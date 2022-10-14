ጣና ፎረም በባሕር ዳር እየተካሔደ ነው

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ፣ የሶማሊያው አቻቸው ሐምዛ አብዲ እና የሱዳን ወታደራዊ መሪ ሉቴናንት ጄኔራል አብዱል-ፋታህ አል-ቡርኻን የሚሳተፉበት የጣና ፎረም በባሕር ዳር ተጀምሯል። ይኸ ፎረም "አፍሪካውያን መሪዎችን እና ባለ ድርሻ አካላትን በአሕጉራዊ የሰላም እና ደህንነት ጉዳዮች ላይ በማወያየት ዘላቂ መፍትሔዎችን ለመቀየስ" ያለመ ነው።
የዘንድሮው የጣና ፎረም መሪ ቃል” የደህንነት ስጋቶችን ማስተዳደር፣ የምንፈልጋት አፍሪካን ለመገንባት አቅምን ማጠናከር" የሚል ሲሆን ዛሬ በባህር ዳር ተገኝተው ውይይቱን የከፈቱት ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ "በየዓመቱ እየተሰበሰብን ከቃል ያለፈ ስራ ማስራት ያስፈልጋል፤ ጠንካራ እቅድ ማቀድና ለአፍሪካ ችግሮች እውነተኛ መፍትሔ ማምጣት ቀዳሚ ተግባር ሊሆን ይገባል" ብለዋል፡፡
“የአፍሪካውያንን ደህንነት መጠበቅና መገንባት ማለት ከቃል ያለፈ መሆን አለበት፣ ለአፍሪካ ማቀድና የአፍሪካን ችግሮች በአፍሪካውያን መፍታት ማስቻል ያስፈልጋል” ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአፍሪካ እድገት እንደ ችግር ከሚጠቀሱ ነገሮች መካከል ሶስት ነጥቦችን አንስተዋል፣ የመጠጥ ውሀ ችግር፣ የኤሌክተሪክ ኃይል እጦትና ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ አለመኖር በሚል አስቀምጠዋቸዋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በጣና ፎረም መክፈቻ ባሰሙት ንግግር “የአፍሪካውያንን ደህንነት መጠበቅና መገንባት ማለት ከቃል ያለፈ መሆን አለበት፣ ለአፍሪካ ማቀድና የአፍሪካን ችግሮች በአፍሪካውያን መፍታት ማስቻል ያስፈልጋል” ብለዋል።
“ትኩረት የሚሹ 3 ነገሮችን ማንሳት እፈልጋለሁ፣ የንፁህ መጠጥ ውሀ ችግር፣ የኤሌክትሪክ ኃይል እጦትና የመረጃ አያዝ ድክመት በአፍሪካ ጎልተው ይታያሉ እነዚህ መወገድ አለባቸው” ብለዋል።
የኡጋንዳ ምክትል ፕረዚደንት ጀሲካ አሉፖ በበኩላቸው ለአፍሪካ አለመረጋጋት ያለምርጫ ወደ ስልጣን የሚደረገው ሂደት አንዱ ነው ብለዋል፣ ባለፉት 8 ወራት ብቻ በአፍሪካ ከ6 በላይ መፈንቅለ መንግስት መደረጋቸውንም አስታውሰዋል፣ የአፍሪካ ተረካቢ የሆነው ወጣትም ከስሜታዊነት በመላቀቅ ነገሮችን በተረጋጋ ሁኔታ ማጤን እንዳለበት አሳስበዋል፡፡
የሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀምዛ አብዲ የመክፈቻ ንግግር ካደረጉ መሪዎች አንዱ ሲሆኑ መንግስተቸው በአልሻብ ተዋጊ ኃይሎች ላይ ከፍተኛ ድል እየተቀናጀ አንደሆነና በርካታ የገጠርና የከተማ አካባቢዎች ነፃ ወጥተዋል ብለዋል፡፡
በአስረኛው የጣና ፎረም የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ እና የሱዳን ወታደራዊ መሪ ሉቴናንት ጄኔራል አብዱል-ፋታህ አል-ቡርኻንን ጨምሮ የተለያዩ የአፍሪካ አገራት መሪዎች እና ምሁራን ይሳተፋሉ።
ውይይቱ ዘሬና ነገም ቀጥሎ የሚውል ሲሆን በስልጣን ላይ ካሉ መሪዎች መካከል፣ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የሱዳንና የሶማሊያና ፕሬዚዳንቶችና የኡጋንዳ ምክትል ፕረዚደንት ተገኝተዋል፡፡
ትናንት በነበረ ውይይት የቀድሞው የዛምቢያ ፕረዚደንት ኬኔት ካውንዳን የሚዘክር ውይይት በልጅ ልጃቸው በዶ/ር ማንዳውላ ካውንዳና በዶክተር ሲሹዋ ሲሹዋ ቀርቦ ውይይት ተካሂዷል፡፡
ይህ በኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነት ጥናት ተቋም ድጋፍ የሚደረግለት የ2015 የጣና ፎረም ውይይት ላይ 250 ከተለያዩ የአፍሪካና የሌሎች አገሮች የተገኙ ተሳታፊዎች ተገኝተውበታል፡፡ ጣና ፎረም የተመሰረተው እ አ አ በ2012 ነው፡፡
ዓለምነው መኮንን
እሸቴ በቀለ