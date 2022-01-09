 ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ህወሓትን እና ክስ ተቋርጦ የተፈቱ ፖለቲከኞችን አስጠነቀቁ | ኢትዮጵያ | DW | 09.01.2022

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ኢትዮጵያ

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ህወሓትን እና ክስ ተቋርጦ የተፈቱ ፖለቲከኞችን አስጠነቀቁ

ጠቅላይ ምኒስትር ዐቢይ አሕመድ "በግራ በቀኝ ሊነካካን ይሞክራል" ላሉት ህወሓት "አትንኩን፣ እረፉ" የሚል ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። ተቃውሞ የገጠመው ክስ በማቋረጥ ፖለቲከኞችን የመፍታት ውሳኔ "እየመረረን የዋጥንው እውነት ነው" ሲሉ ገልጸውታል። "የኢትዮጵያን ዘርፈ-ብዙ ጠላቶች የሚቀንስ" መሆኑን ጠቅሰው የተቃወሙ እንዲቀበሉ ጠይቀዋል።

Äthiopien | Premierminister Abiy Ahmed Ali

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ላለፈው አንድ አመት ከመንግሥታቸው ለተዋጋው ህወሓት እና ክሳቸው ተቋርጦ ለተፈቱ ፖለቲከኞች ማስጠንቀቂያ ሰጡ። በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ለወታደሮች እና የጦሩ ከፍተኛ አመራሮች ሽልማት ሲሰጥ ባደረጉት ንግግር መንግሥታቸው የህወሓት አመራሮችን ከእስር በመፍታቱ ለቀረበበት ተቃውሞ ምላሽ ሰጥተዋል።

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ዛሬ ጥር 1 ቀን 2014 ዓ.ም. ባስመረቀው ዋና መሥሪያ ቤት በተካሔደው ሥነ-ሥርዓት ላይ ባደረጉት ንግግር ባለፉት አመታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ሰራቸው ያሏቸውን ስድስት ስህተቶች ዘርዝረው አቅርበዋል። ህወሓት "ለሁለት ተከፍሎ ከፊሉ ብልጽግና [ፓርቲ] ጋር መቆየት ቢችል ኖሮ በርካታ ዜጎቹን መታደግ ይችል ነበር" ሲሉ ተደምጠዋል።

ህወሓት ከኢትዮጵያ ሕገ-መንግሥት በሚቃረን መንገድ "የምርጫ ኮሚቴ በመሰየም ምርጫ ለማድረግ የዳዳበት ሁኔታ እጅግ ዋጋ አስከፍሎታል" ያሉት ዐቢይ በሰሜን ዕዝ ላይ የተፈጸመውን ጥቃትም ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ ጦር ከትግራይ ክልል ሲወጣ "ወጡልኝ ብሎ ከሚከተል ደጋግሞ ቢያስብ ኖሮ የብዙ ወጣቶች ሕይወት ከመቀጠፍ ያድን ነበር" በማለት ተናግረዋል።

"አሁንም ህወሓት በግራ በቀኝ ሊነካካን ይሞክራል" ያሉት ዐቢይ "ለሰባተኛ ስህተት የሚጓዘው ህወሓት በፍጹም ድል የማግኘት እንኳ ቢሆን በወጣት የትግራይ ልጆች ላይ በሕይወት የመቀጠፍ፣ የመቁሰል አደጋ የሚያስከትል ስለሆነ ሰባተኛው ስህተቱ መስመር ስቶ ሳይሄድ መማር የሚችልበት ዕድል መፍጠር የራሱ ቢሆንም እንኳ እንደ ባላንጣ አትንኩን፣ እረፉ ለማለት እወዳለሁ" ሲሉ ተደምጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ "የነካካችሁን እንደሆነ በተለመደው መንገድ የከፋ ቅጣት ይደርስባችኋል" ሲሉ አስጠንቅቀዋል።

Äthiopien Tigray | Hauptstadt Mekele | TPLF-Zentrale

ዐቢይ ረዘም ባለ ንግግራቸው የኢትዮጵያ መንግሥት በእስር ላይ የነበሩ ፖለቲከኞችን ክስ በማቋረጥ ለመፍታት የደረሰበት ውሳኔ ለገጠመው ተቃውሞ ምላሽ ሰጥተዋል።

ከትናንት በስቲያ መንግሥት የኦሮሞ ፌድራሊስት ኮንግረስ፣ የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ አመራሮችን እና በሰሜን ኢትዮጵያ ውጊያ ከተቀሰቀሰ በኋላ በምርኮ ተይዘው የታሰሩ አንጋፋ የህወሓት አመራሮችን ክስ በማቋረጥ እንዲፈቱ ወስኗል።

"ትናንት ክስ አቋርጠን ከእስር ቤት እንዲፈቱ ያደረግናቸው ግለሰቦች ሁሉም በሚባል ደረጃ የመንግሥት ሥልጣን ይዘው በዚህ ሁኔታ ውስጥ የተሳተፉ፣ በቀጥታ የሚወስኑ የሚያዙ አይደሉም" ያሉት ዐቢይ በውሳኔው ላይ የተሰነዘረው ተቃውሞ ከሁለት ጎራ እንደተቀሰቀሰ ጠቅሰው "ቅን" ላሉት ምላሽ ሰጥተዋል።

የታሰሩ ፖለቲከኞችን ክስ አቋርጦ የመፍታት ውሳኔ የተቃወሙ ወገኖች "እኛም መጀመሪያ ስንሰማው ያስደነገጠን መሆኑን" እንዲገነዘቡላቸው ጠይቀዋል። ውሳኔው "ለኢትዮጵያ የሚበጅ፣ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ጥቅም የሚያግዝ፤ የኢትዮጵያን ዘርፈ-ብዙ ጠላቶች የሚቀንስ በአውደ ውጊያ ያገኘንውን ድል በሰላሙም መንገድ እንድንደግም የሚያደርግ የአባቶቻችን ልጆች መሆናችንን የሚያረጋግጥ" ሲሉ ገልጸውታል።  "እየመረረን የዋጥንው እውነት ነው" ያሉትን ውሳኔ የተቃወሙ ወገኖች "እናንተም ለሀገራችሁ ዘላቂ ድል ስትሉ፤ ለሀገራችሁ ክብር እና አሸናፊነት ስትሉ ደጋግማችሁ በማሰብ ይኸንን ውሳኔ እንድትቀበሉ በትህትና እጠይቃችኋለሁ" የሚል መልዕት አስተላልፈውላቸዋል።

የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በጥቅምት 2013 ዓ.ም. ከተጀመረ በኋላ ከታሰሩ የህወሓት አመራሮች መካከል አቶ ስብሐት ነጋ፣ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ፣ አቶ አባይ ወልዱ፣ አቶ አባዲ ዘሙ፣ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚዓብሔር እና አቶ ኪሮስ ሐጎስ ተቃውሞ በገጠመው የኢትዮጵያ መንግሥት ውሳኔ ይፈታሉ።

ከህወሓት አመራሮች በተጨማሪ የኦሮሞ ፌድራሊስት ኮንግረስ አመራሮች የሆኑት አቶ ጃዋር መሐመድ እና አቶ በቀለ ገርባ፤ የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች አቶ እስክንድር ነጋ እና አቶ ስንታየሁ ቸኮልን ጨምሮ በርከት ያሉ ፖለቲከኞች ተፈተዋል።

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ክስ የተቋረጠላቸው እና ከእስር የተፈቱ ፖለቲከኞች "እናንተን ሳይሆን ከእናንተ ጀርባ ያለውን ሕዝብ አክብረን የወሰንን መሆናችንን አውቃችሁ ይኸን ዕድል ሳታበላሹ እንድትጠቀሙበት" ብለዋል። "ክስ ማቋረጥ ምህረት አይደለም" ያሉት ዐቢይ መንግሥታቸው የክስ መዝገብ መልሶ ሊመዝ እንደሚችል ጥቆማ ሰጥተዋል።

እሸቴ በቀለ

ታምራት ዲንሳ

ተዛማጅ ዘገባዎች

Sudanese protesters rallying against the military, take to the streets of the capital Khartoum, on January 6, 2022. - The protests came following the resignation of the civilian prime minister Abdalla Hamdok this week leaving the military fully in charge. They are the latest since Sudan' armed forces led by general Abdel Fattah al-Burhan staged the power grab on October 25, sparking international condemnation and setting off a wave of demonstrations. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

የጥር 01 ቀን 2014 ዓ.ም. የዓለም ዜና 09.01.2022

This image made from undated video released by the state-owned Ethiopian News Agency on Monday, Nov. 16, 2020 shows Ethiopian military in an armored personnel carrier, on a road in an area near the border of the Tigray and Amhara regions of Ethiopia. Ethiopia's prime minister Abiy Ahmed said in a social media post on Tuesday, Nov. 17, 2020 that the final and crucial military operation will launch in the coming days against the government of the country's rebellious northern Tigray region. (Ethiopian News Agency via AP)

የጠቅላይ ሚኒስትሩና መንግሥታቸው ጥሪ 30.11.2021

በሰሜን ኢትዮጵያ ያለውን ጦርነት በድል ለማጠናቀቅ መቃረባቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ገለጹ። ከጦር ግንባሩ ሆነው በተንቀሳቃሽ ምስል መልእክት ያስተላለፉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወታደራዊ ጠቀሜታው ከፍ ያለ ነው የተባለውን የሰሜን ወሎ ዞን ተራራማው ስፍራ ጋሸናን በአጠረ ጊዜ እንደሚቆጣጠሩትም ዐስታውቀዋል።

Press Briefing. Billene Seyoum, press secretary for Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed, and the Attorney General Dr. Temotiwos, Ethiopia, 03.06.2021. While briefing international media on the ongoing legal activities in Tigray and other parts of the country, the Federal Attorney General Dr. Temotiwos outlined activities related to investigations and prosecutions against the TPLF as well as members of the National Defense Forces who have been suspected of alleged crimes.

የጠቅላይ ሚንሥትር ጽ/ቤት መግለጫ 30.11.2021

የኢትዮጵያ መንግሥት በሕወሓት ላይ ድል እያስመዘገበ በሽብር ቡድኑ ተይዘው የነበሩ ቦታዎችንም እያስለቀቀ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት ዛሬ በሰጠው መግለጫ ዐስታወቀ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ወደ ግንባር መዝመትና ጦሩን መምራት የአገርን አንድነት ለማጠናከር የተወሰደ ሕገ መንግሥታዊ ኃላፊነት መሆኑም ተገልጧል።