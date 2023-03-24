ግልጽ ደብዳቤ ለአሜሪካን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር

በውጭ የሚገኙ 39 የኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ድርጅቶችና የኀይማኖት ተቋማት ጭምር ለአፍሪቃ ቀንድ አካባቢ ህዝቦች በጣም የሚያስፈልገውን ሰላም ለማምጣት፣አሜሪካ የምታደረገውን ጥረት በመርሕ ደረጃ እንደሚያደንቁ ገልጸው፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ መግለጫ ግን ወገንተኛ እና መሬት ካለው ሁኔታ ጋር የማይጣጣም ነው በማለት ተቃውመውታል።
ዩናይትድስቴትስ ኢትዮጵያን በሚመለከት ከአድልዎ የጸዳ ሁሉን አቀፍ ፖሊሲ እንድትከተል በውጭ የሚገኙ የኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ድርጅቶች ጥሪ አቀረቡ።
በውጭ የሚገኙ 39 ድርጅቶች፣ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን፣ ሰሞኑን ስለ ኢትዮጵያ ባወጡትን መግለጫ ላይ ግልጽ የተቃውሞ ደብዳቤ ጽፈውላቸዋል።
በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በህወሓት መኻከል ለሁለት ዐመታት የተካሄደውን ጦርነት ለማስቆም፣በፕሪቶሪያ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ስድስተኛ ወር ምክንያት በማድረግ፣ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ሰሞኑን ባወጡት መግለጫ ለሠላም ስምምነቱ ተፋላሚ ኃይላቱ ያደረጉትን ጥረት አድንቀው አሜሪካ የሰላም ሥምምነቱ እንዲቀጥል የምታበረታታ መሆኑን ገልጸዋል።
ይህም ለሰላማዊ ዜጎችን ጥበቃ ተጨማሪ የመቆጣጠሪያ ስርዓት እንዲኖር፣ ውጤታማ የሆኑ ትጥቅ ማስፈታት እና የሠራዊት ብተና እንዲሁም ወደ ማኀበረሰቡ መልሶ ማቋቋም እንዲከናወኑ የምታበረታታና የምትከታተል መሆኑን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አብራርተዋል።
የኤርትራና፣ ብሊንከን ከፌደራል ውጭ ያሏቸው ኀይሎች ከትግራይ መውጣት፣ እንዲሁም የሰብዓዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ ተጠያቂ መደረጋቸውን የሚጨምር ተአማኒነት ያለው የሽግግር ፍትሕ መኖር በሰሜን ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ቁልፍ ጉዳዩች መሆናቸዉን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጠቁመዋል።
ይህን መግለጫ አስመልክተው፣ በውጭ የሚገኙ 39 የኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ድርጅቶችና የኀይማኖት ተቋማት ጭምር ግልጽ ደብዳቤ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አስገብተዋል።
ዶይቸ ቨለ ያናገራቸው፣በደብዳቤው ላይ የጋራ ፊርማቸውን ያኖሩ አካላት ተወካይ ኢንጂነር ህዝቅኤል እስክንድር፣የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ደብዳቤ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚዳፈርና የተሳሳተ ብለውታል።
"የአሜሪካ መንግስት፣የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚቃወም ሥራ እየተሰራ ነው።እና ይህን ዝም ብለን ማየት አንችልም።እና አንዳንድ ታሪካዊ ነገሮችንም ነቅሶ ከዚህ በፊት የአሜሪካ መንግስት ስህተት እንደተሳሳተ አሁንም ያንኑ ስህተት እየደገመ እንደሆነ፣ተብሎ የወጣ ነው።"
ድርጅቶቹ፣ለአፍሪቃ ቀንድ አካባቢ ህዝቦች በጣም የሚያስፈልገውን ሰላም ለማምጣት፣አሜሪካ የምታደረገውን ጥረት በመርሕ ደረጃ እንደሚያደንቁ ገልጸው፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ መግለጫ ግን ወገንተኛ እና መሬት ካለው ሁኔታ ጋር የማይጣጣም ነው በማለት ተቃውመውታል።
"በተለይ ደግሞ፣የሚናገራቸውን ቃላት መርጦ ነው።በፊት የኤርትራና የዐማራ ልዩ ኀይል እና ፋኖ ይውጣ ሲል የነበረውን፣እሷን አድሶ የኤርትራና የፌዴራል ወታደሮች ያልሆኑ መውጣት አለባቸው ከትግራይ ይላል።አሁን ምዕራብ ትግራይ ሚባለውን የዐማራ አንሰስትራል መሬት የሚባለውን ወልቃይትንና ራያን ለእነሱ ለማስረከብ ታጥቆ ተነስቷል፣ሠራዊቶች እየወጡ ነው።"
ድርጅቶቹ ወደ አንድ ወገን ያደላ ነው ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ መግለጫ፣በተለይ በዐማራ ሕዝብ ላይ የሚደርሰውን ግፍና ደም መፋሰስንም የሚያበረታታ ነው ብለዋል።
በመሆኑም፣ይህን ኢትዮጵያን የሚጎዳ ተግባር ያሉትን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የድርጅቶቹ ተወካይ ተናግረዋል።
"አሁንም የብሊንከን አስተዳደር ኢትዮጵያን እንዴት እየጎዳ እንደሆነና፣ለምንሰራው የአድቮኬሲና የሎቢ ሥራ፣ከኮኖንግረስና ከሴናተሮች ጋር ሄደን ይህን እንጠቀምበታለን።"
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ መግለጫ፣በአሜሪካና ሌሎች ምዕራባውያን ሃገራትና ተቋማት ውስጥ ባሉ ፖሊሲ አውጭዎች፣ በተለይ በኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ በአፍሪቃ ቀንድ ያመለጡ ዕድሎችን የሚያስታውስ እንደሆነ ድርጅቶቹ አውስተዋል።
ድርጅቶቹ፣በኢትዮጵያ ተፈጽመዋል ያሏቸው የሰብዓዊ መብት ጥሰት ወንጀሎች ላይ ተዓማኒነት ያለው ምርመራ እንዲካሄድ አሜሪካ ከሌሎች ምዕራባዊያን ሃገሮችና አለም ዓቀፍ ተቋማት ጋር እንድትተባበር ጥሪ አቅርበዋል።
በቀጣናው ውስጥ ደም መፍሰስ፣ ሰብዓዊ ውድመትንና አለመረጋጋትን የሚከላከል ከአድሎዎ የጸዳ ሁሉን አቀፍ ፖሊሲ መከተል እንደሚገባትም አሳስበዋል።
አሜሪካ በአካባቢው ዘላቂ ጥቅሟን ማስጠበቅ የምትችለው ትክክለኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሚከተል መንግስት ሲኖር እንደሆነ በደብዳቤያቸው የገለጹት ድርጅቶቹ፣ለዚህም ድጋፍ እንድታደርግ ጠይቀዋል።
ታሪኩ ኃይሉ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሰ