየ ደግሞ በትግራይ ከፍተኛ ጉዳት መፍጠሩ በመድረኩ የተገለፀ ሲሆን በድህረ ጦርነት ወቅትም ቢሆን አመርቂ ለውጥ እየታየ አለመሆኑ ከትግራይ ነጋዴዎች በኩል ተገልጿል።  

ጦርነቱ በትግራይ የንግድ እና ኢንቨስትመንት ዘርፍ ያደረሰው ጫና የሚዳስስ ሀገራት ኮንፈረንስ በመቐለ እየተካሄደ ውሏል። በዓለምአቀፉ የግል ኢንተርፕራይዞች ማእከል ወይም CIPE እንዲሁም የኢትዮጵያ ሰላም ሚኒስቴር እና የትግራይ የንግድ ዘርፍ ማሕበራት ምክርቤት አስተባባሪ የተዘጋጀው ይህ ኮንፈረንስ፥ ከሁለት ዓመት የጦርነት ግዜ በኃላ የተፈጠረው የሰላም ዕድል በጦርነቱ የወደመው ኢኮኖሚ መልሶ ለመገንባት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መክረዋል።

Äthiopien Mekelle | Konferenz zu Wirtschaft und Wiederaufbau

የትግራይ ኢንቨስትመንት ኮምሽን ስብሰባ

በመድረኩ የተገኙት የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ በጦርነቱ ምክንያት ተዘግተው የነበሩ ትግራይን ከተቀረው የኢትዮጵያ ክፍል የሚያገናኙ መንገዶች እንዲከፈቱ እና ድህንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን መሰራት አለበት ያሉ ሲሆን በመንገዶቹ ተዘግቶ መቆየት አትራፊ ሊሆኑ የሚችሉ አካላት አደብ ማስገዛት እንደሚጠበቅም ጠቁመዋል። በጦርነቱ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ፣ ማሕበራዊ እና ሰብአዊ ኪሳራ መድረሱ ያነሱት የኢትዮጵያ ሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዲኤታ አቶ ታየ ደንድአ በበኩላቸው የፕሪቶርያው የሰላም ስምምነት ኪሳራውን ማስቆም የቻለ ታሪካዊ ስኬት መሆኑ አንስተዋል። "በአንድ ወይም በሌላ መንገድ የዚህ አደገኛ አስቸጋሪ ጦርነት አካል በመሆኔ ጥልቅ ህመም ይሰማኛል" ያሉት  አቶ ታየ ደንድአ፥ አሁን ላይ ሁኔታዎች መቀየራቸው ግን ትልቅ ስኬት መሆኑ ገልፀዋል።

ጦርነቱ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በተለየ ደግሞ በትግራይ ከፍተኛ ጉዳት መፍጠሩ በመድረኩ የተገለፀ ሲሆን በድህረ ጦርነት ወቅትም አመርቂ ለውጥ እየታየ አለመሆኑ ከትግራይ ነጋዴዎች በኩል ተገልጿል። የንግድና ኢንቨስትመንት ስራዎች የሚያግዙ ማበረታቻዎች ከመንግስት አለማግኘት፣ ፀጥታ እና ድህንነት አለመረጋገጥ፣ ብድር ጨምሮ የተለያዩ ማካካሻዎች ማጣት በትግራይ የንግድና ኢንቨስትመንት ዘርፍ ለተሰማሩ አካላት ፈተና ሆነው እንዳሉ ተመላክቷል። የትግራይ ኢንቨስትመንት ኮምሽን በትግራይ ያለው ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለማቃለል የፌደራል መንግስቱ ለትግራይ 'የተለየ የድጋፍ ማዕቀፍ' ማመቻቸት ይገባዋል ብሏል።

Äthiopien Mekelle | Konferenz zu Wirtschaft und Wiederaufbau

የትግራይ ኢንቨስትመንት ኮምሽን ስብሰባ

ዛሬ በመቐለ እየተካሄደ ባለ የድህረ ጦርነት የኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ማነቃቂያ መድረክ የኢትዮጵያ ሁሉም ክልሎች የንግድ ቻምበር ማሕበራት ተወካዮች፣ የግል ሴክተር የንግድ አንቀሳቃሾች፣ ኢንቨስተሮች፣ የንግዱ ዘርፍ ባለስልጣናት እና የዓለምአቀፍ ተቋማት ተወካዮች ታድመዋል።

ሚሊዮን ኃይለሥላሴ

አዜብ ታደሰ

እሸቴ በቀለ

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በትግራይ የንግድ እና ኢንቨስትመንት ዘርፍ ያደረሰውን ጫና የሚዳስስ ኮንፈረንስ በመቐለ ተካሄደ

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