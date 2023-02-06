ጥቁር ልብስ መልበስ ያስከተለው መዘዝ

"ባለፈው አንድ ዓመት በሀዘን ምክንያት ጥቁር ልብስ እለብስ ነበር። በዚያ ሰዓት ማንም ሰው ዞር ብሎ የጠየቀኝ የለም። ሰኞ እለት በቢሮ ውስጥ ጥቁር መልበስ አይቻልም ፣ ሌላ ማነሳሳትን የሚፈጥር ነው" ተብየ ነበር " ዛሬ ደግሞ ከበር ተመልሰናል"
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሠረት ከሰኞ ዕለት ጀምሮ ጥቁር ልብስ ለብሰው ወደ ሥራ ገበታቸው ከሚሄደ የሃይማኖቱ ተከታይ የመንግሥት ሠራተኞች መካከል አንዳንዶች እንግልት እየገጠማቸው መሆኑን ገልፁ።
ሰኞ ዕለት ከቅርብ ኃላፊዬ "በቢሮ ውስጥ ጥቁር መልበስ አይቻልም ፣ ሌላ ማነሳሳትን የሚፈጥር ነው" ተብየ ነበር ያሉ አንድ የመንግሥት ሠራተኛ ዛሬ ጠዋት ደግሞ ሌሎች ባልደረቦቼን ጨምሮ ወደ ሥራ ቦታችን እንዳንገባ ተከልክለናል ፤ ድርጊቱም የሲቪል ሰርቪስ ሕግን የሚጥስ ነው ብለዋል።
ይህንን መሰል ጉዳይ ለመዘገብ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የአንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ባለሙያዎች ዛሬ ለሰዓታት በፀጥታ ኃይላት ከታገቱ በኋላ ተለቀዋል።
ኢትዮጵያ መንግሥት እና ሃይማኖት የተለያዩ መሆናቸው በግልጽ የተደነገገባት ሀገር መሆኗን የጠቀሱ አንድ የሕግ ባለሙያ "ይሄን ልበሱ ያንን አትልበሱ ማለት ግልጽ የሆነ ጣልቃ ገብነት ብቻ ሳይሆን ሰብዓዊ መብትንም መጣስ ነው" ብለዋል።
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ በበኩሉ ጥቁር ልብስ በለበሱ ሰዎች ላይ "እሥራት ፣ እንግልት እና ማዋከብ የተፈፀመባቸው" በመሆኑ እንዲቆም ጠይቋል።
ወይዘሮ የትናየት ተሾመ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የሚሠሩ የመንግሥት ሠራተኛ ናቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ከሰኞ እለት ጀምሮ ምእመናን ጥቁር እንዲለብሱ ያወጣውን ሕገ ሃይማኖት ተከትሎ ይህንን እየፈፀሙ ቢሆንም "ከሕግ ውጪ" ባሉት ምክንያት ለእንግልት መዳረጋቸውን ለ ዶቼ ቬለ አስታውቀዋል።
"ባለፈው አንድ ዓመት በሀዘን ምክንያት ጥቁር ልብስ እለብስ ነበር። በዚያ ሰዓት ማንም ሰው ዞር ብሎ የጠየቀኝ የለም። ሰኞ እለት በቢሮ ውስጥ ጥቁር መልበስ አይቻልም ፣ ሌላ ማነሳሳትን የሚፈጥር ነው" ተብየ ነበር " ዛሬ ደግሞ ከበር ተመልሰናል" ብለዋል።
በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 11 መንግሥት እና ሃይማኖት የተለያዩ መሆናቸው መንግሥታዊ ሃይማኖት እንደማይኖር እና አንዱ በአንዱ ላይ ጣልቃ እንደማይገባ መደንገጉን በተመለከተ የሕገ መንግሥት ባለሙያ የሆኑትን አቶ አሮን ደጎልን ማብራርያ ጠይቀናቸዋል። "እንዚህ መብቶች ሲተገበሩ መንግሥት በተለያየ መልኩ ጥበቃ የማድረግ ፣ የመከላከል እንጂ እጁን አስገብቶ ጣልቃ የመግባት ሥልጣን አይኖረውም።" ብለዋል።
በከተማው የሃይማኖታቸውን ትእዛዝ ተቀብለው ጥቁር ለብሰው የመንግሥት አገልግሎት ለማግኘት የሚሄዱ ሰዎችም ችግር እንደገጠማቸው እየገለፁ ነው። ይህንን የተመለከተውን ጉዳይ ለመዘገብ የተንቀሳቀሱ አሻም የተባለው የቴሌቪዥን ጣቢያ ሠራተኞች ዛሬ ጠዋት ችግር እንደገጠማቸው የጣቢያው የዜና ክፍል አስተባባሪ ዮሃንስ አሰፋ ይናገራል።
የሕግ ባለሙያው አቶ አሮን ደጎል እንደሚሉት በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 27 መሠረት "ይሄን ልበሱ ያንን አትልበሱ ማለት ግልጽ የሆነ ጣልቃ ገብነት ብቻ ሳይሆን ሰብዓዊ መብትንም መጣስ ነው"
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ ትናንት ባወጣው መግለጫ ጥቁር ልብስ በለበሱ ሰዎች ላይ "እሥራት ፣ እንግልት እና ማዋከብ የተፈፀመባቸው" በመሆኑ እንዲቆም ሲል ጠይቋል። "ጉዳዩ ወደማይሆን አቅጣጫ በመሄድ ተባብሶ ከፍተኛ የሰው እና የንብረት ጥፋቶችን ከማስከተሉ" በፊት የሚመለከታቸው ሁሉ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አሳስቧል።
በጉዳዩ ላይ ቅሬታ የቀረበበት መሥሪያ ቤት፣ ሲቪል ሰርቪስ እና የሠራተኞችን መብት ከሚከታተሉ ማሕበራት ምላሽ እና ማብራሪያ የሚሰጥ አካል ለጊዜው አላገኘሁም።
ሰሎሞን ሙጩ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
እሸቴ በቀለ