ግሎባል አሊያንስ በድርቅ ለተጎዱ ዕርዳታ እያሰባሰበ ነው
የዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት(ግሎባል አሊያንስ) በኢትዮጵያ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የሰብዓዊ ድጋፍ በማሰባሰብ ላይ መሆኑን አስታወቀ። የግሎባል አሊያንስ የቦርድ አባልና ጸሐፊ አቶ አበራ ሲሣይና የግብረ ሰናይ ድርጅቱ አባል አቶ ከፍያለው ፈቃደ ለዶይቸ ቨለ እንደገለጹት፣ግብረ ሰናይ ድርጅቱ ከተመሰረተበት ካለፉት አስር ዓመታት ጀምሮ በኢትዮጵያውያን ላይ በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ምክንያቶች ችግር ሲከሰት ፈጥኖ የደረሰ ሲሆን አሁንም አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ነው። የግሎባል ፈንድ ጥሬ
የሰብዓዊ ድጋፍ ፍላጎት በዐማራ፣ትግራይና ዓፋር ክልሎች የተለያዩ አካባቢዎች በተከሰተው ድርቅና ወረርሽኞች መከሰት ከፍተኛ የሰብዓዊ ዕርዳታ ፍላጎት መኖሩን መረጃዎች ያመለክታሉ። በተመድ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ቢሮ በምህጻሩ ኦቻ፣ በቅርቡ ይፋ ባደረገው ሪፖርት፣በክልሎቹ ከአምስት ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች በድርቅ መሰል ችግር ተጎድተዋል ይላል። በበልግና እና ክረምት ዝናባማ ወቅቶች በመላ ኢትዮጵያ በቂ ዝናብ በመዝነቡ የግብርና ምርት ቢሻሻልም፣በኢትዮጵያ መንግስት ዋና ዋና አጋሮች ዕርዳታ ተቋርጦ በመቆየቱ፣ የድርቅና የምግብ ዋስትና ችግር አሳሳቢ ሆኗል። በሃገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚካሄዱት ግጭቶች፣የአየር ንብረት መለዋወጥና የወረርሽኞች መከሰት ችግሩ ተባብሶ እንዲቀጥል ምክንያት መሆናቸውንም የኦቻ ሪፖርት አመልክቷል።ተፈናቃዮች በርዳታ እጦት እየተሰቃዩ ነዉ
የግሎባል አሊያንስ ምላሽ
የግሎባል አሊያንስ ምላሽ አስቸኳይ የሰብዓዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ወገኖች ለመርዳት እያደረጉ ያለውን እንቅስቃሴ አስመልክቶ ያነጋገርናቸው፣እዚህ ዩናይትድስቴትስ የሚገኘው የግሎባል አሊያንስ አባል አቶ ከፍያለው ፈቃደ እንደሚከተለው መልሰዋል። "ግሎባል አሊያንስ ከአሁን በፊት በተለያዩ አካባቢዎች ችግር በሚደርስበት ጊዜ እንደሚያደርገው ሁሉ አሁን ደግሞ፣በሰው ሰራሽና እንዲሁም በተፈጥሮ ለደረሰው ድርቅ ብዙ ዘመዶቻችን ወገኖቻችን እየተጎዱ ስላለ እነሱን ለመርዳት ዝም ብሎ አልተቀመጠም፤እና አሁን ጎፈንድሚ ከፍተን ለእነዚህ ሰዎች የቻልነውን ያህል እንድረስላቸው ብለን ነው።"
ግሎባል አሊያንስ ከተመሰረተ ጊዜ አንስቶ በችግር ጊዜ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ቀድሞ ሲደርስ የቆየ መሆኑን ያወሱት የድርጅቱ የቦርድ አባልና ጸሐፊ አቶ አበራ ሲሳይ በበኩላቸው፣አሁንም ዕርዳታውን እንደሚቀጥል ተናግረዋል። "ግሎባል አሊያንስ በኢትዮጵያውያን ተመስርቶ ለሕዝብ ለወገን የደረሰ ድርጅት ነው።ለአስር ዓመት ይህን ሲሰራ ቆይቷል።ኢትዮጵያም ብቻ አይደለም ከኢትዮጵያ ውጭ ከሳዑዲ ጀምሮ፣ማሊና ብራዚል በተለያየ መልክ ለተጎዱት ወገኖቻችን ሲሰራ የቆየ ድርጅት ነው።አሁን ረሃቡ በሰሜን ኢትዮጵያ በጣም ተስፋፍቷል።በተለይ በሰሜን ጎንደር፣ወሎ፣ሰሜን ሸዋ እንዲሁም በትግራይ ረሃቡ እየተስፋፋ ነው፤ሰው እያለቀ ነው እየሞተ ነው፣ህፃናት እየሞቱ ነው።አብዛኛውን ሰው ሰራሽና ድርቅ ተጨምሮበት የመጣ ችግር ነው።ይህን ቆመን ዝም ብለን ማየት ይከብዳል።” የግሎባል አሊያንስ ዕቅድ፣በየአካባቢያቸው በተከሰተው ድርቅ ለረሃብና በሽታ ለተጋለጡ ወገኖች የሚሆን፣ 250 ሺህ ዶላር ለማሰባሰብ ነው ። እስካሁንም፣ከ26 ሺህ ዶላር በላይ መሰብሰቡን ያስታወቁት አቶ ከፍያለው፣ ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። "ከሕዝብ የተሰበሰበው ገንዘብ በትክክል ለተፈለገው አካባቢና ቦታ ስናደርስ ነው የኖርነው፤ይህ አስር ዓመት ያሳለፍነው እና በትክክል ይደርሳቸዋል።አንዳንድ ጥያቄዎች እየተነሱ ነው እንዴት ይደርሳቸዋል የሚል እኛ ልምድ አለን።እና ረሃብ ደግሞ ጊዜ አይሰጥም፣በርግጥ የተለያየ ችግር ያጋጠመበት ጊዜ ነው አሁን ሕዝቡ እንደተለመደው የዕርዳታ እጁን እንዲዘረጋ በዚህ አጋጣሚ ለመጠየቅ ነው።" አቶ አበራ፣በግሎባል አሊያንስ የሚሰበሰበውን ድጋፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ የዕርዳታ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ለተጎዱ ወገኖች ለማከፋፈል ማቀዳቸውን ገልጸዋል። "እስካሁን ድረስ እንዳደረግነው፣የምናገኘውን ገንዘብ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚሰሩ ድርጅቶች ጋር እንደ ቀይ መስቀል፣ወርልድ ቪዥን ጋር በመተባበር ሌሎችንም ፈልገን አብረን በመተባበር ለተጎዱት
እናደርሳለን።"የግሎባል ፈንድና ወባ የመከላከል ዘመቻ
የቀጠለው ሰብአዊ አቅርቦት ድጋፍ
የቀጠለው ሰብአዊ አቅርቦት ድጋፍ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን፣በዐማራ ትግራይና ዓፋር ክልሎች ወቅታዊ የሰብዓዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ሰባት ነጥብ ሦስት ሚሊዮን ወገኖች በሁለት ዙር 798 ሺህ 607 ኩንታል ምግብና ከዓለም ባንክ በተገኘ አንድ ነጥብ አምስት ቢሊዮን ብር ድጋፍ ማስተላለፉን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የአሜሪካው የዕርዳታ ድርጅት ዩኤስኤይድም በኢትዮጵያ ያቋረጠውን ድጋፍ ሊቀጥል እንደሆነ ማስታወቁ ይታወቃል
ታሪኩ ኃይሉ
አዜብ ታደሰ
ታምራት ዲንሳ