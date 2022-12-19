ገለልተኛ የሰብአዊ መብቶች መርማሪ ቡድን ወደ ትግራይ

የዩናይትድ ስቴትስ ገለልተኛ የሰብአዊ መብት መርማሪዎች ወደ ትግራይ ክልል እንዲገቡ ጽኑ ፍላጎት እንዳላት የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚንስትር አንቶኒ ብሊንከን ተናገሩ ። ብሊንከን እንዳሉት ሃገራቸው ገለልተኛ የሰብአዊ መብት መርማሪዎች ወደ ትግራይ እንዲገቡ ከፍተኛ ትኩረት የሰጠችው በክልሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መኖር አለመኖራቸውን ለማረጋገጥ ነው።
የዩናይትድ ስቴትስ ገለልተኛ የሰብአዊ መብት መርማሪዎች ወደ ትግራይ ክልል እንዲገቡ ጽኑ ፍላጎት እንዳላት የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚንስትር አንቶኒ ብሊንከን ተናገሩ ። ብሊንከን ከትናንት በስትያ ሐሙስ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ በሰጡበት ወቅት እንዳሉት ሃገራቸው ገለልተኛ የሰብአዊ መብት መርማሪዎች ወደ ትግራይ ክልል እንዲገቡ ከፍተኛ ትኩረት የሰጠችው በክልሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መኖር አለመኖራቸውን ለማረጋገጥ ነው።
«ኢትዮጵያ ውስጥ በጠላትነት መፈላለግ እንዲቆም ፣ የጠመንጃ ድምጽ እንዳይሰማ ብሎም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መቀነሳቸውን እና እና የሰብአዊ ረድኤት ወደ ትግራይ መድረሳቸውን ተግባራዊ ማረጋገጫ ለማግኘት ኬንያን የመሳሰሉ ሃገራትን ጨምሮ ከአፍሪቃ ሕብረት ጋር ተቀራርበን እየሰራን ነው። »
የውጭ ጉዳይ ሚንስትሩ በዚህ ንግግራቸው ዩናይትድ ስቴትስ በትግራይ ለተፈጸሙ የመብት ጥሰቶች ተጠያቂነት እንዲኖር ማረጋገጥ ትፈልጋለች ብለዋል። በዚህም ገለልተኛ የሰብአዊ መብት መርማሪዎች ቡድን ወደ ክልሉ እንዲገባ ሀገራቸው ትኩረት መስጠቷን ተናግረዋል።
«አሁን ትግራይ ውስጥ የጭካኔ ድርጊቶች አለመቀጠላቸውን ለማረጋገጥ ገለልተኛ የሰብአዊ መብት መርማሪዎች እንዲገቡ ትኩረት ሰጥተናል። »
የዩናይትድ ስቴትሱ የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር ንግግር የተሰማው የኢትዮጵያ መንግስት እና የትግራይ ኃይሎች ባለፈው ጥቅምት ወር የተፈራረሙትን የሰላም ስምምነት ተግባራዊነት የሚቆጣጠር የጋራ ኮሚቴ ለመሰየም መስማማታቸው በተገለጸበት ዕለት ነበር።
የውጭ ጉዳይ ሚንስትሩን ንግግር በተመለከተ አስተያየታቸውን የጠየቅናቸው የህግ ባለሞያ እና የሰብአዊ መብቶች መምህር የሆኑት ዶ/ር ጌታሁን አለማየሁ እንደሚሉት የአሜሪካ ፍላጎት የተሰማው ኢትዮጵያ ኮሚሽኑን ከምስረታው ጀምሮ እየተቃወመች ባለችበት ነው።
የኢትዮጵያ መንግስት እና የትግራይ ኃይሎች በአፍሪቃ ህብረት አማካኝነት የደረሷቸው ስምምነቶች እና ስምነቶቹን ተከትሎ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት የዓለማቀፉን ኮሚሽን ጣልቃ ገብነት የሚሻ እንዳልሆነ የህግ መምህሩ ይናገራሉ ።
ዓለማቀፉ የሰብአዊ መብት መርማሪ ኮሚሽኑ በኢትዮጵያ የምርመራ ስራውን የሚደርግ ከሆነ ደግሞ ግጭቱ ተስፋፍቶ በነበረባቸው አካባቢዎችን ሁሉ መሸፈን እንዳለበት ዶ/ር ጌታሁን ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።
የኢትዮጵያ መንግሥት የተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መርማሪ ኮሚሽን ገለልተና አይደለም በሚል ስትቃወም ቆይታለች። ኮሚሽኑ ከተመሰረተ በኋላ የመንግሥታቱ ድርጅት ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምክር ቤት አባላት ባለፈው መስከረም ጄኔቫ ውስጥ ባካሄዱት ስብሰባ የስራ ጊዜውን ለአንድ ዓመት ማራዘማቸው ይታወሳል።
ሦስት አባላት ያሉት ዓለማቀፉ ገለልተኛ የሰብአዊ መብቶች መርማሪ ቡድን በኢትዮጵያ እየተካሄደ ካለው ጦርነት ጋር ተያይዞ ያደረገውን ምርመራ የመጀመሪያ ሪፖርት ያቀረበ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግሥት በሪፖርቱ ላይ ተቃውሞ ማቅረቡ ይታወሳል።
ታምራት ዲንሳ
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