 ገጣሚና፣ ሃያሲ ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው ሲታወሱ | ባህል | DW | 02.12.2021

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ባህል

ገጣሚና፣ ሃያሲ ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው ሲታወሱ

ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው የመጀመርያዉ የፎክሎር ተመራቂና መምህር፤ ኦሮምኛ ቋንቋን ጨምሮ ሰባት ቋንቋዎችን ይናገሩ የነበሩ ናቸዉ ሲሉ በተማሪዎቻቸዉ ይታወሳሉ። ይህንን የቋንቋ ችሎታቸዉን ተጠቅመዉ ብዙ የጥናት ፅሑፎችን አዉጥተዋል። አብዬ ሰይፉ ነበር የምንላቸዉ ሲሉም የቀድሞ ተማሪዎቻቸዉ ያስታዉሱዋቸዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 16:21

ገጣሚ ፤ ሃያሲ ሰይፉ መታፈርያ ሲታወሱ

በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በቋንቋና ሥነ-ጽሑፍ መምህርነት ለረጅም ዓመታት ያገለገሉት ገጣሚና፤ ሃያሲ ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው፤ ተወዳጅ መምህር፤ በሥነ- ግጥም አፃፃፋቸዉ ለየት ያሉ መሆናቸዉ ይነገርላቸዋል። በኢትዮጵያ የመጀመርያዉ የፎክሎር መምህር መሆናቸዉን፤እና አብዬ ሰይፉ ስንል እንጠራቸዉ ነበር ሲሉ የቀድሞ ተማሪዎቻቸዉ ይናገራሉ። በአሁኑ ወቅት በጀርመን ሃንቡርግ ዩኒቨርስቲ የአፍሪቃ እና የኢትዮጵያ ጥናቶች የትምህርት ክፍል መምህር ዶክተር ጌቲ ገላዬ እና የቀድሞ ተማሪያቸዉን ነጋሽ መሐመድን ስለገጣሚና፣ ሃያሲ ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው ምን ይሉ ይሆን? ጠይቀናቸዋል።

በሐረር ልዑል ራስ መኮንን አንደኛ ደረጃ ት/ቤት በአዲስ አበባ ተፈሪ መኮንን ከዝያም በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ ትምህርታቸዉን የተከታተሉት ሰይፉ መታፈሪያ፤ በአቴና ዩንቨርስቲ (ነገረ መለኮት)፣ በፓሪስ - ሶርቦን (እስልምና-ነክ) ትምርት መከታተላቸዉ የታሪክ ማኅደራቸዉ ያሳያል። በኢትዮጵያ የፎክሎርን ትምህርት ያስተዋወቁት ረ/ፕሮፌሰር ሰይፉ መታፈሪያ፤ ቀደም ሲል በካርቱም ዩንቨርስቲ በእስያና አፍሪቃ ጥናት ተቋም ዉስጥ የመጀመርያዉ ኢትዮጵያዊ የፎክሎር ማለትም በቃል ያለ የማኅበረሰብ ባህል የልማድ እና ሥነ ምግባር ጥናት ተመራቂ መሆናቸዉን በጀርመን ሐንቡርግ ዩኒቨርስቲ የአፍሪቃ እና የኢትዮጵያ ጥናቶች የትምህርት ክፍል መምህር ዶክተር ጌቲ ገላዬ፤ ያስታዉሳሉ።   

የዶቼ ቬለዉ ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ በበኩሉ፤ የሰይፉ መታፈርያን አስተማሪነት አዉርቶ አይጠግብም። ሰይፉ ይላል በፈገግታ፤ አብዩ ሰይፉ ነበር የምንላቸዉ። ብቻ አብዬ ያልዋቸዉ ከኛ ቀደም ብሎ የነበሩ ተማሪዎች ናቸዉ። እርስ በረስ ስለሳቸዉ ስናወራ አብዬ ሰይፉ እንበላቸዉ እንጂ ፤ ራሳቸዉን አብዬ ሰይፉ ብለን መጥራታችንን አላስታዉስም ሲል ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ሰይፉ መታፈርያን እንደ አስተማሪ እንደጓደኛ እንደ አባት ነበሩ ሲል ይገልፃቸዋል፤ ያስታዉሳቸዋል። ገጣሚና ሃያሲ ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው ኦሮምና ቋንቋን ጨምሮ ሰባት ቋንቋዎችን እንደሚናገሩ፤ ይህንን የቋንቋ ችሎታቸዉን ተጠቅመዉ ብዙ የጥናት ፅሑፎችን ማዉጣታቸዉን የነገሩን፤ በጀርመን ሃንቡርግ ዩኒቨርስቲ የአፍሪቃ እና የኢትዮጵያ ጥናቶች የትምህርት ክፍል መምህር ዶክተር ጌቲ ገላዬ ናቸዉ።  ሰይፉ መታፈሪያ በ1984 ዓ.ም ኢህአዴግ ካባረራቸው 42 አንጋፋ ምሁራን መካከል አንዱ እንደነበሩም ተማሪዎቻቸዉ አጫዉተዉናል። ጥቅምት 24 ቀን 2014 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ገጣሚና ሃያሲ ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው ስድስት የታተሙ፤ እና ሦስት ያልታተሙ የግጥም መድብሎች አልዋቸዉ። ረጅም መጣጥፍና በርካታ የጥናት ጽሑፎችንም አበርክተዋል። ሰይፉ መታፈርያ ፍሬዉ ባለትዳር እና የአራት ልጆች አባት እንዲሁም የአራት ልጆች አያት  ነበሩ። 88 ዓመታቸዉ ነበር። የቀብር ሥነ-ስርዓታቸዉ በስደት በኖሩበት በዩናይትድ ስቴትስ አትላንታ ጆርጅያ ተፈፅሞአል። ነፍስ ይማር! አድማጮች የዛሬዉን ዝግጅቴን እዚህ ላይ አበቃሁ ።

አዜብ ታደሰ   

ነጋሽ መሐመድ

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ገጣሚ ፤ ሃያሲ ሰይፉ መታፈርያ ሲታወሱ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Seifu Metaferia is a fearless older writer, poet, and professor at Addis Ababa University, pioneer of research into oral literature including children's poetry in Ethiopia. There is a thread of humor and compassion in his work, a focus on humble individuals, which humanise his steely-eyed explorations of truth and power. His much-loved collection of poems, Wistet, is titled with Seifu's made-up word meaning the deep inside.

ገጣሚ ፤ ሃያሲ ሰይፉ መታፈርያ ሲታወሱ 02.12.2021

Artist Wondiye Abebe´s music life Wondiye Abebe , Äthiopien.Ethiopia Autor/Copyright : privat

የድምጻዊ ወንድዬ አበበ የሙዚቃ ሕይወት እና ስራዎች 28.11.2021

ትውልድ እና እድገቱ በቀድሞው የደቡብ ክልል ኮንታ ልዩ ወረዳ ፤ በአሁኑ የደቡብ ምዕራብ ህዝቦች ክልል ኮንታ ዞን እንደሆነ ይናገራል። የሙዚቃ ስራን ገና በለጋ እድሜው በተቀላቀለበት የወታደር ቤት መጀመሩን ይናገራል፤ ድምጻዊ ወንድዬ አበበ ወይም በቅጽል ስሙ ወንድዬ ኮንታ ።

***NUR für die abgesprochene Berichterstattung zu benutzen!!!*** Redaktionelle Ansprechpartner: Azeb-Tadesse Hahn Beate Wedekind - German Journalist and development expert. Working in Ethiopia, as consultant to NGOs, ONE, the Bill and Melinda Gates Foundation as well as GIZ, dedicated to the empowerment of women and girls in Ethiopia.

ቤአተ ቬደኪንድ፤ ኢትዮጵያን ወዳጅዋ ጀርመናዊት 25.11.2021