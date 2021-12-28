 ጥንቃቄ፤ ጉንፋን መሳይ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ | ኢትዮጵያ | DW | 28.12.2021

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ኢትዮጵያ

ጥንቃቄ፤ ጉንፋን መሳይ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ

ሰሞኑን አዲስ አበባን ጨምሮ በበርካታ የአገሪቱ አከባቢዎች የኮቪድ ምልክት ባለው ኩንፋን መሰል ወረርሽኝ መጠቃታቸውን ህብረተሰቡ እየገለጸ ነው፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት ነዋሪዎች በተለይም ለሦስት ቀናት ያህል እጅግ የሚያዳክመው ወረርሽኙ በርካቶች ላይ ተዛምቷል፡፡ ኮሮና እንዳይሆን እንጠንቀቅ!

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:51

ስለበሽታው ምንነት የተረጋገጠ የጥናት ውጤት የለም

ሰሞኑን አዲስ አበባን ጨምሮ በበርካታ የአገሪቱ አከባቢዎች የኮቪድ ምልክት ባለው ኩንፋን መሰል ወረርሽኝ መጠቃታቸውን ህብረተሰቡ እየገለጸ ነው፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት ነዋሪዎች በተለይም ለሦስት ቀናት ያህል እጅግ የሚያዳክመው ወረርሽኙ በርካቶች ላይ ተዛምቷል፡፡

አስተያየታቸውን የሰጡን የዘርፉ ባለሙያዎችም ከአዲሱ ልውጥ የኮሮና ተዋሲ ጋር ተመሳሳይ ምልክት ያለው ሰሞነኛው ወረርሽኝ አሁን ላይ የተዋሲው ስርጭት ስለመጨመሩ በምርመራም በመረጋገጡ ጥንቃቄ ያሻል ብለዋል፡፡

ወ/ሮ አይናለም ስቡህ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ናቸው፡፡ በመዲናዋ ብስራተ ገብርኤል ተብሎ በሚታወቀው ሰፈር አግኝቴ ሳነጋግራቸው ሰሞኑን አገር ባዳረሰው ጉንፋን መሳይ ወረርሽኝ ከተጠቁት መሆኑን አጫውተውኛል፡፡

በዚሁ በሽታ የተጠቃ ሌላው ወጣት በረከትም ተመሳሳይ ምልክቶች እንደታዩበት ገልጾ፤ የኮቪድ ምርመራ ግን አለማድረጉን አሊያም እራሱንም ሳያገል በስራ ገበታው ላይ መሆኑን ያወሳል፡፡

ስለዚሁ ሰሞነኛ ወረርሽኝ የጤና ሚኒስቴርም ሆነ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የበሽታው ምንነትን በማስመልከት የሰጡት የተረጋገጠ የጥናት ውጤት የለም፡፡ ዶይቼ ቬለም ወደ ሁለቱ መስሪያ ቤቶች በመደወል ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረገው ጥረትም ለዛሬ አልተሳካም፡፡ ይሁናን የየካ ኮተቤ ኮቪድ ማገገሚያ ሆስፒታል ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር ያሬድ አግደውን ሰሞነኛው ወረርሽኝ ከኮቪድ ጋር ግንኙነት ያለው ስለመሆኑ ምን የሚታወቅ ነገር አለ ሲል ጠይቄያቸዋለሁ፡፡ 

Blick aus meinem Fenster Addis Abeba Flash-Galerie

በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ሦስተኛ ማዕበል መቀዛቀዝን ተከትሎ ከ10 ቀናት በፊት በሆስፒታሉ ከ20 ያነሱ ህሙማን ብቻ ክትትል ላይ ነበሩ የሚሉት ዶ/ር ያሬድ አሁን ላይ ግን የሂሙማን ቁጥሩ ማሻቀብ ታይቶ የማይታወቅ እየሆነ ብለዋል፡፡

ሌላው በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የውስጥ ደዌ፣ የሳምባ እና ፅኑ ህክምና ባለሙያ ዶ/ር አስቻለው ወርቁ እንደሚሉት የላይኛው የመተፈንሻ አካል የሚያጠቃው ሰሞነኛው ወረርሽኝ ከልውጡ የኮቪድ ዝርያ ኦሚክሮን ጋር ተመሳሳይ ምልክቶችን አሳይቷል ነው ያሉት፡፡

ባለሙያዎቹ ህብረተሰቡ በኮቪድ ላይ ሲተገብር የነበረውን የመከላከልና የማገገም ዘዴዎችን አሁንም ተግባራዊ ቢያደርግ ሲሉ መክረዋል፡፡ ለአዲሱ የኮቪድ ዝርያ አዲስ ተጨማሪ ክትባት መውሰድ እንደሚያስፈልግም በማከል፡፡ የጤና ሚኒስቴር መረጃዎች ባለፉት ቀናት የኮቪድ ስርጭት እያሻቀበ መሆኑን ያሳያሉ፡፡ ለአብነትም ባለፈው ቅዳሜ ናሙና ከሰጡት 14 ሺህ ገደማ በ5 ሺ ሰዎች ላይ ተዋሲው ተገኝቷል፡፡

 

ስዩም ጌቱ

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሠ

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ስለበሽታው ምንነት የተረጋገጠ የጥናት ውጤት የለም  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Tanks and Vehicles damaged during airstrike on the road between Wuchale and Woldya in North Wollo Datum 24.12.2021 Fotograf Seyoum Getu(DW Korri in Äthiopien)

የዓለም ዜና፤ ታኅሣሥ 19 ቀን 2014 ዓ.ም 28.12.2021

Somalias President Mohamed Abdullahi Mohamed (C), known as Farmajo, Somalias Prime Minister Mohamed Hussein Roble (R) and Mohamed Mursal Sheikh Abdurahman (L), Speaker of the Somali parliament, attend the closing ceremony after reaching an agreement for the new elections at the National Consultative Council on Elections in Mogadishu, Somalia, on May 27, 2021. - Somalia's government announced on May 27 that delayed elections would be held within 60 days, following months of deadlock over the vote that erupted into violence in the troubled country.  (Photo by Abdirahman Yusuf / AFP) (Photo by ABDIRAHMAN YUSUF/AFP via Getty Images)

የሶማሊያ ፖለቲከኞች ዉዝግብ 28.12.2021

የሶማሊያዉ ፕሬዝደንት መሐመድ አብዱላሒ መሐመድ (ፎርማጆ) የሐገሪቱን ጠቅላይ ሚንስትር መሻራቸዉ አዲስ ፖለቲካዊ ቀዉስ አስከትሏል።ፕሬዝደንቱ ጠቅላይ ሚንስትር መሐመድ ሁሴይን ሮብሌን ከስልጣን ያስወገዱት በሙስና ተዘፍቀዋል፣በመከላከያ ሠራዊት ዉስጥ የሚደረገዉን ምርመራ አሰናክለዋል በማለት ነዉ።

20.06.2013 DW Online Karten Basis Aethiopien spanisch

የቀድሞ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ቤተሰቦች ላይ ያነጣጠረው ግድያ 27.12.2021

አሳዛኝ የግድያ ድርጊቱ የተፈፀመው ባለፈው ዓርብ ማለዳ ላይ ነው፡፡ አንድን ቤተሰብ ሳይመርጡ ነው ያገኙትን በሙሉ የፈጁት፡፡ ባንድ ጊዜ በተፈፀመ በዚሁ ጥቃት 8 የቤተሰቦቻችን አባላት አጥተናል፡፡ ሁለቱ ሰዎች ደግሞ ተጎድተው ሆስፒታል ነው የሚገኙት፡፡ ግድያዉ የተፈፀመዉ በጥይትና በስለታማ ቁሶች ጭካኔ በተሞላበትም መንገድ ነው፡፡