ጎርፍ ከ3ሺህ በላይ ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታ ውጭ አደረገ
መረጃዎች እንደሚጠቁሙት አሁን ላይ በኢትዮጵያ ጎርፋ እና መሬት መንሸራተትን ጨምሮ በተለያዩ የተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት ከ760 ሺህ በላይ ነዋሪዎች ለችግር ተጋልጠዋል ፡፡ የተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ ጉዳዮች ቅንጅት ጽህፈት ቤት (ኦቻ) እንደሚለው የተፈጥሮ አደጋው የደረሰው ከባለፈው የጥቅምት ወር መግቢያ አንስቶ በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የጣለውን ዝናብ ተከትሎ ነው ፡፡
ደቡብ ኢትዮጵያ ፣ ኦሮሚያ ፣ የሶማሌ እና የአፋር ክልሎች በክስተቱ የሰዎች መፈናቀል ካጋጠማቸው መካከል በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ ፡፡ በተለይም በአንዳንድ አካባቢዎች የመሠረተ ልማት መስመሮች በጎርፉ በመጎዳታቸው አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስ አዳጋች እንዳደረገው ጽህፈት ቤቱ በሪፖርቱ ጠቅሷል፡፡
የትምህርት መታጎል
በኢትዮጵያ በተራራማ አካባቢዎች የጣለው ከልክ ያለፈ ዝናብ በዝቅተኛ የቆላማ አካባቢዎች በጎርፍ አደጋ እንዲጠቁ ምክንያት መሆኑን የሰብአዊ ጉዳዮች ቅንጅት ጽህፈት ቤት / ኦቻ / በሪፖርቱ ጠቅሷል፡፡ በተለይም በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ አሞ ዞን ዳሰነች ወረዳ የኦሞ ወንዝ ሙላት ከ69 ሺህ በላይ ሰዎችን ማፈናቀሉ ነው የተነገረው
አሁን ላይ ለተፈናቃዮቹ አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ሪፖርቱ አመልክቷል ፡፡ ያም ሆኖ ጎርፉ በወረዳው የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ላይ ባደረሰው ጉዳት ከ3ሺህ በላይ ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታ ውጭ ማድረጉንም ጽህፈት ቤቱ አስታውቋል፡፡ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የደቡብ ኦሞ ዞን ትምህርት መምሪያ ሃላፊ አቶ ጥጋቡ ጎሮጊ በኦሞ ወንዝ ሙላት ባስከተለው ጎርፍ ምክንያት በወረዳው የመማር ማስተማር ሥራው መስተጓጎሉን ለዶቼ ቬለ አረጋግጠዋል ፡፡
የወንዙ ሙላት ባስከተለው ጎርፍ 14 ትምህርት ቤቶች ላይ ጉዳት መድረሱን የጠቀሱት የትምህርት መምሪያ ሃላፊው አቶ ጥጋቡ “ ከእነዚህም ውስጥ ስድስቱ ሙሉ በሙሉ በጎርፍ የወደሙ ናቸው ፡፡ ቀሪዎች ስምንቱ ደግሞ አሁን ድረስ በውሃ እንደተከበቡ ይገኛሉ ፡፡ በዚህም የተነሳ 1ሺህ 860 ወንዶች እና 1 ሺህ 288 ሴቶች በድምሩ 3ሺህ148 ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጪ ለመሆን ተገደዋል “ ብለዋል፡፡
አሁናዊ ሁኔታ እና የመልሶ መቋቋም ጉዳይ
የትምህርት ሥራው የተቋረጠው ትምህርት ቤቶቹ በጎርፉ በመጎዳታቸው ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡ በውሃ ከተከበቡት ቀበሌያት በመውጣት ወደ ደረቃማ አካባቢዎች በመሄዱ መሆኑን የዞኑ ትምህርት መምሪያ ሃላፊው ተናግረዋል ፡፡ አሁን ላይ የተቋረጠውን የትምህርት ሥራ ለማስቀጠል ተማሪዎች በተፈናቀሉበት ቦታ ሆነው እንዲማሩ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ የጠቀሱት ሃላፊው “ ተማሪዎች በጊዜያዊ ድንኳን ውስጥ ሆነው ያቋረጡትን ትምህርት እንዲቀጥሉ ለማድረግ እየሠራን እንገኛለን ፡፡ አሁን ላይ በቂ ባይሆንም ለማስጀመሪያ ያህል ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ፣ ዎርልድ ቪዢን እና ኢማጅን ዋን ዴይ ከተባለ ፕሮጀክት የቁሳቁስ ድጋፍ አግኝተናል» ብለዋል።
በሕይወትና ንብረት ጉዳት ያደረሰው የጎርፍ መጥለቅለቅ በኢትዮጵያ
በጎርፍ የወደሙ ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለመጠገን ከ12 ሚሊየን በላይ ወጪን እንደሚጠይቅ በልየታ መረጋገጡን የጠቀሱት የትምህርት መምሪያ ሃላፊው ለዚህም ለተለያዩ አካላት የድጋፍ ጥሪን አቅርበዋል ፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ