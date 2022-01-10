 ጥር 2 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ  | ስፖርት | DW | 10.01.2022

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ስፖርት

ጥር 2 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን እሁድ ጥር 1 ቀን፣ 2014 ዓ.ም ካሜሩን ውስጥ ከኬፕ ቬርዴ ጋር ባደረገው የመጀመሪያ ግጥሚያ አብዛኛውን ሰአት በ10 ተጨዋቾች ተጋጥሞ አንድ ለዜሮ ተሸንፏል። በጀርመን ቡንደስሊጋ በርካታ ተጨዋቾቹን በኮቪድ-19 የተነሳ ማሰለፍ ያልቻለው ባየርን ሙይንሽን ሽንፈት ገጥሞታል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 13:28

ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን እሁድ ጥር 1 ቀን፣ 2014 ዓ.ም ካሜሩን ውስጥ ከኬፕ ቬርዴ ጋር ባደረገው የመጀመሪያ ግጥሚያው አብዛኛውን ሰአት በ10 ተጨዋቾች ተጋጥሞ አንድ ለዜሮ ተሸንፏል። ቡድኑ በ8ኛው ደቂቃ አካባቢ በተከላካዮች በተሠራ ጥፋት የቀይ ካርድ ሠለባ ከሆነበት ጊዜ አንስቶ ከኬፕ ቬርዴ በኩል ይደርስበት የነበረውን ጫና ሲከላከል ቆይቷል። ስለጨዋታው አጠቃላይ ኹኔታ እና ስለቀጣይ ግጥሚያ ማብራሪያ የሚሰጠን የስፖርት ጋዜጠኛ አነጋግረናል። በጀርመን ቡንደስሊጋ በርካታ ተጨዋቾቹን በኮቪድ-19 የተነሳ ማሰለፍ ያልቻለው ባየርን ሙይንሽን ሽንፈት ገጥሞታል። በአንጻሩ ተከታዩ ቦሩስያ ዶርትሙንድ ሲመራ ቆይቶ የማታ ማታ ለድል በቅቷል። በሳምንቱ መጨረሻ የተከናወነው የእንግሊዝ የኤፍ ኤ ካፕ ጨዋታ ቀጥሎ ዛሬ ማታ ማንቸስተር ዩናይትድ በኦልድትራፎርድ ስታዲየም አስቶን ቪላን ይገጥማል። 

እግር ኳስ

Fußball Africa Cup of Nations | Äthiopien v Kap Verde

በካሜሩን አስተናጋጅነት በሚከናወነው 33ኛው የአፍሪቃ ዋንጫ ውድድር ላይ ተሳታፊ የኾነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን ትናንት ከኬፕ ቬርዴ ጋር ባደረገው የመጀመሪያ ግጥሚያው አንድ ለዜሮ ተሸንፏል። የሶከር ኢትዮጵያ የስፖርት ድረ-ገጽ አዘጋጅ ሚካኤል ለገሰ ቡድናችን ገና ከመነሻው ቀይ ካርድ ማግኘቱ እጅግ እንደጎዳው ገልጧል። ቡድኑ ከ80 ደቂቃ በላይ በ10 ተጨዋቾች ብቻ ተወስኖ ለመጫወትም ተገዷል። ስለቡድኑ ጠንካራ እና ደካማ ጎን ለመናገር በትናንቱ ኹኔታ አስቸጋሪ መሆኑን ሚካኤል ጠቁሟል። 

የአፍሪቃ ዋንጫ የምድቡ የመጀመሪያ ግጥሚያውን እሁድ ጥር አንድ ቀን ከኬቬርዴ ቡድን ጋር ያካኼደው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድኑ በመቀጠል ሐሙስ ጥር አምስት ቀን ከአዘጋጇ ካሜሩን ጋር ይፋለማል። ሦስተኛ ጨዋታውን ሰኞ ጥር 9 የሚያከናውነውም ትናንት አዘጋጇ ካሜሩንን ካስጨነቀው የምድቡ ሌላኛው ብርቱ ቡድን ቡርኪናፋሶ ጋር ነው። ያውንዴ ከተማው ውስጥ ሲመራ የነበረው ካሜሩን 40ኛው እና የመጀመሪያው መደበኛ አጋማሽ ተጠናቆ በተጨመረው 3ኛ ደቂቃ ላይ በፍጹም ቅጣት ምቶች ባገኘው ዕድሎች ትናንት ቡርኪናፋሶን 2 ለ1 አሸንፏል። የመጀመሪያ ዙር ግጥሚያዎች ዛሬ እና ነገ ቀጥለው እስከ ረቡዕ ይከናወኑ እና ሐሙስ ሁለተኛ ዙር ግጥሚያዎች ይቀጥላሉ።

Fußball Africa Cup of Nations | Kamerun v Burkina Faso


ቡንደስሊጋ 
በሳምንቱ መጨረሻ በተከናወኑ የጀርመን ቡንደስሊጋ ግጥሚያዎች ፍራንክፉርት የማታ ማታ ድሉን በቦሩስያ ዶርትሙንድ ተነጥቋል። መሪው ባየርን ሙይንሽን በቦሩስያ ሞይንሽንግላድባኅ ሽንፈት ገጥሞታል። 9 ተጨዋቾቹን በኮቪድ-19 ማሰለፍ ያልቻለው ባየርን ሙይንሽን ቅዳሜ ዕለት በሜዳው አሊያንስ አሬና በበ‍ሩስያ ሞይንሽንግላድባህ የ2 ለ1 ሽንፈት ገጥሞታል። ለቦሩስያ ሞይንሽንግላድባህ እጀግ ወሳኝ በሆነው ድል ባየርን ሙይንሽን ታዳጊ ተጨዋቾችን ለማሰለፍ ቢገደድም ሽንፈቱን ግን አስተናግዷል። ላባየር ሙይንሽን 9 ወሳኝ ተጨዋቾች በኮቪድ ምክንያት ካለመሰለፋቸው በተጨማሪ ቺፖ-ሞቲንግ እና ዛር ለአፍሪቃ ዋንጫ ግጥሚያ በቡድናቸው ውስጥ አልተገኙም። 

ቀዳሚውን ግብ በ18ኛው ደቂቃ ላይ በሮቤርት ሌቫንዶቭስኪ ያስቆጠረው ባየርን ሙይንሽን በመሪነት የቆየው ለ9 ደቂቃ ያህል ብቻ ነበር። በ27ኛው ደቂቃ ላይ ቦሩስያ ሞይንሽንግላድባህ አቻ የምታደርገውን ኳስ በጀርመን በሔራዊ ቡድን አማካዩ ፍሎሪያን ኖየሀውስ ከመረብ አሳርፏል። አፈታም ሳይቆይ 31ኛው ደቂቃ ላይ የኦስትሪያ ብሔራዊ ቡደን ተከላካዩ ሽቴፋን ላይነር የማሸነፊያዋን ግብ አስቆጥሯል። በሌሎች ግጥሚያዎች ትናንት ቮልፍስቡርግ በቦሁም 1 ለ0 ተሸንፏል። የቦን ከተማ ተጎራባቹ ኮሎኝ ሔርታ ቤርሊንን 3 ለ 1 ድል አድርጓል።

Fußball Bundesliga Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund

በቅዳሜ ግጥሚያዎች፦ ፍራይቡርግ ከአርሜኒያ ቢሌፌልድ፤ እንዲሁም ባየር ሌቨርኩሰን ከዑኒዬን ቤርሊን ጋር ሁለት እኩል ተለያይተዋል። ሽቱትጋርት እና በደረጃው መጨረሻ ላይ የሚገኘው ግሮይተር ፊዩርትስ ያለምንም ግብ አቻ ወጥተዋል። ሆፈንሃይም አውግስቡርግን 3 ለ1፤ ላይፕትሲሽ ማይንትስን 4 ለ1 እንዲሁም ዶርትሙንድ ፍራንክፉርትን 3 ለ2 አሸንፈዋል። በዚህም መሠረት የቡንደስሊጋውን ደረጃ ባየርን ሙይንሽን በ43 ነጥብ ይመራል። ቦሩስያ ዶርትሙንድ በ37 ነጥብ ይከተላል። ሆፈንሃይም 31፤ ፍራይቡርግ 30 ነጥብ ይዘው ሦስተኛ እና አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። አርሜኒያ ቢሌፌልድ እና ግሮይተር ፊዩርትስ በደረጃ ሰንጠረዡ ግርጌ 17ና እና 18ኛ ላይ ይገኛሉ።

የኤፍኤ ካፕ ግጥሚያ
በእንግሊዝ ኤፍ ኤ ካፕ ግጥሚያዎች በሳምንቱ መጨረሻ ሲከናወኑ ቆይቷል። ዛሬ ማታም ማንቸስተር ዩናይትድ ከአስቶን ቪላ ጋር ይጋጠማል። ትናንት ሊቨርፑል ሽሬውስበሪ  ታውንን 4 ለ1 ሲያንኮታኩት፤ ሀሮጌት በሉቶን ታውን የ4 ለ0 ብርቱ ሽንፈት ገጥሞታል። አርሰናል በኖቲንግሃም ፎረስት 1 ለ0 ተሸንፏል። ቶትንሃም ሆትስፐር ሞርካምብልን 3 ለ1 ድል አድርጓል። 

የሜዳ ቴኒስ

Tennisspieler Novak Djokovic

የዓለማችንዕውቁ የሜዳ ቴኒስ ተጨዋች ኖቫክ ጄኮቪች በአውስትራሊያ የኢሚግሬሽን ኃላፊዎች ከአውስትራሊያ ሊባረር እንደሚችል ተገለጠ። ያለኮቪድ ክትባት ሜልቦርን የሚገኘው የ34 ዓመቱ ሠርቢያዊ ቪዛው ሊሰረዝበት እንደሚችል ተገልጧል። «ምንም እንኳን ያ ሁሉ ቢከሰትም እዚሁ መቆየት እና የአውስትራሊያ ግጥሚያን ለመወዳደር ሙከራ ማድረግ እፈልጋለሁ» ሲል በትዊተር ጽሑፉ ዐሳውቋል። የአውስትራሊያ የሜዳ ቴኒስ ግጥሚያ የሚቀጥለው ሳምንት ይጀምራል። 

ማንተጋፍቶት ስለሺ

ሸዋዬ ለገሰ

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ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Dancers perform during the opening ceremony of the Africa Cup of Nations (CAN) 2021 football tournament at Stade d'Olembé in Yaounde on January 9, 2022. (Photo by Kenzo Tribouillard / AFP)

ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ 10.01.2022

Bundesliga | Hertha BSC- Borussia Dortmund

ታኅሣሥ 18 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ  27.12.2021

ቸልሲ እና ሊቨርፑል ለእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ዛሬ ማታ ማንቸስተር ዩናይትድ ከኒውካስትል ጋር ይጋጠማል። ሁለተኛው ዙር የጀርመን ቡንደስሊጋ ውድድሮች በልውጡ ኦሚክሮን ተሐዋሲ የተነሳ ያለተመልካቾች እንደሚከናወኑ ተገልጧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድንን የተመለከተ ዘገባ እና የአትሌቲክስ ዜናም አካተናል።

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v VfB Stuttgart - Allianz Arena, Munich, Germany - March 20, 2021 Bayern Munich's Thomas Muller, Niklas Sule, Robert Lewandowski and Leon Goretzka defend a free kick Pool via REUTERS/Andreas Gebert DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

የመጋቢት 13 ቀን፣ 2013 ዓ.ም ስፖርት ዘገባ 22.03.2021

ለአፍሪቃ ዋንጫ ማጣሪያ ማዳጋስካር ከነገ በስትያ ዋሊያዎቹን ይገጥማል። በፕሬሚየር ሊጉ ዌስትሀም እና አርሰናል ተጋጥመው ነጥብ መጣላቸው ለሊቨርፑል በጅቶታል። በጀርመን ቡንደስሊጋ መሪው ባየር ሙይንሽን ገና በ12ኛው ደቂቃ አንድ ተጨዋቹ በቀይ ካርድ ከሜዳ ቢሰናበትበትም ሽቱትጋርትን 4 ለ0 አንኮታኩቷል።