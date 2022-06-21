ጋምቤላ ወደ ቀደመ ሰላሟ እየተመለሰች ነዉ ተባለ

በመንግስት የፀጥታ ኃይሎችና በታጣቂዎች መካከል ውጊያ የተቀሰቀሰባትና ህይወት የጠፋባት ጋምቤላ ከተማ ሰላሟ ወደ ቀድሞው እየተመለሰ ነው ተባለ። የመንግስት ሰራተኞች ወደ ስራ እየገቡ መሆናቸውን ደግሞ የክልሉ መንግስት አመልክቷል፣ ያም ሆኖ ትምህርት ቤቶች አሁንም እንደተዘጉ ናቸዉ፡፡
ባለፈዉ ሳምንት ማክሰኞ በመንግስት የፀጥታ ኃይሎችና በታጣቂዎች መካከል ውጊያን የተካሄደባት እና ብዙ ህይወት የጠፋባት ጋምቤላ ከተማ ሰላሟ ቀስ በቀስ ወደ ቀድሞው እየተመለሰ ነው ሲሉ ነዋሪዎች ተናገሩ። የመንግስት ሰራተኞች ወደ ስራ እየገቡ መሆናቸውን ደግሞ የክልሉ መንግስት አመልክቷል፣ ያም ሆኖ ትምህርት ቤቶች አሁንም እንደተዘጉ ናቸዉ ተብሎአል። አንዳንድ የክልሉ ልዩ ኃይል አባላት “ደገኞችን እየገደሉ ነው” የሚባለውን ጉዳይ የክልሉ መንግስት “የፈጠራ ወሬ” ሲል አጣጥሎአል፡፡
የዛሬ ሳምንት ማክሰኞ በጋምቤላ ከተማ በመንግስት የፀጥታ ኃይሎችና በታጣቂዎች መካከል በነበረ ውጊያ ብዙዎች ህይወታቸው ሲያልፍ ሌሎች ደግሞ የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው የክልሉ መንግስት ባለፈው ሳምንት አስታውቋል፡፡
የጋምቤላ ክልል ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ቡን ዊው ዛሬ ለዶይቼ ቬሌ በስልክ እንደተናገሩት ከተማዋ ከሳምንት በኋላ ወደ ቀደመ ሰላሟ እየተመለሰች በመሆኑ የመንግስት ሰራተኛው ወደ ቢሮ መግባት ጀመርሯል፡፡
የጋምቤላ ክልል የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡገቱ አዲንግ የአውሮፕላን በረራን ጨምሮ ሌሎች አገልግሎቶች በከተማዋ መጀመራቸውን አረጋግጠዋል፡፡ ለሳምንት አገልግሎት አቋርጠው የነበሩ የአገልግት መስጫ ተቋማት ቀስበቀስ ወደ ስራ እየገቡ መሆናቸውን ደግሞ የጋምቤላ ከተማ ነዋሪዎች እየተናገሩ ነው፡፡
አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች በከተማዋ የፀጥታው ሁኔታ እየተሻሻለ ቢሆንም ሰራተኛው ባለበት ስጋት ምክንያት ሁሉም ወደ ስራ አልገባም፣ በተለይ አንዳንድ መምህራን ለዶየቼ ቬሌ እንዳረጋገጡት ትምህርት ቤቶች ሥራ አልጀመሩም፡፡
እንደ የክልሉ የኮሙዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡገቱ አዲንግ ትምህርት ቤቶች በእርግጥ ማስተማር አንዳልጀመሩ አመልክተው፣ ከወላጆች ጋር ውይይት ከተደረጋ በኋላ በፍጥነት ወደ ስራ ይገባል ነው ያሉት፡፡
አንዳንድ የልሉ የፀጥታ አካላት “ደገኛ” በሚባሉ ነዋሪዎች ላይ ጥቃት እየፈፀሙ ነው ይባላል ስለሚባለው የተጠየቁት አቶ ኡገቱ፣ ድርጊቱ መንግስትን እንደማይወክል ጠቁመው፣ “ሆን ብለው ፈፅመዋል ተብለው የተጠረጠሩ ጥቂት ‘ስነምግባር የጎደላቸው’ ያሏቸው የፀጥታ አባላት በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ ነው ብለዋል፡፡ የዛሬ ሳምንት ማክሰኞ በጋምቤላ ክልል መንግስት “ሸኔና የጋምቤላ ነፃነት ግንባር -ጋነግ-“ ባላቸው ኃሎችና በመንግስት የፀጥታ ኃሎች መካከል በነበረው ውጊያ ከሁለቱም ወገን 37 ሰዎች ሲገደሉ ከ40 በላይ መቁሰላቸውን የክልሉ መንግስት ኃላፊዎች መናገራቸው ይታወሳል፡፡
ዓለምነዉ መኮንን
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ