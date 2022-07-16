ጋና ዉስጥ በማርበርግ ተኅዋሲ ሰዎች ሞቱ

ጋና ማርበርግ ተኅዋሲ የተባለ እና ከኢቦላ ጋር የሚመሳሰል ተላላፊ በሽታ የተያዙ ሁለት ሰዎችን ማግኘትዋን ገለፀች። ሰዎቹ ተኅዋሲዉ እንዳለባቸዉ የተረጋገጠዉ በያዝነዉ ወር መጀመርያ ላይ ሁለት ጊዜ ምርመራ ከተደረገላቸዉ በኋላ መሆኑ ተመልክቶዋል።
ጋና ማርበርግ ተኅዋሲ የተባለ እና ከኢቦላ ጋር የሚመሳሰል ተላላፊ በሽታ የተያዙ ሁለት ሰዎችን ማግኘትዋን ገለፀች። ሰዎቹ ተኅዋሲዉ እንዳለባቸዉ የተረጋገጠዉ በያዝነዉ ወር መጀመርያ ላይ ሁለት ጊዜ ምርመራ ከተደረገላቸዉ በኋላ መሆኑ ተመልክቶዋል። በጋና የተካሄዱት ሁለት ምርመራዎች ሐምሌ 3 ቀን የተረጋገጡ ቢሆንም ጉዳዩ የመጨረሻ ማረጋገጫ እንዲያገኝ ውጤቱ በሴኔጋል በሚገኝ ቤተ ሙከራ በዳጋሚ ማረጋገጥ ይገባል ሲል የዓለም የጤና ድርጅት ገልጿል። የማርበርግ ተኅዋሲ በሽታ እስካሁን ሕክምናም ሆነ ክትባት ያልተገኘለት የደም መፍሰስ እና ትኩሳትን የሚያስከትል ገዳይ እና ተላላፊ በሽታ መሆኑ ተገልፆዋል። ጋና በያዝነዉ ወር መጀመሪ በአሻንቲ ክልል ይኖሩ የነበሩ ሁለት ህመምተኞች ሕይወታቸዉ ካለፈ በኋላ ወረርሽኑን ማግኘትዋን ይፋ ማድረግዋ ታዉቋል። የበሽታዉን ስርጭት ለመግታት ዝግጁነትዋን የገለፀችዉ ጋና ከህመምተኞቹ ጋር ሳይገናኙ አልቀሩም የተባሉ ወደ 100 የሚጠጉ ሰዎችን እንዲገለሉ አድርጋ ክትትል እያደረገች መሆኑንም አስታዉቃለች።
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ