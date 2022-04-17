ግጭቶች፤ ጥቃቶችና አለመረጋጋቶች በኢትዮጵያ

ኢትዮጵያ ውስጥ ግጭት፣ ጥቃት፣ ግድያ እና መፈናቀል በተለይ ካላለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ነው። ግጭቶች እና ጥቃቶች በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች ሄድ መለስ እያሉ ለሰላማዊ ሰዎች ሕይወት መቀጠፍ፤ በገፍ መፈናቀል ሰበብ ሲሆኑም ይስተዋላል። ሳምንታዊ የውይይት መድረክ፤ ሙሉውን ዝግጅት ከድምፅ ማጫወቻው ማድጥ ይቻላል።
ኢትዮጵያ ውስጥ ግጭት፣ ጥቃት፣ ግድያ እና መፈናቀል በተለይ ካላለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ነው። ግጭቶች እና ጥቃቶች በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች ሄድ መለስ እያሉ ለሰላማዊ ሰዎች ሕይወት መቀጠፍ፤ በገፍ መፈናቀል ሰበብ ሲሆኑም ይስተዋላል። የቅርብ ጊዜውን እንኳን ብንመለከት በደቡብ ክልል የተለያዩ የማኅበረሰብ ክፍሎች ላይ ግድያ እና መፈናቀሉ በርትቶ ነዋሪዎችን እጅግ አንገፍግፏል። በሌሎች ክልሎች እና አካባቢዎች ግጭቶች እና ጥቃቶች እንዲሁም አለመረጋጋቶች ለበርካቶች የሞት፣ የመቁሰል እና ከቀዬ ከመንደር፤ እትብት ከተቀበረበት ሰፈር የመሰደድ ሰበብ መሆናቸውን ቀጥለዋል። የግጭት አለመረጋጋቶቾቹ ሰበቦች ዘርፈ ብዙ ናቸው። የፖለቲካ ፍላጎት፣ የብሔር/ጎሳ ልዩነት፣ ጥላቻ እና ሌሎች ሌሎችም ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል። ከሰሞኑ እንኳን በአማራ እና ኦሮሚያ ክልሎች ውስጥ የተለያዩ የፖለቲካ ፍላጎት ባላቸው አካላት በተከሰቱ ግጭቶች በርካቶች ሕይወታቸውን አጥተዋል። ወደ ሌላ ግጭት ሊያመሩ የሚችሉ መግለጫዎችም ከእየ ክልሎቹ ባለሥልጣናት ሲወረወሩ ተስተውሏል። የተቀዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ጭምር ግጭቱን ከማብረድ፤ ይልቁንም ሊያባብሱ የሚችሉ መግለጫዎችን ሲሰጡ ተደምጠዋል። መንግሥት በእነዚህ ግጭት እና ጥቃት በሚከሰትባቸው የተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ያሉ ሰላማዊ ሰዎችን ደኅንነት ማስጠበቅ የተሳነው ይመስላል። መንግሥት እነዚህን ሕይወት ቀጣፊ ጥቃቶች አለያም ግጭቶችን ማስቆም ወይንም እንዳይከሰቱ ማድረጉ ለምን ተሳነው?
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ማንተጋፍቶት ስለሺ
ነጋሽ መሐመድ