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ጋዛ ውስጥ እርዳታ ጠባቂዎች ላይ የደረሰው ጉዳት

ዓርብ፣ የካቲት 22 2016

ከመቶ በላይ ፍልስጤማውያን በጋዛ ከተማ ሰብአዊ እርዳታ በመጠባበቅ ላይ እንዳሉ ትናንት ሐሙስ ተገድለዋል። ሃማስ የሚያስተዳድረው የጋዛ ከተማ ጤና ሚኒስቴር ለሰዎቹ ሞት የእስራኤልን የመከላከያ ኃይል ተጠያቂ አድርጓል። የእስራኤል ጦር ኃይል በበኩሉ አብዛኛው ጉዳት የደረሰው እርዳታ ወደ ጫኑት ተሽከርካሪዎች በተደረገው ሩጫና ግፊያ በተፈጠረ መረጋገጥ እንደሆነ ይገልጻል። ሆኖም ግን ስጋት እንደፈጠሩ በማመን የጦር ኃይሉ ሰዎቹ ላይ ተኩሷል።

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የጤና ዕክል ላለባቸው የጋዛ ነዋሪዎች ሕይወት አስቸጋሪ ሆኗል

ጦርነት ከበረታበት ሰሜናዊ ጋዛ ወደ ደቡብ የሸሹ ፍልስጤማውያን ፋታ አላገኙም። የኤሌክትሪክ እና የሕክምና ግብዓቶች እጦት የጤና ዕክል ያለባቸው የጋዛ ነዋሪዎችን ሕይወት አስቸጋሪ አድርጎታል።
ውዝግቦችዓርብ፣ ጥቅምት 30 201603:35 ደቂቃ
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ጅማና አባጅፋር

ጅማ ከአንጋፋዎቹ የኢትዮጵያ ከተሞች በግንባር ቀደምትነት ትጠቀሳለች።ለዘመናት ግን የአከባቢው ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ተቀዛቅዞ የታሪኳን ያህል ወደፊት ያልተጓዘች ከተማና አከባቢ ሆነው ሰንብተዋል፡፡ አሁን አሁን ግን ከበርካታ የኦሮሚያ አከባቢዎች አንጻራዊ ሰላም የሚታይበት ይህ አከባቢ በኢኮኖሚውም ቢሆን እየተነቃቃ ይመስላል፡፡ የጅማው «ቤተ-መጽሃፍት» የሚባሉት አብዱልከሪም አባገሮ፤ በወጣትነታቸው በነበራቸው የእግር ኳስ ጫዋታ ችሎታ “አብዱልከሪም ፔሌ” በሚል ቅጽል ስም የሚወደሱትም ነበሩ። ከእግር ኳሰ ተጨዋትነት ባሻገር በአከባቢው ማህበረሰብ በታሪክ አዋቂነታቸው ይታወቃሉም፡፡
ኅብረተ ሰብዓርብ፣ ጥር 17 201604:59 ደቂቃ
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የዶይቸ ቬለ አማርኛ ክፍል ቪዲዮዎቻችን እዚህ ይገኛሉ

በአማርኛው ክፍል የተሰናዱ ቪዲዮዎችን እዚህ ማግኘት ይቻላል። ቪዲዮዎቹ ከዋናው ስቱዲዮ ከቦን ከተማ የተቀናበሩ እና ኢትዮጵያ በሚገኙ የዶይቸ ቬለ የአማርኛው ክፍል ወኪሎች የተዘጋጁ ናቸው።

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