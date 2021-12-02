ገጣሚና፣ ሃያሲ ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው ሲታወሱ

ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው የመጀመርያዉ የፎክሎር ተመራቂና መምህር፤ ኦሮምኛ ቋንቋን ጨምሮ ሰባት ቋንቋዎችን ይናገሩ የነበሩ ናቸዉ ሲሉ በተማሪዎቻቸዉ ይታወሳሉ። ይህንን የቋንቋ ችሎታቸዉን ተጠቅመዉ ብዙ የጥናት ፅሑፎችን አዉጥተዋል። አብዬ ሰይፉ ነበር የምንላቸዉ ሲሉም የቀድሞ ተማሪዎቻቸዉ ያስታዉሱዋቸዋል።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በቋንቋና ሥነ-ጽሑፍ መምህርነት ለረጅም ዓመታት ያገለገሉት ገጣሚና፤ ሃያሲ ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው፤ ተወዳጅ መምህር፤ በሥነ- ግጥም አፃፃፋቸዉ ለየት ያሉ መሆናቸዉ ይነገርላቸዋል። በኢትዮጵያ የመጀመርያዉ የፎክሎር መምህር መሆናቸዉን፤እና አብዬ ሰይፉ ስንል እንጠራቸዉ ነበር ሲሉ የቀድሞ ተማሪዎቻቸዉ ይናገራሉ። በአሁኑ ወቅት በጀርመን ሃንቡርግ ዩኒቨርስቲ የአፍሪቃ እና የኢትዮጵያ ጥናቶች የትምህርት ክፍል መምህር ዶክተር ጌቲ ገላዬ እና የቀድሞ ተማሪያቸዉን ነጋሽ መሐመድን ስለገጣሚና፣ ሃያሲ ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው ምን ይሉ ይሆን? ጠይቀናቸዋል።
በሐረር ልዑል ራስ መኮንን አንደኛ ደረጃ ት/ቤት በአዲስ አበባ ተፈሪ መኮንን ከዝያም በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ ትምህርታቸዉን የተከታተሉት ሰይፉ መታፈሪያ፤ በአቴና ዩንቨርስቲ (ነገረ መለኮት)፣ በፓሪስ - ሶርቦን (እስልምና-ነክ) ትምርት መከታተላቸዉ የታሪክ ማኅደራቸዉ ያሳያል። በኢትዮጵያ የፎክሎርን ትምህርት ያስተዋወቁት ረ/ፕሮፌሰር ሰይፉ መታፈሪያ፤ ቀደም ሲል በካርቱም ዩንቨርስቲ በእስያና አፍሪቃ ጥናት ተቋም ዉስጥ የመጀመርያዉ ኢትዮጵያዊ የፎክሎር ማለትም በቃል ያለ የማኅበረሰብ ባህል የልማድ እና ሥነ ምግባር ጥናት ተመራቂ መሆናቸዉን በጀርመን ሐንቡርግ ዩኒቨርስቲ የአፍሪቃ እና የኢትዮጵያ ጥናቶች የትምህርት ክፍል መምህር ዶክተር ጌቲ ገላዬ፤ ያስታዉሳሉ።
የዶቼ ቬለዉ ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ በበኩሉ፤ የሰይፉ መታፈርያን አስተማሪነት አዉርቶ አይጠግብም። ሰይፉ ይላል በፈገግታ፤ አብዩ ሰይፉ ነበር የምንላቸዉ። ብቻ አብዬ ያልዋቸዉ ከኛ ቀደም ብሎ የነበሩ ተማሪዎች ናቸዉ። እርስ በረስ ስለሳቸዉ ስናወራ አብዬ ሰይፉ እንበላቸዉ እንጂ ፤ ራሳቸዉን አብዬ ሰይፉ ብለን መጥራታችንን አላስታዉስም ሲል ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ሰይፉ መታፈርያን እንደ አስተማሪ እንደጓደኛ እንደ አባት ነበሩ ሲል ይገልፃቸዋል፤ ያስታዉሳቸዋል። ገጣሚና ሃያሲ ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው ኦሮምና ቋንቋን ጨምሮ ሰባት ቋንቋዎችን እንደሚናገሩ፤ ይህንን የቋንቋ ችሎታቸዉን ተጠቅመዉ ብዙ የጥናት ፅሑፎችን ማዉጣታቸዉን የነገሩን፤ በጀርመን ሃንቡርግ ዩኒቨርስቲ የአፍሪቃ እና የኢትዮጵያ ጥናቶች የትምህርት ክፍል መምህር ዶክተር ጌቲ ገላዬ ናቸዉ። ሰይፉ መታፈሪያ በ1984 ዓ.ም ኢህአዴግ ካባረራቸው 42 አንጋፋ ምሁራን መካከል አንዱ እንደነበሩም ተማሪዎቻቸዉ አጫዉተዉናል። ጥቅምት 24 ቀን 2014 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ገጣሚና ሃያሲ ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው ስድስት የታተሙ፤ እና ሦስት ያልታተሙ የግጥም መድብሎች አልዋቸዉ። ረጅም መጣጥፍና በርካታ የጥናት ጽሑፎችንም አበርክተዋል። ሰይፉ መታፈርያ ፍሬዉ ባለትዳር እና የአራት ልጆች አባት እንዲሁም የአራት ልጆች አያት ነበሩ። 88 ዓመታቸዉ ነበር። የቀብር ሥነ-ስርዓታቸዉ በስደት በኖሩበት በዩናይትድ ስቴትስ አትላንታ ጆርጅያ ተፈፅሞአል። ነፍስ ይማር! አድማጮች የዛሬዉን ዝግጅቴን እዚህ ላይ አበቃሁ ።
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ