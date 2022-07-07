ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰ «ፀጋዬ ሮይተርስ» ሲታወሱ

የ6ኛ ዉ ዙር የበጎ ሰው ሽልማት አሸናፊ የነበሩት፤ ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰ፤ በ92 ዓመታቸዉ ሰኔ 23 ቀን 2014 ዓ.ም ከዚህ ዓለም ሞት ተለይተዋል። ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰ፤ የሰባት ወንዶች እና የአንዲት ሴት ልጅ አባት፤ እና የብዙ ህጻናት አያት ነበሩ።
ባለፈዉ ሰሞን ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ጎምቱዉ ኢትዮጵያዊዉ ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰ ወይም ፀጋዬ ሮይተርስ የዛሬ አምስት ዓመት በዶቼ ቬለ ሬድዮ የእዉቁ የዶቼ ቬለ ጋዜጠኛ የነጋሽ መሐመድ እንግዳ ሆነዉ ቀርበዉ ነበር። ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰ ወይም ፀጋዬ ሮይተርስ በግዙፍ የእንጊሊዘኛ ዜና አገልግሎት ሮይተርስ፤ ከ 37 ዓመት በላይ አገልግለዋል። ፀጋዬ በኢትዮዽያ የመጀመሪያው ኢትዮዽያዊ የውጪ ሚዲያ ዘጋቢ ሆነዉ ያገለገሉ ብቻ ሳይሆን፤ መምህር፤ የግል ማስታወቂያ ድርጅት ባለቤት፤ በኢትዮጵያ የእንጊሊዝ አፍ ጋዜጣ ኢትዮጵያን ሔራልድ የሰሩ፤ በፓርላማ እና በአፍሪቃ ህብረት ዘጋቢነታቸው የተደነቁ ብሎም ጥሩ ኤዲተር (አርታኢ )የነበሩ፤ በኢትዮጵያ ዘመናዊ የጋዜጠኝነት ታሪክ ማኅደር ስማቸዉን የፃፉ ነበሩ።
የዶቼ ቬለዉ ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ፤ ምናልባትም ፀጋዬ ሮይተርስን
ባለፉት ጥቂት ዓመታት አነጋግሮ በመቅረፀ ድምፁ ከያዛቸዉ ጋዜጠኞች መካከል ብቸኛዉ ሳይሆን አይቀርም። የቀድሞዉ የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ከአገር ሸሽተዉ ሲወጡ በኢትዮጵያ ቦሌ አየር ማረፍ አይተዉ በመጀመርያ ለዉጭ ሚዲያዎች ያሳወቁ የመጀመርያዉ ጋዜጠኛም ነበሩ። ይህንን ታሪክ ለጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ አጫዉተዉት፤ ቃለ ምልልሱ በዶቼ ቬሌ ሬድዮ ተሰራጭቶዋል።
ጋሽ ፀጋዬ ለሃገሩ ያበረከተዉ ሰፊ አገልግሎት አንቱ የሚያሰኘዉ ቢሆንም፤ ጋሽ ፀጋዬ አንተ መባልን ይመርጥ ነበር ሲል፤ አንተ ሲል የሚጠራቸዉ ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ያስታዉሳቸዋል።
ሮይተርስ የዜና አገልግሎትን ለማናገር ፈልገን በጊዜ እጥረት ምክንያት አልተሳካልንም እንጂ፤ የዜና አገልግሎቱ ሮይተርስ ስለ ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰ የስራ ፍቅር ብሎም ዜናን በተዓማኒነት እና በፍጥነት በማቀበላቸዉ፤ የዜና ብልትን ጠንቅቀዉ የሚያዉቁ አስተማማኝ የዜና ምንጭ ሲል ሰሞኑን ሰፊ ዘገባን ስለ አቶ ፀጋዬ ታደሰ ጽፎዋል።
ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ፀጋዬ ሮይተርስን ለመጀመርያ ጊዜ የተዋወቃቸዉ ገና የጋዜጠኝነት ልምዱ እንዲህ እንደዛሬዉ ሳይጎለብት እንደሆነ ይናገራል። በአገር ቤት ሳለ ለዘገባ በሚወጣባቸዉ ከባድ ሃገራዊ ርእሶች ላይ በተለይ በመንግሥት ጋዜጣዊ መግለጫ እና ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች ላይ እንደነበር ተናግሯል። ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰ፤ ረዘም ያሉ በተለምዶ የባለሥልጣን ወይም ባለሃብት አይነት አቋም ያላቸዉ አይናቸዉ ጎላጎላ ያለ፤ ከእጃቸዉ ፒፓ የማይጠፋ ሲል ፈገግ እያለም ያስታዉሳቸዋል። የአፍሪቃ ህብረትን ምስረታ በአይናቸዉ ያዩ ብሎም ለዓለም ህዝብ የዘገቡ እንደነበርም በኩራት ይናገራል።
የአሃዱ ራድዮና ቴሌቭዥን ዋና አዘጋጅ እና ሥራ አስኪያጅ እንዲሁም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሞያዎች ማኅበር ፕሬዚዳንት ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ፤ ሌላዉ ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰን በቅርበት ያዉቃቸዉ የነበር የኢትዮጵያ ታዋቂ ጋዜጠኛ ነዉ። ጋዜጠኛ ጥበቡ ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰን የሮይተርስ የዜና ወኪል ሆነዉ ሲያገለግሉ፤ ብሎም የዉጭ ሚዲያ ጋዜጠኞች ማኅበርን ሲመሩ ያዉቃቸዋል። ጋዜጠኛ ጥበቡ ከጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰ እና ከጋዜጠኛ ነብዬ ሲራክ ጋር የአስረኛዉን የበጎ ሽልማት ለማግኘት እጩ ሆኖም ቀርቦም ነበር። ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰ፤ የኢትዮጵያ ወጣት ጋዜጠኞች፤ በዓለም አቀፍ ደረጃ በጋዜጠኝነት ሥራ እንዲሰማሩ ብዙ ትግልን ያደረጉ፤ ጋዜጠኞችን የሚያበረታቱ ሲልም ያስታዉሳቸዋል። የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች የዉጭ ቋንቋን ጠንቅቀዉ አዉቀዉ በሚዘግቡበት በኢትዮጵያ ቋንቋ መሳ ለመሳ እንዲዘግቡ በዉጭ በሚካሄዱ ጉባዔዎች ላይ ተገኝተዉ እንዲዘግቡ ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰ ብዙ ጥረት ያደርጉ እንደነበር ጋዘጠኛ ጥበቡ ተናግሯል። ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰ በሮይተርስ የዜና አገልግሎት የኢትዮጵያን ባህል ወቅታዊ ሁኔታ በመዘገብ ሃገራቸዉን በበጎ ያስተዋወቁ፤ ብዙ እዉቀት የነበራቸዉ ኢትዮጵያ ያጣቻቸዉ ትልቅ ጋዜጠኛ እንደነበሩም ጋዜጠኛ ጥበቡ ተናግሯል።
ሰሞኑን የኢትዮጵያዉያንን ልብ ሰንቆ የያዘዉ የሃገሪቱ ሁኔታ፤ የጎሳ ግጭት ግድያ፤ እስር አፈናዉ፤ ኢትዮጵያ ዉስጥ የሚገኙ ጋዜጠኞች እንደልብ አለመዘገብ የመሳሰሉትን ነገሮች፤ ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰ ቢያዩ ምን ሊሉ ይችሉ ይሆን ለሚለዉ ጥያቄ፤ የዶቼ ቬለዉ ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ፤ ጋሽ ፀጋዬ ቀደም ባሉት ዓመታትም ቢሆን ኢትዮጵያ አልመስልህ እያለችኝ ነዉ ይል ነበር ሲል አስታዉሷል። በተለይ አሁን አንዱ ብሔር ከሌላዉ ብሔር፤ አንዱ ሃይማኖት ተከታይ ከሌላዉ ዉዝግብ ሲገባ ሲገዳደል ማየቱ፤ እንኳን አንጋፋዉን ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰን፤ እኛም አሁን አለን የምንለዉን ጋዜጠኞች ግራ ያጋባ ነዉ ሲል ገልፆታል።
በጋዜጠኝነት ዘርፍ የ6ኛ ዉ ዙር የበጎ ሰው ሽልማት አሸናፊ የነበሩት፤ ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰ፤ በ92 ዓመታቸዉ ሰኔ 23 ቀን 2014 ዓ.ም ከዚህ ዓለም ሞት ተለይተዋል። ስርዓተ ቀብራቸዉ ሰኔ 26 ቀን 2014 ዓ.ም ስርዓት በገነተ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተፈፅሞአል። ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰ፤ የሰባት ወንዶች እና የአንዲት ሴት ልጅ አባት፤ እና የብዙ ህጻናት አያት ነበሩ። ሙሉ ጥንቅሩን የድምፅ ማድመፃ ማዕቀፉን በመጫን እንዲከታተሉ እንጋብዛለን።
አዜብ ታደሰ
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