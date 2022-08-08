ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ለልብ ሕክምና ማዕከል ድጋፍ አደረገ

የጀርመኑ ዓለምአቀፍ የመገናኛ ብዙኃን ዶይቼ ቬለ የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት ምክትል ኃላፊ የሆነው አንጋፋው ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ በኢትዮጵያ የልብ ሕሙማን ሕፃናት መርጃ ማዕከል የገንዘብ ድጋፍ አደረገ። ነጋሽ መሐመድ በኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 32 ዓመታት ለሕፃናት ነፃ የልብ ሕክምና በመስጠት ላይ ለሚገኘው ተቋም የ 50 ሺህ ብር ድጋፍ አድርጓል።
ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ለልብ ሕክምና ማዕከል ድጋፍ ሰጠ
የጀርመኑ ዓለምአቀፍ የመገናኛ ብዙኃን ዶይቼ ቬለ የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት ምክትል ኃላፊ የሆነው አንጋፋው ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ለኢትዮጵያ የልብ ሕሙማን ሕፃናት መርጃ ማዕከል የገንዘብ ድጋፍ አደረገ።
ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ በኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 32 ዓመታት ለሕፃናት ነፃ የልብ ሕክምና በመስጠት ላይ ለሚገኘው ተቋም የ 50 ሺህ ብር ድጋፍ አድርጓል። በተጨማሪም በሚኖርበት ጀርመን ቦን ከተማ በሂደት ማዕከሉን በተለያየ መልኩ ለማገዝ ቃል ገብቷል።
ነጋሽ መሐመድ ለልብ ሕሙማን ማዕከል ድጋፍ ለማድረግ ምን አነሳሳው ?
ጋዜጠኛ ነጋሽ እናቱን በልብ ሕመም ማጣቱንና እራሱም የልብ ሕመም ታካሚ መሆኑን ጠቅሶ ሕመሙን እንዲሚያውቀው እና ማዕከሉ የሚሰጠው የነፃ ሕክምና አገልግሎት ለታካሚዎች ተስፋ እንዳለ እንዲገነዘብ ማድረጉን ተናግሯል።
ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ የኢትዮጵያ ራድዮ ዓለም አቀፍ የራድዮ ቀንን ባለፈው የካቲት ሲያከብር የሕይወት ዘመን የራድዮ ጋዜጠኝነት ተሸላሚ ሆኖ ሲመረጥ ከክብር ሽልማቱ በተጓዳኝ የ50 ሺህ ብር ሽልማትም ተበርክቶለት ነበር።
ጋዜጠኛው በወቅቱ የተቀበለውን የገንዘብ ሽልማት በኢትዮጵያ ለልብ ሕሙማን ሕፃናት መርጃ ማዕከል ለመለገሰ የወሰነው በዚያን ጊዜ እንደነበር ገልጿል።
ይህንን በጎ ተግባር ለማድረግ መነሻ የሆነውን ጉዳይ እዚያው ድጋፉን በሰጠበት ማዕከል ተገኝተን ጠይቀነዋል።
"የልብ ችግር የግልም ስለሆነ በቅርብ አውቀዋለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሕፃናትን ያውም በነፃ የሚያክም እንዲህ አይነት ማዕከል አለ መባሉ አንድ ተስፋ ሆነኝ" ይላል።
ማዕከሉ ምን ያህል ግልጋሎት ሰጥቷል?
ከ32 ዓመታት በፊት በዶክተር በላይ አበጋዝ የተመሠረተው በኢትዮጵያ የልብ ሕሙማን ሕፃናት መርጃ ማዕከል እስካሁን ለ9500 ሕፃናት ነፃ ሕክምና ሰጥቷል ተብሏል። ይሁንና አሁን ድረስ ካለው ለሕክምናው የሚያስፈልጉ አላቂ ዕቃዎች እጥረት መነሻ 7 ሺህ ሕፃናት ወረፋ ይዘዋል።
የመርጃ ማዕከሉ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ ኅሩይ ዐሊ ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ካደረገው የገንዘብ ድጋፍ ባሻገር ወደፊት በሚኖርበት አውሮፓ ድጋፍ እንዲያስተባብርና እንዲያግዘን ተነጋግረናል ብለዋል።
በማዕከሉ አሁንም በዛ ያሉ ሕፃናት ከወላጆቻቸው ጋር ለሕክምና ተገኝተው ይታያሉ።
በኢትዮጵያ የልብ ሕሙማን ሕፃናት መርጃ ማዕከል ደሀውም ሀብታሙም እኩል በነፃ የሚታከምበት ነው
የሕክምና አገልግሎቱ ነፃ በመሆኑ ሀብታም ደሃ ሳይለይ ሁሉም የልብ ታማሚ ሕፃን ወደ ማዕከሉ ይሄዳል።
ካለው ወረፋ ብዛት የተነሳ ግን ወረፋቸው ደርሶ ለሕክምናው ሲደወልላቸው ወረፋው የተያዘላቸው ልጆች ሕይወታቸው ማለፉን የሚሰሙበት አጋጣሚ መኖሩን የማዕከሉ የሥራ ኃላፊዎች ነግረውናል።
ሆኖም ገንዘብ ያለውም ሆነ የሌለው እንዴት እኩል ይገለገላል ? በሚል ለዋና ሥራ አስፈፃሚው ጥያቄ አቅርበን ነበር።
"የተዋጣ ሥርዓት ካልተዘረጋ ለብልሹ አሠራር ይዳርጋል። ስለዚህ አሁን ሁሉም እንዲገለገል እያደረግን እንቀጥላለን።" ብለዋ በማዕከሉ ለመታከም መስፈርቱ ሰው መሆን እና የልብ ታማሚ መሆን ብቻ በቂ መሆኑን በመጥቀስ።
አገልግሎቱ ለብዙዎች የልብ ታማሚዎች እንዲደርስ ምን ይደረግ ?
ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ "ተቋሙ እርዳታ እንዲያገኝ ፣ ሕክምናም እንዲሰጥ እና ሕብረተሰቡም ስለ ሕመሙ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ከማዕከሉ በስፋት ትምህርት መስጠት ይጠበቃል" ማዕከሉ በበኩሉ ሕፃናት ከሚሰቃዩበት የልብ ሕመም እንዱድኑ ሁሉም የሚችለውን ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቋል።
በኢትዮጵያ የልብ ሕሙማን ሕፃናት መርጃ ማዕከል ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያውያን የልብ ታማሚዎችን ወደ ውጪ ልኮ ማሳከም አቆሞ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ፊት ለፊት በሚገኘው ማዕከሉ ሕክምናውን መስጠት ከጀመረበት ከ14 ዓመታት ወዲህ ከኬንያ፣ ከጅቡቲ ፣ ከሶማሊያ፣ ከላይባሩያ ለመጡ ሕፃናት ሕሙማንም ሕክምና ሰጥቷል።
ሰለሞን ሙጬ
ታምራት ዲንሳ
እሸቴ በቀለ