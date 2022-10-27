ጥንቃቄ የሚያሻው የመድኃኒት አጠቃቀም

በመድኃኒት ኩባንያዎች የሚቀመሙ የተለያዩ መድኃኒቶች አጠቃቀማቸው ብቻ ሳይሆን በጎንዮሽ የሚያስከትሉት አሉታዊ ውጤት ጭምር ይጻፍባቸዋል። ታዲያ ከመድኃኒቶች በሀኪም ትዕዛዝ ብቻ የሚወሰዱ እንዳሉ ሁሉ የሀኪም ማዘዣ ወረቀት ሳያስፈልግ ሰዎች በቀላሉ ከመድኃኒት ቤቶች ገዝተው ሊጠቀሙባቸው የሚችሉም አሉ።
«ከቀናት በፊት አንድ ዕድሜዋ በአስራዎቹ መገባደጃ አከባቢ ሚገኝ ታካሚዬ ለመጣችበት ህመም መፍትሄ ይሆናል ብዬ ያሰብኩትን መድሃኒት ሰጥቼያት ተሰናብታኝ ልትወጣ ስትል «አንድ ነገር ላማክርህ ነው እባክህ እርዳኝ» እያለች ማልቀስ ጀመረች።» በማለት አንድ የህክም ባለሙያ ገጠመኛቸውን ሀኪም በተሰኘው የፌስቡክ ገጽ ላይ ለአንባብያን አጋርተዋል። ዶክተሩ ታካሚያቸው ከብዙ ውትወታ በኋላ ስትፈራ ስትቸር ትራማዶል የተባለውን መድኃኒት በቀን እንደምትወስድ እንደነገረቻቸው ይህም አልበቃ ብሏት መርፌ መወጋት እንደጀመረች ዘርዝራ እንደነገረቻቸው ይገልጻሉ። እንደዶክተሩ ይህች ወጣት ታካሚያቸው እሷ ብቻ ሳትሆን ይህንን መድኃኒት ሳያማት የምትወስደው ጓደኞችዋም ናቸው፤ እንደውም በትምህርት ቤታቸው መድኃኒቱ ታዋቂ መሆኑን ነው የተናገረችው። አንዳንድ መድኃኒት ቤቶች ደግሞ የተጠቀሰውን መድኃኒት ያለሀኪም ማዘዣ ገንዘብ የተቀበሉ እንደሚሸጡላቸው ነገረችኝ ይላሉ እኝሁ ዶክተር። ጉዳዩን በአንዴ ለማስረዳት ፍቃደኛ ባትሆንም ከስንት ግዜ ውትወታ በኋላ ችግሯን እንደነገረቻቸውም ገልጸዋል። ይህች ታካሚ ብቻም አይደለችም የትራማዶል መድኃኒት ወዳጅ፤ እኚሁ የህክምና ባለሙያ በጻፉት መረጃ መሰረት ዶክተር መሆናቸውን ያወቀ አንድ በመኪና ማጠቢያ ስፍራ የሚሠራ ልጅም በርከት አድርገው ለመድኃኒቱ ማዘዣ እንዲጽፉለት ጠይቋቸዋል። ግለሰቡ ለሁለት ዓመታት የዚህ መድኃኒት ተጠቃሚ መሆኑን መረዳታቸውን የገለጹት ሀኪም ሌሎችም የመድኃኒቱ ጥገኛ መሆናቸውን አመልክተዋል። ትራማዶል ለመካከለኛ እና ከበድ ላለ ህመም የሚወሰድ የህመም ማስታገሻ መሆኑን፤ በተደጋጋሚ እና ያለ አግባቡ ከተወሰደም ሱስ ውስጥ ሊከት እንደሚችልም ጠቁመዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለም ባሳለፍነው ሳምንት የኢትዮጵያ ምግብ እና መድኃኒት ባለሥልጣን ኢትዮጵያ ውስጥ ከህክምና አላማ ውጪ ትራማዶል የተሰኘውን መድኃኒት የሚጠቀሙ ወጣቶች ቁጥር በከፍተኛ መጠን መጨመሩን አመለከተ። በኢትዮጵያ የምግብ እና መድኃኒት ባለሥልጣን የመድኃኒት ተቋማት ምርመራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው ገነቴ መሥሪያ ቤታቸው ይህን ማሳሰቢያ ያወጣበትን ምክንያት ያስረዳሉ፤
«ትራማዶል ሃድሮክሎራይድ በዋነኝነት ከህመም ማስታገሻነት ጋር ተያይዞ የሚታዘዝ መድኃኒት ነው። ከዚህ በፊት በነበረው የመድኃኒት ዝርዝር ውስጥ የመላመድ ባህሪ ካላቸው መድኃኒቶች ዝርዝር ውስጥ አልነበረም። ተጠቃሚው ማዘዣውን እየያዘ ይገዛ ነበር እናም ተዋረድ ባለው አግባባዊ መድኃኒት አጠቃቀም ሥርዓት ሙሉ በሙሉ ካልተተገበረ እንደዚህ አይነት መድኃኒቶች የሚያመጡት ተጽዕኖ ችግሩ የጎላ ይሆናል።»
ያለ ሀኪም ማዘዣ የሚገዙ መድኃኒቶችን መጠቀም የተለመደ ቢሆንም ትራማዶል ሃይድሮ ክሎራይድ ግን በሚያስከትለው አላስፈላጊ የሱስ መዘዝ ማኅበረሰቡ ላይ የሚያመጣው አሉታዊ ተጽዕኖ ትኩረት እንዲደረግበት ምክንያት መሆኑን ነው አቶ ጌታቸው የገለጹት። ኢትዮጵያ ውስጥም ሌሎች ሃገራት ተግባራዊ ያደረጉት የጥንቃቄ መንገድ ሥራ ላይ መዋል እንዳለበትም አጽንኦት ይሰጣሉ። የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶችም በሁለት ተከፍለው መታየት አለባቸው ነው የሚሉት። በዚህም የመላመድ ባህሪ ላላቸው መድኃኒቶች ከሀኪም የሚሰጠው የማዘዣ ወረቀት የተለየ ሲሆን ክትትሉም እንዲሁ ጠንከር ያለ ነው።
የመድኃኒት ቤት ባለቤት የሆኑት አቶ ሰሎሞን የመላመድ ባህሪ እንዳለው የሚነገረውን ትራማዶል የተባለ የህመም ማስታገሻ በዘፈቀደ የሚጠቀሙ ወጣቶች ስለመኖራቸው ከሰሙ ሁለት ዓመት ሆኗል።
እሳቸው እንደሚሉት ትራማዶልን በተመለከተ ሽያጭ ላይ ጠንከር ያለ ቁጥጥር አለ። በተለይም በትልልቅ መድኃኒት ቤቶች። ግን ደግሞ በተለይ ወጣቶች እንደሚያገኙት እና በዘፈቀደ እንደሚጠቀሙበት ነው የሚነገረው። እሳቸውም የጥንቃቄ ደንቡ ቢኖርም ተማሪዎች እና ወጣቶች መድኃኒቱን የሚያገኙበት መንገድ እንዴት መሆኑ ባይታወቅም ያገኛሉ መባሉን ይሰማሉ።
መድኃኒቱ ሽያጭ ላይ ምንም እንኳን ቁጥጥር እንዲኖር ቢወሰንም አስቀድሞም አግባብ ባልሆነ መንገድ የሚሸጡ መኖራቸው እየተነገረ በመሆኑ እንዲህ ባለው ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላትን የኢትዮጵያ የምግብ እና መድኃኒት ባለሥልጣን ተከታትሎ የሚወስደው እርምጃ ይኖር ይሆን? አቶ ጌታቸው፤ እንደሚሉት በፌደራልም ሆነ በክልል ደረጃ ክትትል የሚያደርጉ አካላት በተዋረድ አሉ።
አቶ ጌታቸው እንደሚሉት እንዲህ ያለው መድኃኒቱን ያለአግባብ የመጠቀም ልማድ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ታንዛኒያም፤ ኬንያም አጋጥሞ ተመሳሳይ የማስተካከያ እርምጃ ወስደዋል።
መድኃኒት ለህመም ፍቱን የሚሆንበት ጊዜ እንዳለ ሁሉ ተጓዳኝ መዘዝ ሊኖረው እንደሚችል መገንዘብ እንደሚያስፈልግ ነው ባለሙያዎቹ ያሳሰቡት። እናም አጠቃቀሙን በአግባቡ ቢሆን ከከፋ ማኅበራዊ ቀውስ ይታደጋል እና ይታሰብበት ነው መልእክታቸው። ለሰጡን ማብራሪያ በኢትዮጵያ የምግብ እና መድኃኒት ባለሥልጣን የመድኃኒት ተቋማት ምርመራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው ገነቴን እንዲሁም የመድኃኒት መሸጫ ባለቤት የሆኑት አቶ ሰሎሞንን በአድማጮች ስም እናመሰግናለን።
ሸዋዬ ለገሠ
ነጋሽ መሐመድ