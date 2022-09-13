ጋዜጠኛ ጎይቶም ቢሆን ሲታወስ  

በዶቼ ቬለ የአማርኛ ክፍል ለበርካታ ዓመታት በጋዜጠኝነት ሲያገለግል የቆየዉ ጎይቶም ቢሆን በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ሰኞ መስከረም 2 ቀን፣ 2022 ዓ.ም እህቱ፤ ቤተ-ዘመዶቹ፤ የኢትዮጵያና የኤርትራ ማኅበረሰብ አባላት፤ እንዲሁም የዶቼ ቬለ ባልደረቦቹ በተገኙበት ለአስክሬኑ ሽኝት ተደርጎለታል።
በቀድሞ ኢትዮጵያ ራድዮ የኤርትራ ቅርንጫፍ የአማረኛ አገልግሎት ዉስጥ እና በዶቼ ቬለ የአማርኛ ክፍል ለበርካታ ዓመታት በጋዜጠኝነት ሲያገለግል የቆየዉ ጎይቶም ቢሆን በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ጋዜጠኛ ጎይቶም ቢሆን በተለይ ከ1989 ግድም ጀምሮ በአስመራ የዶቼ ቬለ የዜና ወኪል በመሆን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ለበርካታ ዓመታት ዘገቦችን እና ፕሮግራሞችን ሲያዘጋጅ ነበር። ከ 2002 ዓ.ም ጀምሮ ግን ከአስመራ ወደ ጀርመን ተጉዞ ፍራንክፈርት አጠገብ በምትገኝ ሆፈን ሃይም በምትባል ከተማ አካባቢ ህይወቱ እስካለፈችበት እስከ ባለፈዉ ሰኔ ወር ድረስ ይኖር ነበር።
ትናንት ሰኞ መስከረም 2 ቀን 2022 ዓ.ም እህቱ፤ ቤተ-ዘመዶቹ፤ የኢትዮጵያ እና የኤርትራ ማኅበረሰብ አባላት፤ እንዲሁም የዶቼ ቬለ ባልደረቦቹ በተገኙበት ለአስክሬኑ ሽኝት ተደርጎለታል።
ስለ ጎይቶም ማንነት በሞያዉ ስላበረከተዉ አስተዋፅኦ ፤ ከባልደረቦቹ ጋር ስለነበረዉ ግንኙነት ፤ ሸዋዬ ለገሰ ረዘም ያለ ፕሮግራም አዘጋጅታለች።
ሙሉ ዘገባውን ከታች በድምፅ መከታተል ይቻላል።
ሸዋዬ ለገሠ
አዜብ ታደሰ
ኂሩት መለሰ