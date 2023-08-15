ጠንካራ ሙግት የተስተናገደበት የምክር ቤት ዉሎ

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የሕዝብን ሰላም እና ደህንነት ለማስጠበቅ በሚል በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ ላይ ትናንት የተወያየው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከወትሮው ለየት ባለ ሁኔታ ጠንካራ ውይይት እና የሀሳብ ፍጭት አስተናግዷል።
የሕዝብን ሰላም እና ደህንነት ለማስጠበቅ በሚል የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሐምሌ 28 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ባወጣው የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ ላይ ትናንት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከወትሮው ለየት ባለ ሁኔታ ጠንካራ ውይይት እና የሐሳብ ፍጭት አስተናግዷል። የምክር ቤት አባላት ሐሳባቸውን ሲገልፁ ሌሎች አባላት በተደጋጋሚ ጣልቃ መግባታቸው እንዲሁም በምክትል አፈ ጉባኤዋ የመናገር እድል አሰጣጥ ላይ የሥነ ሥርዓት ጥያቄዎች ጎልተው ተነስተዋል። በምክር ቤቱ የቅርብ ጊዜያት ጉባኤዎች ላይ ያልታየ ከፍተኛ ቁጥር - 360 አባላት በተሳተፉበት የትናንቱ ውይይት ከዚህ በፊት በምክር ቤቱ ብዙም የማይሳተፉ የአስፈፃሚ አካላት ታድመዋል።
ይህ 16 ሰዎች የመናገር እድል አግኝተው የዐዋጁን መጽደቅ በመደገፍም ሆነ በመቃወም ዘለግ ያለ ደቂቃ በመውሰድ ጥያቄና ክርክር የታየበት ፣ አንዱ በተናገረው ሌላው መልስ ሰጪ ሆኖ የተስተዋለበት የምክር ቤት ውሎ ከዚህ በፊት በምክር ቤቱ ማህበራዊ መገናኛ ዐውታሮችም ሆነ በ "ሕዝብ መገናኛ ብዙኃን" ይተላለፍ የነበረው የቀጥታ ስርጭት ሽፋን ተነፍጎታል። የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ "በተለመደው የሕግ ሥርዓት ሰላምን ማስፈን ሳይቻል ሲቀር እና የተፈጠሩት ችግሮች አገርን አደጋ ላይ የሚጥል ሲሆን" ይደነገጋል ያሉ አንድ የሕግ ባለሙያ የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ ድንጋጌዎች መብትን ገዳቢዎች በመሆናቸው የሚመከሩ አይደለም ብለዋል።
የሕዝብን ሰላም እና ደህንነት ለማስጠበቅ በሚል የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሐምሌ 28 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ባወጣው የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ ላይ ትናንት ውይይት ያደረገው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት። ፎቶ፦ ከማኅደር
ክርክር፣ ሙግት፣ ጥያቄና መልስ በአንድ በኩል ፣ መደማመጥ ማጣት ፣ መፈራረጅ ፣ በኃይለ ቃል መመላለስ በሌላ ጎን ከተስተዋለበት የትናንቱ የምክር ቤቱ ውሎ የሚከተለው ይገኝበታል።
የምክር ቤት አባላት ሀሳብ በከፊል
"ዐዋጁ ሲቪል አስተዳደርን በወታደራዊ ዕዝ የሚቀይር እና በአማራ ሕዝብ ላይ ጦርነትን የማወጅ አይነት ይዘት ስላለው ችግሮቹ በዘላቂነት ሊፈቱ የሚገባው በውይይት፣ በሰላም እንጂ በመፈራረጅ፣ በመጠላለፍ ፣ በመጠላላት ስላልሆነ እላለሁ።"
"በአማራ አካባቢ ላይ በስመ ፋኖ ተደራጅተው ያሉ ጽንፈኛ ኃይሎች በአማራው አርሶ አደር ላይ እየፈጠሩ ያሉትን ጫና በሚገባ መመልከት ተገቢ ይመስልኛል።"
"የዛሬ ሳምንት እነ ባህር ዳር እነ ጎንደር እና ደብረ ማርቆስ የት፣ ምን ሁኔታ ውስጥ ነበሩ? ይህ ዐዋጅ ተፈልጎ የሚደረግ ነገር አይደለም። ጊዜያዊ ዐዋጅን እንደ 'quick win' ነገር ነው የምወስደው። ሰርቷል ከዚህ በፊትም አሁንም እየሠራ ነው።"
"የሴራም የሥካርም ፖለቲካ መልክ እንዲይዝ ከተፈለገ ጉልበት፣ ጩኸት፣ ኹከት፣ ግርግር የሙት መንፈስ አምላኪነት ፣በመሣሪያ ጉልበት አገርን፣ ሥርዓትን ማሽመድመድ የመፈለግ የሚጋለበው ፈረስ ሥርዓት መያዝ መቻል አለበት።"
"ያለፉት አምስት ዐመታት ያሳዩን አሁን በሥልጣን ላይ ያለው መንግሥት ራሱ ፖለቲካዊ ችግር ይፈጥራል ያንን ፖለቲካዊ ችግር ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ ከመፍታት ይልቅ በወታደራዊ ኃይል ለመፍታት ይንቀሳቀሳል። ይህ አሁን ያለው መንግሥት ባህሪ ሆኗል። አሁን በአማራ ክልል ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ ከተፈለገ መከላከያ ሠራዊት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደ ካምፑ ይመለስ፣ ሁለተኛ የአማራ ሕዝብ እና የብልጽግና ፓርቲ ግንኙነት በማይጠገንበት ደረጃ ስለተበጠሰ በአስቸኳይ ሁሉንም የአማራ ኃይሎች ያቀፈ ጊዜያዊ አስተዳደር በማቋቋም ችግሩን ማቃለል ይቻላል የሚል እምነት አለኝ።"
የድሮን ጥቃት በፍኖተ ሰላም ፣ የምክር ቤቱ አባል መረጃ
በውይይቱ መንግሥት በፍኖተ ሰላም ከተማ ንፁሃን ዜጎችን በድሮን መግደሉን አንድ የምክር ቤት አባል ተናግረዋል።
"አስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ይጠቅመናል ተብሎ ከታሰቡ ነገሮች ሌላው ነገር አንዱ 'የንፁሃን ግድያ በአማራ ክልል ተበራክቷል' ነው። የንፁሃን ግድያ እየፈፀመ ያለው ማነው? እንዴት ነው እየተፈፀመ ያለው ? በድሮን ነው እየተፈፀመ ያለው። ትናንትና እንኳን በእኔ የምርጫ ክልል እና በምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና ከተማ ፍኖተ ሰላም ከተማ ላይ ከ ስልሳ ያላነሱ ንፁሃን ናቸው የሞቱት።"
በውይይቱ ጉባኤውን የመሩት ምክትል ዐፈ ጉባኤ እድል አሰጣጣቸው የፍትሐዊነት እና የሥነ ሥርዓት ጥያቄ ተነስቶባቸው ነበር።
ለጥያቃዌች የመንግሥት ምላሽ
በምክር ቤቱ የመንግሥት ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ በልጅጌ ለተነሱ ብርቱ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል።
"በክልሉ ውስጥ የማንነት ጥያቄ ፣ የወሰን ጥያቄ ፣ የመልማት ጥያቄ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ አለ ። እውነት ነው። ጥያቄዎች ስላሉ የአማራ ክልል መንግሥት ይፍረስ ? ምላሽ ይሆናል እሱ ለሕዝብ ጥያቄ ?" በማለት መልሰው ጠይቀዋል።
ስለ አስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ የሕግ ባለሙያ አስተያየት
የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅን ጥቅም ፣ ጉዳት እና በኢትዮጵያ የመደጋገም አዝማሚያ በተመለከተ የጠየቅናቸው የሕግ ባለሙያ የሆኑትን አቶ አምደገብርኤል አድማሱ "በተለመደው የሕግ ሥርዓት ሰላምን ማስፈን ሳይቻል ሲቀር እና የተፈጠሩት ችግሮች አገርን አደጋ ላይ የሚጥል ሲሆን" ይደነገጋል ያሉ አንድ የሕግ ባለሙያ የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ ድንጋጌዎች መብትን ገዳቢዎች በመሆናቸው የሚመከሩ አይደለም" ብለዋል።
ለስድስት ወራት የተደነገገው የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ በ16 ተቃውሞ ፣ በ 12 ድምፀ ተዐቅቦ በአብላጫ ድምፅ ፀድቋል።
ሰለሞን ሙጬ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
አዜብ ታደሰ