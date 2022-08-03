 ጋዜጠኛ ጎበዜ እና መዓዛ እንዲፈቱ ጥሪው መበርታቱ | ኢትዮጵያ | DW | 14.09.2022

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ኢትዮጵያ

ጋዜጠኛ ጎበዜ እና መዓዛ እንዲፈቱ ጥሪው መበርታቱ

የጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ እና መዓዛ መሀመድ ጠበቃ፦ ደምበኞቻቸው «ለተጨማሪ ምርመራ ተብሎ ለተራዘመ ቅድመ እሥር መዳረግ የለባቸውም» ብለዋል። የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ኮሚቴ (CPJ) በበሉ በእሥር ላይ የሚገኙት የበይነ መረብ መገናኛ ዐውታር መድረክ ጋዜጠኞች ጎበዜ ሲሳይ እና መዓዛ መሀመድ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ጠይቋል።

«ለተራዘመ ቅድመ እሥር መዳረግ የለባቸውም»

የበይነ መረብ መገናኛ ዐውታር መድረክ ጋዜጠኞች ጎበዜ ሲሳይ እና መዓዛ መሀመድ ጠበቃ፦ ደምበኞቻቸው «ለተጨማሪ ምርመራ ተብሎ ለተራዘመ ቅድመ እሥር መዳረግ የለባቸውም» ብለዋል። ወንጀሉ ተፈፀመ የተባለው በመገናኛ ብዙኃን አማካኝነት ስለሆነ አዋጅ ቁጥር 1238/2013ን ጠቅሰውም ጋዜጠኞቹ የታሰሩት ሕግ ተጥሶ ነው ብለዋል። መጀመሪያም የታሰሩበት አግባብ ሕገወጥ መሆኑንም ጠቅሰዋል። የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ኮሚቴ (CPJ) በበኩሉ በእሥር ላይ የሚገኙት የበይነ መረብ መገናኛ ዐውታር መድረክ ጋዜጠኞች ጎበዜ ሲሳይ እና መዓዛ መሀመድ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ጠይቋል። የመብት ተሟጋቹ ድርጅት የመንግሥት ባለስልጣናቱ የመገናኛ ብዙኃን ባለሞያዎችን በሥራቸው ምክንያት ማሰር እንዲያቆሙ ጠይቋል። 

ሁለቱም በበይነ መረብ የመገናኛ ዐውታር ላይ ሲሰሩ የነበሩት ጋዜጠኞች ጎበዜ ሲሳይ እና መዓዛ መሃመድ ከዚህ ቀደም ከሥራቸው ጋር በተያያዘ ታስረዋል ያለው ሲፒጄ “የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች የእሥር ዛቻ ውስጥ ሆነው መሥራት የለባቸውም" ብሏል። 

ተቋሙ ባወጣው መግለጫ "ፖሊስ ጋዜጠኞቹ ከእሥር እንዲፈቱ እና ከስራው ጋር በተያያዘ ተጨማሪ እንግልት እንዳይደርስባቸው ማድረግ አለበት" የሚል ሀሳብ ሰፍሯል። የሁለቱም ጋዜጠኛች ጠበቃ አቶ አዲሱ ጌታነህ ደንበኞቻቸው "በሽብር ተጠርጥረው" መታሰራቸውን ገልፀዋል።

ሲፒጄ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው ጦርነት የመገናኛ ብዙኃን ዘርፍ ነፃነት በከፍተኛ ሁኔታ ለችግር መጋለጡን መዝግቧል። ጦርነቱ ከተጀመረበት ሁለት ዓመታት ወዲህ 63 ጋዜጠኞች እና የመገናኛ ብዙኃን ሰራተኞች በቁጥጥር ስር ውለው እንደነበርም አስታውሷል። ጠበቃ አቶ አዲሱ የደንበኞቻቸውን ጉዳይ አስመልክተው ሁለት ጉዳዮች መታረም እንዳለባቸው ጠቅሰዋል። ለተጨማሪ ምርመራ ተብሎ ተጠርጣሪዎች ለተራዘመ ቅድመ እሥር መዳረግ የለባቸውም" ብለዋል።

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ "ከጦርነት ጋር ተያይዞ ለሕዝብ የሚደርሱ ዘገባዎች ከፍ ባለ የኃላፊነት መንፈስ ማከናወን እንደሚገባቸው እና መገናኛ ብዙሃን ጦርነቱን የሚያባብሱ፣ ጥላቻን የሚሰብኩ እና ሰብአዊ ክብርን የሚያዋርዱ የአደባባይ መግለጫዎችን በተመለከተ የሕግ  ክልከላዎችን ማክበር አለባቸው" ብሏል። ከሳምንታት በፊት የፌደራል መንግስት ባለስልጣናት "የመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች የተሳሳተ መረጃ እንዳይዘግቡ" በሚል  ማስጠንቀቅቃቸውም ይታወሳል።

ሰለሞን ሙጬ

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ኂሩት መለሰ

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ተዛማጅ ዘገባዎች

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የሲፒጄ መግለጫ እና የባለሙያዎች አስተያየት 03.08.2022

ከህዳር 4 ቀን 2020 ጀምሮ ቢያንስ 63 ጋዜጠኞች እና የመገናኛ ብዙኃን ሠራተኞች መታሰራቸውን ሲፒጄ ዘግቧል። ከነዚህም ውስጥ ስምንቱ እስከ ትናንት ድረስ በእሥር ላይ መሆናቸውን ጠቅሷል።

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ተከራይቶ ከሚኖርበት ቤቱ በአጥር ዘለው በገቡ ሰዎች ታፍኖ ከተወሰደ 1 ሳምንት የሆነው ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ እስካሁን የት እንደሚገኝ አለመታወቁ አስጨንቆኛል ሲሉ ባለቤቱ ለዶይቸ ቬለ ተናገሩ። የጋዜጠኛው ባለቤትና የሁለት ልጆቹ እናት እንደሆኑ የገለጹት ወይዘሮ መሠረት ደሳለ ጋዜጠኛው ከሥራው በቀር የተለየ ዓላማ እና እቅድ እንዳልነበረው ተናግረዋል።

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የዘፈቀደ እስር፣ የጋዜጠኛን የሙያ ፈቃድ ነጥቆ ከአገር ማባረር፣ የፕረስ ነጻነት መጣስ እና ጋዜጠኞችን ማጥቃት ከያዝነው ወር ጀምሮ መጨመሩን የገለጹት የድርጅቱ የምሥራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር ሳዲቡ ማሮንግ የታሰሩት ጋዜጠኞች በሙሉ ባንዴ እንዲፈቱና የስቱድዮ ዕቃዎቻቸውም እንዲመለሱላቸው ጠይቀዋል።