ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ ብይን ለመስጠት ቀጠሮ

በዐቃቤ ሕግ ሦስት ክሶች ቀርበውበት በፖሊስ ቁጥጥር ሥር ከዋለ ሁለት ወራት ያለፈው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በቀረበበት ክስ ሊከላከል ይገባል ወይስ አይገባም በሚለው ላይ ብይን ለመስጠት ፍርድ ቤት ለነሐሴ 19 ቀን፣ 2014 ዓ. ም ቀጠሮ ሰጠ።
በዐቃቤ ሕግ ሦስት ክሶች ቀርበውበት በፖሊስ ቁጥጥር ሥር ከዋለ ሁለት ወራት ያለፈው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በቀረበበት ክስ ሊከላከል ይገባል ወይስ አይገባም በሚለው ላይ ብይን ለመስጠት ፍርድ ቤት ለነሐሴ 19 ቀን፣ 2014 ዓ. ም ቀጠሮ ሰጠ። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 1ኛ ፀረ ሽብርና የሕገ መንግስሥት ጉዳዮች ችሎት ዛሬ ረፋድ በዋለው ችሎት ዐቃቤ ሕግ ባቀረበው ክስ ላይ ተከሳሽ ያቀረቡትን መቃወሚያ «ተቀባይነት የለውም» በማለት ውድቅ አድርጎታል። «የመከላከያ ሠራዊትን ምስጢር በጽሑፍ አውጥተሃል፣ የሐሰት ወሬዎችን በጽሑፍ አውርተሃል እና ጽሑፍሕን ሕዝብን ለወንጀል ተግባር ላማነሳሳት ተጠቅመህበታል» የሚሉ ክሶች የቀረቡበት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ፦ «የተባሉትን ጽሑፎች ጽፌያለሁ። ወንጀል ግን አልፈፀምኩም» በማለት የእምነት ክህደት ቃላቸውን በዛሬው የችሎቱ ውሎ ተናግረዋል።
የፌደራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት 1ኛ ፀረ ሽብርና የሕገ መንግስሥት ጉዳዮች ችሎት ዛሬ ሐምሌ 26 ቀን፣ 2014 ዓ.ም ረፋድ ላይ ችሎት የተሰየመው ዐቃቤ ሕግ በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ ለመሠረተው ክስ ተከሳሽ አቅርቦት የነበረውን መቃወሚያ መርምሮ ብይን ለመስጠት ነበር። ተከሳሽ አቅርቦት የነበረው የክስ መቃወሚያ ዋና ይዘት ምን እንደነበር የተጠየቁት ጠበቃው ሄኖክ አክሊሉ፦ «ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የተከሰሰው ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ በወጡ እና በባለቤትነት በሚያስተዳድረው ፍትሕ መጽሔት ላይ ለንባብ በታተሙ ስምንት ጽሑፎች ምክንያት ነው» ብለዋል።
«ይሁንና በመገናኛ ብዙኃን አዋጁ መሠረት አንድ ጽሑፍ በሕትመት ከወጣ አንድ ዓመት ከሞላው በኋላ አያስከስስም» የሚል መከራከሪያ ለፍርድ ቤቱ አቅርበው እንደነበርና ከስምንቱ ጽሑፎች አንድ ዓመት የሞላቸውን ዘርዝረው ማቅረባቸውን ተናግረዋል። ከ2011 እስከ 2014 ዓ.ም በፍትሕ መጽሔት ታትመው በጋዜጠኛ ተመስገን ደዳለኝ በስመ በወጡት መከላከያ ሠራዊትን የተመለከቱ ጽሑፎች ምክንያት የቀረበው ክስ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩ በመገናኛ ብዙኃን አዋጅ መሠረት የሚታይ ቢሆንም ከታተሙ ከአንድ ዓመት በታች የሆናቸው ጽሑፎች በመኖራቸው እንዲሁም በመገናኛ ብዙኃን አዋጁ ይርጋው መቆጠር ያለበት ዘመን በግልጽ ያልሰፈረ በመሆኑ ፍርድ ቤቱ የተከሳሽን መቃወሚያ «ተቀባይነት የለውም» በሚል ውድቅ አድርጎታል።
የፌደራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት 1ኛ ፀረ ሽብርና የሕገ መንግስሥት ጉዳዮች ችሎት ጋዜጠኛ ተመስገን ደዳለኝ በጉዳዩ ላይ የእምነት ክህደት ቃላቸውን እንዲሰጡ በሰጠው እድል መሠረት ጋዜጠኛው «የተባሉትን ጽሑፎች ጽፌያለሁ። ወንጀል ግን አልፈፀምኩም» ብለዋል። ዐቃቤ ሕግ በበኩሉ «ያቀረብኳቸው ማስረጃዎች ታይተው ፍርድ ቤቱ ምዘና ይስጥባቸው» የሚል ሀሳብ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ካደመጠ በኋላ ተከሳሽ በቀረቡት ማስረጃዎች ላይ ይከራከር ወይስ አይከራከር በሚለው ዙሪያ ብይን ለመስጠት ለነሐሴ 19 ቀን፣ 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።
ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በረጅም ጊዜ የጋዜጠኝነት ሞያው ኢህአዴግም ሆነ ብልጽግና ፖርቲዎች በመሯቸው መንግሥታት ተደጋግሞ ታስሮ ተፈትቷል። በአሁኑ ወቅት ከመከላከያ ሠራዊት ጋር በተገናኘ በመጽሔት በፃፋቸው ጽሑፎች ምክንያት ክስ ቀርቦበት በፖሊስ ቁጥጥር ሥር ከዋለ 68 ቀናቶች ሆነውታል።
ሰለሞን ሙጬ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ኂሩት መለሰ