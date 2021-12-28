ጥንቃቄ፤ ጉንፋን መሳይ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ

ሰሞኑን አዲስ አበባን ጨምሮ በበርካታ የአገሪቱ አከባቢዎች የኮቪድ ምልክት ባለው ኩንፋን መሰል ወረርሽኝ መጠቃታቸውን ህብረተሰቡ እየገለጸ ነው፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት ነዋሪዎች በተለይም ለሦስት ቀናት ያህል እጅግ የሚያዳክመው ወረርሽኙ በርካቶች ላይ ተዛምቷል፡፡ ኮሮና እንዳይሆን እንጠንቀቅ!
ሰሞኑን አዲስ አበባን ጨምሮ በበርካታ የአገሪቱ አከባቢዎች የኮቪድ ምልክት ባለው ኩንፋን መሰል ወረርሽኝ መጠቃታቸውን ህብረተሰቡ እየገለጸ ነው፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት ነዋሪዎች በተለይም ለሦስት ቀናት ያህል እጅግ የሚያዳክመው ወረርሽኙ በርካቶች ላይ ተዛምቷል፡፡
አስተያየታቸውን የሰጡን የዘርፉ ባለሙያዎችም ከአዲሱ ልውጥ የኮሮና ተዋሲ ጋር ተመሳሳይ ምልክት ያለው ሰሞነኛው ወረርሽኝ አሁን ላይ የተዋሲው ስርጭት ስለመጨመሩ በምርመራም በመረጋገጡ ጥንቃቄ ያሻል ብለዋል፡፡
ወ/ሮ አይናለም ስቡህ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ናቸው፡፡ በመዲናዋ ብስራተ ገብርኤል ተብሎ በሚታወቀው ሰፈር አግኝቴ ሳነጋግራቸው ሰሞኑን አገር ባዳረሰው ጉንፋን መሳይ ወረርሽኝ ከተጠቁት መሆኑን አጫውተውኛል፡፡
በዚሁ በሽታ የተጠቃ ሌላው ወጣት በረከትም ተመሳሳይ ምልክቶች እንደታዩበት ገልጾ፤ የኮቪድ ምርመራ ግን አለማድረጉን አሊያም እራሱንም ሳያገል በስራ ገበታው ላይ መሆኑን ያወሳል፡፡
ስለዚሁ ሰሞነኛ ወረርሽኝ የጤና ሚኒስቴርም ሆነ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የበሽታው ምንነትን በማስመልከት የሰጡት የተረጋገጠ የጥናት ውጤት የለም፡፡ ዶይቼ ቬለም ወደ ሁለቱ መስሪያ ቤቶች በመደወል ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረገው ጥረትም ለዛሬ አልተሳካም፡፡ ይሁናን የየካ ኮተቤ ኮቪድ ማገገሚያ ሆስፒታል ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር ያሬድ አግደውን ሰሞነኛው ወረርሽኝ ከኮቪድ ጋር ግንኙነት ያለው ስለመሆኑ ምን የሚታወቅ ነገር አለ ሲል ጠይቄያቸዋለሁ፡፡
በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ሦስተኛ ማዕበል መቀዛቀዝን ተከትሎ ከ10 ቀናት በፊት በሆስፒታሉ ከ20 ያነሱ ህሙማን ብቻ ክትትል ላይ ነበሩ የሚሉት ዶ/ር ያሬድ አሁን ላይ ግን የሂሙማን ቁጥሩ ማሻቀብ ታይቶ የማይታወቅ እየሆነ ብለዋል፡፡
ሌላው በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የውስጥ ደዌ፣ የሳምባ እና ፅኑ ህክምና ባለሙያ ዶ/ር አስቻለው ወርቁ እንደሚሉት የላይኛው የመተፈንሻ አካል የሚያጠቃው ሰሞነኛው ወረርሽኝ ከልውጡ የኮቪድ ዝርያ ኦሚክሮን ጋር ተመሳሳይ ምልክቶችን አሳይቷል ነው ያሉት፡፡
ባለሙያዎቹ ህብረተሰቡ በኮቪድ ላይ ሲተገብር የነበረውን የመከላከልና የማገገም ዘዴዎችን አሁንም ተግባራዊ ቢያደርግ ሲሉ መክረዋል፡፡ ለአዲሱ የኮቪድ ዝርያ አዲስ ተጨማሪ ክትባት መውሰድ እንደሚያስፈልግም በማከል፡፡ የጤና ሚኒስቴር መረጃዎች ባለፉት ቀናት የኮቪድ ስርጭት እያሻቀበ መሆኑን ያሳያሉ፡፡ ለአብነትም ባለፈው ቅዳሜ ናሙና ከሰጡት 14 ሺህ ገደማ በ5 ሺ ሰዎች ላይ ተዋሲው ተገኝቷል፡፡
ስዩም ጌቱ
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሠ