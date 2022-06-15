ጋምቤላ ዛሬ በአንጻራዊ ሰላም ስለመዋሏ

የጋምቤላ ክልል መንግሥት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ በተለይ ለዶይቼ ቬሌ በስልክ ዛሬ በከተማዋ መረጋጋት ተፈጥሯል፣ የፀጥታ ኃይሉ ደግሞ የአሰሳ ሥራ እየሰራ እንደሆነ አብራርተዋል፡፡
ጋምቤላ በአናጻራዊ ሰላም ስለመሆኗ
ትናንት ጦርነት ላይ የዋለችው ጋምቤላ ከተማ ዛሬ መረጋጋት እየታየባት መሆኑን የጋምቤላ ክልል መስተዳድርና ነዋሪዎቹ ተናገሩ።በጦርነቱ በሁለቱም በኩል ቁጥሩ ያልተገለፀ ጉዳት መድረሱን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አመልክተዋል፡፡
የጋምቤላ ክልላዊ የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ትናንት በፌስቡክ ገፁ ባወጣው መግለጫ ኦነግ ሸኔና የጋምቤላ ነፃነት ግንባር (ጋነግ) ያላቸው ኃይሎች በቅንጅት በጋምቤላ ከተማ ላይ ጥቃት መፈፀማቸውን አመልክቷል፡፡ አንዳንድ የከተማዋ ነዋሪዎች ለዶይቼ ቬሌ እንደተናገሩት ታጣቂ ቡድኑ ትናንት ጀጀቤ የተባለውን የከተማውን ክፍል ተቆጣጥረው አርፍደዋል፡፡
የጋምቤላ ክልል መንግሥት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ በተለይ ለዶይቼ ቬሌ በስልክ እንደገለፁት ዛሬ በከተማዋ መረጋጋት ተፈጥሯል፣ የፀጥታ ኃይሉ ደግሞ የአሰሳ ሥራ እየሰራ እንደሆነ አብራርተዋል፡፡ አንድ የጋምቤላ ከተማ ነዋሪም በከተማዋ መረጋጋት ቢኖርም የህዝብ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ሥራ አልጀመሩም ብለዋል፡፡
የተኩስ ልውውጡ በተካሄደበት የከተማው ክፍል «ጠላት» ባሉት ኃይል በኩል ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ያመለከቱት አቶ ኡመድ በሁለቱም በኩል የደረሰውን የጉዳት መጠን መግለፅ አልፈለጉም፡፡
ታጣቂዎቹ የክልሉን ርዕሰ መስተዳድር ጽሕፈት ቤት ተቆጣጥረዋል እየተባለ የሚነገረውን ፍፁም ሐሰት እንደሆነ ነው የተናገሩት፡፡ አንድ የጋምቤላ ከተማ ነዋሪ እንዳሉት የበርከታ ታጣቂዎች አስከሬን ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ከቀኑ 5 ሰዓት ድረስ አልተነሳም፡፡ የጋምቤላ ከተማ ፖሊስ አዛዥ አቶ ኡመድ ኡኬሎ በበኩላቸው በከተማው የተረጋጋ ሁኔታ መፈጠሩን ጠቁመው «ጠላት» ያሉት ኃይል አስከሬን እየተለቀመ እንደሆነ አስረድተዋል፡፡ ትናንት ሙሉ ቀን በሚባል ደረጃ የተኩስ ልውውጥ እንደነበረ የሚናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ፣ ዛሬ ከነጋ ጀምሮ የጥይት ድምፅ እንዳልሰሙ ነው የገለጡት፡፡ ዘግየት ብሎ በደረሰን ዘገባ ደግሞ ከሰአት ቦኋላም አልፎ አልፎ ቶክስ ሲደመጥ ነበረ።
ዓለምነው መኮንን
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ሽዋዬ ለገሠ