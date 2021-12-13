ጋዜጠኝነት፣ ሽልማት፣እስራትና ግዞት

የአሳንጅ የጋዜጠኝነት ጀምበር ለንደን ላይ ስትጠልቅ የእነ ታምራት ጀምበር አዲስ አበባ ላይ ፈነጠቀች።ታምራትና ብጤዎቹ አንዳዶቹ እየተንደረደሩ ሌሎቹ እያመነቱ ከየተሰደዱበት ወደ ኢዲስ አበባ ሲግተለተለተሉ ፊሊፒናዊ-አሜሪካዊቷ ማሪያ ሬሳ ራፕለር የተባለዉ የመገናኛ ዘዴ ድርጅቷ መንግስትን የሚተች ዘገባ በማሰራጨቱ ተከስሳ ፍርድ ቤት ትሟገት ነበር።
ሶስስቱ ፣የተቀራራቢ ዘመን፣ የአንድ ሐገር ዉልዶች፣ ስለአንድ ሐገር የሚሰሩ ናቸዉ።ኢትዮጵያዉያን።የተቀሩት ሶስቱ ከቀዳሚዎቹ ሶስቱ ጋርም ሆነ አንዳቸዉ ከሌላቸዉ ስለተራራቁ ሐገራት የሚሰሩ፣ የተራራቁ ሐገራት፣ግን የተቀራረበ ዘመን ዉልዶች ናቸዉ።ስድስቱንም አንድ ሙያ አንድ አደረጋቸዉ።አንድ ያደረጋቸዉ ሙያ የተቃራኒ ትርጓሜ ሰበብ ሆኖ ባንድ ሳምንት የመታሰር፣መጋዝ፣መሸለማቸዉ ምክንያት ሆነ።ኢያስጴድ ተስፋዬ፣ታምራት ነገራ፣መዓዛ መሐመድ ታሰሩ።ጁሊያን አሳጅ እንዲጋዝ ተበየነበት።ማሪያ ሬሳና ዲሚትሪ ሙራቶቭ የዓለምን ታላቅ የሠላም ሽልማት ኖቤል ተሸለሙ።ሽልማቱ መነሻ፣እስራት የግዞት ዉሳኔዉ ማጣቃሻ፣ የጋዜጠኞች ፍዳ መድረሻችን ነዉ ላፍታ አብራችሁን ቆዩ።
በዕድሜም፣በልምድም፣ የአምባገነኖችን ጡጫ፣ጡንቻና ግልምጫን በመቅመስ-ማየት፣ መጋፈጥም አሱ ሳይቀድም አይቀርም። ዲሚትሪ አንድርዬቪች ሙራዶቭ።1961 (ዘመኑ በሙሉ እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር ነዉ) ሳማራ-ሩሲያ ተወለደ።
ከሙራቶቭ በሁለት ዓመት የምታንሰዉ ማሪያ ሬሳ በማኒላ የCNN ዘጋቢ ስትሆን ሙራተቭ የመንግስት ቴሌቪዥን ተቀጣሪነቱ እየሰለቸዉ፣በነፃነት የመፃፍ፣ መዘግብ አምሮት ፍላጎቱ እየበረታ ነበር።1987።
የኢትዮጵያ ዉስጥ ከምኒሊክ ቤተ-መንግሥት የሚንቆረቆረዉ የሠላም-ዴሞክራሲ፣ የመናገር-መፃፍ ነፃነት መዝሙር በደመቀበት በ1993 ሙራቶቭና ጓደኞቹ Novaya Gazeta ያሏትን ነፃ ወይም የግል ጋዜጣ ማተም ጀመሩ።
የሚያዉቁ እንደነገሩን፣ Novaya Gazeta ለሩሲያዎች እንደነበረች ሁሉ ከኖቫያ ብዙ ዘግይታ አዲስ አበባ ላይ መታተም የጀመረችዉ አዲስ
ነገር ጋዜጣ በኢትዮጵያዉያን አንባቢዎች ዘንድ ተወዳጅነትን፣ በሐገሪቱ ገዢዎች ደግሞ ተፈሪ ወይም ተጠዬነትን ለማትረፍ ጊዜ አልወሰደባትም።
ከባልደረቦችዋ አንዱ ታምራት ነገራ እንደ ጋዜጠኛ በማፃፍ፣ መናገር መዘገቡ ሰበብ እንደያኔ ብዙ ብጤዎቹ መዋከብ፣ መታሰር፣መንገላታትን ሸሽቶ ተሰደደ።በዚያዉ ዘመን አዉስትሬሊያዊዉ ጋዜጠኛ ጁሊያን አሳጅ የመሠረተዉ ዊኪሊክስ አምደ መረብ ዩናትድ ስቴትስና ተባባሪዎችዋ በየሐገሩ በሚስጥር የሚያፈፅሙትን ግፍና በደል ለዓለም ይዘረግፈዉ ያዘ።2010።
የስቶክሆልም፣የዋሽግተንና የለደን መሪዎች አሳጅን ለማጥመድ ሴት ደፍሯል ብለዉ ሲወነጅሉት እነ ታምራት እንደጋዜጠኛ፣እንደ ተንታኝ አንዳዴም እንደ መብት ተሟጋች ከየተሰዱደዱበት፣ሌሎች ብዙ ኢትዮጵያዉያን ከዚያዉ ከኢትዮጵያ የያኔዉ የኢትዮጵያ መንግስት በጋዜጠኞችና መገናኛ ዘዴዎች ላይ የሚያደርሰዉን ግፍ፣በደል ለማጋለጥ ይጣጣሩ ነበር።
አሳጅ ወደ ስዊድን መጋዝን ሽሽት በለንደን የኤኳደር ኤምባሲን ሙጥኝ እንዳለ ነበር። የተመሰረተበት ክስ ግን ከአዉሮጳ አሜሪካ አልፎ ለአዲስ አበባ ገዢዎች ማነፃፀሪያ፣ የምፀት፣ሳቅ ስላቅ ሰበብም ሆነ።
አሳጅ የፍርድ ቤት ሙግት፣ የፖለቲካ ርዕስ፣ የምፀት ሳቅ ስላቅ ሰበብ፣ የኤምባሲ ቁም እስረኛ ከመሆኑ በፊት Novaya Gazeta ስድስት ጋዜጠኞቿ በሰዉ እጅ ተገድለዉባል።ገዳዮች ጋዜጠኞቹ ወንጀላቸ
ዉን ለሕዝብ ያጋለጡባቸዉ ባለልስልጣናት እና አጭበርባሪ ቱጃሮች መሆናቸዉ አላጠራጠረም።
ጥር 2018 ኤኳደርን የመሩት ግራ-ዘመሙ ፕሬዝደንት ራፋኤል ኮራ ሥልጣን ለቅቀዉ በምርጫ ያሸነፉት የቀኝ ፖለቲካ አቀንቃኙ ሌኒን ሞሬኖ የመሪነቱን ስልጣን ያዙ።መጋቢት 2018 ኢትዮጵያዉያን በተለይ የኦሮሞና የአማራ ወጣቶች የቀሰቀሱት ተቃዉሞ አይሎ የ27 ዓመታቱ አገዛዝን ሲያፍረከረክ አሳጅ ከለንደኑ የኤኳደር ኤምባሲ ተባረረ።ባለቤቱ ስቴላ ሞሪይስ በቀደም እንዳሉት ብሪታንያ ዉስጥ ከመታሰር ግን አላመለጠለም።
«ላለፉት ዓመታት፣ ላለፉት ሁለት ዓመታት ከመንፈቅ፣ጁሊያን ቤልማርሽ እስር ቤት እንደታሰረ ነዉ።እንደእዉነቱ ከሆነ ከታሕሳስ 2010 ወዲሕ ባንድ ወይ በሌላ መልኩ በቁጥጥር ስር እንደ ሆነ ነዉ።11 ዓመት።»የአሳንጅ የጋዜጠኝነት ጀምበር ለንደን ላይ ስትጠልቅ የእነ ታምራት ጀምበር አዲስ አበባ ላይ ፈነጠቀች።ሕወሓት መራሹ መንግስት በኦሕዴድ መራሹ መንግስት ተለወጠ።ታምራትና ብጤዎቹ አንዳዶቹ እየተንደረደሩ ሌሎቹ እያመነቱ ከየተሰደዱበት ወደ ኢዲስ አበባ ሲግተለተለተሉ ፊሊፒናዊ-አሜሪካዊቷ ማሪያ ሬሳ ራፕለር የተባለዉ የመገናኛ ዘዴ ድርጅቷ መንግስትን የሚተች ዘገባ በማሰራጨቱ በብዙ የወንጀል ጭብጦች ተከስሳ ፍርድ ቤት ትሟገት ነበር።
የአሜሪካዉ ዕዉቅ ሳምንታዊ መፅሔት ታይም የዓመቱ ምርጥ ሰዉ ብሎ ያደነቃትም ያኔ ነበር።የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ አሕመድ እስረኛ ጋዜጠኞችን በመፍታታቸዉ፣በመገናኛ ዘዴዎች ላይ ተጥሎ የነበረዉን እገዳ በማንሳታቸዉ እና በጅምር ለዉጥ መርሐቸዉ ሰበብ ድጋፍ አድናቆቱ ከዓለም ሲንቆረቆርላቸዉ፣የፊሊፕንሱ ፕሬዝደንት ሮድሪጎ ሮዋ ዱተሬት አገዛዝን ተችታለች የተባለችዉ ሬሳ ታሰረች።የካቲት 2019።
ሬሳ በዋስ ብዙም ሳትቆይ ተፈትታለች።ዛሬም ግን በሰባት ጭብጦች እንደተከሰሰች ነዉ።«እጋፈጠዋለሁ» አለች፤-አጭሯ፣ቀጭኗ፣ በሳል ፅኑዋ ጋዜጠኛ።በቀደም።
«ከእንግዲሕ ምን እንደሚመጣ አላዉቅም።አሁንም በሰባት ጭብጦች እንደተከሰስኩ ነዉ።ሁሉንም በፍርድ ቤት እጋፈጣቸዋለሁ።አሸንፋለሁ።»
ሬሳ ፍርድ ቤት ስትሟጋት፣ስትታሰር-ስትፈታ፣ አሳጅ እስር ቤት ቀን ሲያሰላ፣ ዲሚትሪ ሙራቶቭና ባልደረቦቻቸዉ የሞት ዛቻ ማስጠንቀቂያ
ሲዥጎደጎድባቸዉ የኢትዮጵያዉ ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ አሕመድ የዓለምን ታላቅ የሰላም ሽልማት ኖቤል ተሸለሙ።ጥቅምት 2019።
ድንበር የለሽ ዘጋቢዎች የተሰኘዉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ድርጅት በሚያወጣዉ ዓመታዊ ሰንጠረዥ ጋዜጠኞችን በማፈን ከ180 ሐገራት 150ኛ ደረጃ ላይ የነበረችዉ ኢትዮጵያም 40 ደረጃ የቀንሰችዉ ያኔ ነበር።2019።
የኢትዮጵያ የለዉጥ፣የተሐድሶ፣ የዴሞክራሲ፣የፍትሕ ተስፋ ዛሬ ለብዙ ኢትዮጵያዉያን የነበር ትዝታ ነዉ።ኢትዮጵያ ጦርነት ላይ ናት።የጋዜጠኞች መብት ነፃነትም ብዙዎች እንደሚሉት እየተሸረሸረ ነዉ።ባለፈዉ ሳምንት ብቻ ከመንግስት ለዉጥ ጋር ብልጭ ያለዉን የፕረስ ነፃነት አምኖ ከስደት የተመለሰዉ ታምራት ነገራን ጨምሮ ሶስት ጋዜጠኞች ታስረዋል።
በእንግሊዝኛ ምሕፃሩ CARD የተሰኘዉ የመብቶችና ዴሞክራሲ ዕድገት ማዕከል የበላይ ኃላፊ በፈቅዱ ኃይሉ እንዳሉት ጋዜጠኞቹ እስከ ዛሬ ፍርድ ቤት አልቀረቡም።የተያዙበት ምክንያትም በግልፅ አልተነገረም።
የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ሶስቱን ጋዜጠኞች ተራበተራ እየለቀሙ ሲያስሩ፣ ባለፈዉ ሳምንት የዊክሊክስ መስራች ጁሊያን አሳጅ ከብሪታንያ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ እንዲጋዝ አንድ የብሪታንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወሰነበት።አሳጅ አንዴ «ሴት ደፍረሐል»፣ ሌላ ጊዜ «ሕግ ጥሰሐል»፣ ደግሞ ሌላ ጊዜ «ስም አጥፍተሐል» እየተባለ ሲከሰስ፣ሲወቀስ፣ሲታደን፣ 11 ዓመታት ያስቆጠረዉ የዩናይትድ ስቴትስና የተባባሪዎችዋ መንግስታት በሚስጥር የፈፀሙትን ወታደራዊና የስለላ ግፍ በማጋለጡ ነዉ።
የ50 ዓመቱ ጋዜጠኛ የአሜሪካ የጦርና የስለላ መኮንኖች ኢራቅና አፍቃኒስታን ዉስጥ የፈፀሙትን ግፍ ጨምሮ 470 ሺሕ ወታደራዊ ሚስጥሮችን፣250 ሺሕ የዲፕሎማሲ መልዕክቶችን (ኬብልስ) አጋልጧል።
ባለቤቱ በቀደም እንዳሉት አሳጅ ሚጥሩን በማጋለጡ የአሜሪካዉ ማዕከላዊ የስለላ ድርጅት CIA ሊያስገድለዉ ሲያሴርም ነበር።«ጁሊያን፣ ሲ አይ ኤ ገራፊዎች የፈፀሙትን ወንጀል፣የሲ አይ ኤ ገዳዮች የፈፀሙትን ወንጀል አጋልጧል።እነዚያ የሲ አይ ኤ ገዳዮች እሱንም ለመግደል ማቀዳቸዉን እናዉቃለን።ይሕ ፍርድ ቤት፣ እነዚሕ ፍርድ ቤቶች በዚሕ ሁኔታ፣ የግዞት ጥያቄዉ እንዴት ይቀበላሉ።ጁሊያንን ልትገድል ወደ አሴረች ሐገር እንዲጋዝ እንዴት ይፈቅዳሉ።»
አሳጅ ዩናይትድ ስቴትስ ዉስጥ በተያዘበት የወንጀል ጭብጥ ከተፈረደበት 175 ዓመት እስራት ይጠብቀዋል።ይሁንና ወደ አሜሪካ እንዳይጋዝ ደጋፊዎቹና የመብት ተሟጋቾች እየጮኹ ነዉ።
ከአዲስ አበባ የጋዜጠኞችን መታሰር፣ከለንደን የጋዜጠኛን መጋዝ የሰማንበት የፕሬስ ነፃነት ጭፍግግ ሳምንት እንደ ጨፈገገ አልቀጠለም።ከወደ ኦስሎ ለጋዜጠኞች አዚሙን የገፈፈ ብስራት ነበር።አርብ።
«ማሪያ ሬሳ፣
ስልጣንን አላግባብ መጠቀምን፣የኃይል ርምጃን እና በትዉልድ ሐገሯ እየተጠናከረ የመጣዉን የኃይ አገዛዝን ለመቃወምና ለማጋለጥ የመናገር ነፃነትን ተጠቅማበታለች።የድሚትሪ ሙራቶቭ ፅኑ አቋም ሩሲያ ዉስጥ የመናገር ነፃነትን ካደጋ ለመከላከል ከቆሙ ግንባር ቀደሙ ያደርገዋል።ሁለቱም በስራቸዉ ምክንያት የማናናቅ፣የወከባ፣ የማስፈራሪያና የኃይል እርምጃ ሰለቦች ናቸዉ።እና አሁን የ2021 የኖቤል ተሸላሚዎች ዲፕሎማና የወርቅ ሜዳሊያዉን ለመቀበል ወደ መድረኩ እንድትቀርቡ በአክብሮት እጠይቃለሁ።»
ብሪት ራይስ-አንደርሰን የኖርዌ የኖቤል ኮሚቴ ሊቀመንበር።በ1935 ጀርመናዊዉ ጋዜጠኛ ካርል ፎን ኦሲየትስኪይ የናትሴዎችን የሚፈፅሙትን ግፍ በሚያጋልጥ ፅሁፉ የኖቤል የሰላም ሽልማትን ካገኘ ወዲሕ በጋዘጠኝነት ስራቸዉ ኖቤል የሰላም ሽልማት ሲያገኙ ሬሳና ሙራቶቭ የመጀመሪያዎቹ ናቸዉ።ሬሳ ደግሞ ኖቤል በመሸለም የመጀመሪያዋ ፊሊፒናዊ ናት።
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ