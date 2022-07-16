 ጋና ዉስጥ በማርበርግ ተኅዋሲ ሰዎች ሞቱ | አፍሪቃ | DW | 18.07.2022

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አፍሪቃ

ጋና ዉስጥ በማርበርግ ተኅዋሲ ሰዎች ሞቱ

ጋና ማርበርግ ተኅዋሲ የተባለ እና ከኢቦላ ጋር የሚመሳሰል ተላላፊ በሽታ የተያዙ ሁለት ሰዎችን ማግኘትዋን ገለፀች። ሰዎቹ ተኅዋሲዉ እንዳለባቸዉ የተረጋገጠዉ በያዝነዉ ወር መጀመርያ ላይ ሁለት ጊዜ ምርመራ ከተደረገላቸዉ በኋላ መሆኑ ተመልክቶዋል።

Marburg-Virus

ጋና ማርበርግ ተኅዋሲ የተባለ እና ከኢቦላ ጋር የሚመሳሰል ተላላፊ በሽታ የተያዙ ሁለት ሰዎችን ማግኘትዋን ገለፀች። ሰዎቹ ተኅዋሲዉ እንዳለባቸዉ የተረጋገጠዉ በያዝነዉ ወር መጀመርያ ላይ ሁለት ጊዜ ምርመራ ከተደረገላቸዉ በኋላ መሆኑ ተመልክቶዋል። በጋና የተካሄዱት ሁለት ምርመራዎች ሐምሌ 3 ቀን የተረጋገጡ ቢሆንም ጉዳዩ የመጨረሻ ማረጋገጫ እንዲያገኝ ውጤቱ በሴኔጋል በሚገኝ ቤተ ሙከራ በዳጋሚ ማረጋገጥ ይገባል ሲል የዓለም የጤና ድርጅት ገልጿል። የማርበርግ ተኅዋሲ በሽታ እስካሁን ሕክምናም ሆነ ክትባት ያልተገኘለት የደም መፍሰስ እና ትኩሳትን የሚያስከትል ገዳይ እና ተላላፊ በሽታ መሆኑ ተገልፆዋል። ጋና በያዝነዉ ወር መጀመሪ በአሻንቲ ክልል ይኖሩ የነበሩ ሁለት ህመምተኞች ሕይወታቸዉ ካለፈ በኋላ ወረርሽኑን ማግኘትዋን ይፋ ማድረግዋ ታዉቋል። የበሽታዉን ስርጭት ለመግታት ዝግጁነትዋን የገለፀችዉ ጋና ከህመምተኞቹ ጋር ሳይገናኙ አልቀሩም የተባሉ  ወደ 100 የሚጠጉ ሰዎችን እንዲገለሉ አድርጋ ክትትል እያደረገች መሆኑንም አስታዉቃለች። 

አዜብ ታደሰ 

ነጋሽ መሐመድ 

 

ተዛማጅ ዘገባዎች

Symbolbild - Kommunikation

የአድማጮች ማኅደር 16.07.2022

Sudanese security forces ensure security during a rally upon the arrival of Sudanese president for a visit in al-Geneina, the capital of the West Darfur state, on April 2, 2016. Omar al-Bashir started a tour of Darfur on April 1, 2016 ahead of a referendum on whether to keep the conflict-torn western area as five states or to create one united region. Bashir -- who is wanted over war crimes allegations in Darfur -- said he is holding the vote under a 2011 agreement between Khartoum and some of the rebel groups that have been battling his forces for more than a decade. / AFP / ASHRAF SHAZLY (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images)

የሐምሌ 9 ቀን 2014 ዓ/ም የዓለም ዜና 16.07.2022

Tigray forces take over the regional capital Mekelle from the Ethiopian army Wo- Mekelle, Tigray Wann – June 2021 Author- Million Haile Selassie (DW)

የዜና መጽሔት፤ ሐምሌ 8 ቀን 2014 ዓ.ም አርብ 15.07.2022