ፕሬዚዳንት ባይደን ለአሜሪካውያን ያደረጉት ንግግርና የትራምፕ መልዕክት

ፕሬዚዳንት ባይደን ለአሜሪካውያን ያደረጉት ንግግርና የትራምፕ መልዕክትሰኞ፣ ሐምሌ 8 2016
በቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ የተካሄደውን የግድያ ሙከራ ተከትሎ፣ ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ባይደን ከነጩ ቤተመንግሥት ቢሯቸው ትናንት ማታ ለአሜሪካዊያን ንግግር አድርገዋል።
የደህንነት ተቋሙ ምርመራ
ፕሬዚዳንት ባይደን በዚሁ ንግግራቸው፣ የግድያ ሙከራውን በተመለከተ፣ የሀገሪቱ የደህንነት ተቋም ምርመራ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። የግድያ ሙከራውን በድጋሚ ያወገዙት ባይደን፣ ሀገራዊ አንድነት እንዲኖር ጠይቀዋል። « ዛሬ ማታ ልነግራችሁ የምፈልገው፣ በፖለቲካችን ውስጥ ያለውን መጋጋል ማብረድ እንዳለብንና ባንስማማ እንኳን ጠላቶች አለመሆናችንን እንድናስታውስ ነው፤ በአንድነት መቆም አለብን።»
ፕሬዚዳንቱ፣ትራምፕ ላይ የተቃጣውን የግድያ ሙከራ አስመልክቶ ሲናገሩ፣ ይህ እንዲሆን መፍቀድ የለብንም፣እንደ ሀገር ያለን ማንነት አይደለም ብለዋል።
የምርጫ ሳጥን ፖለቲካ
«አሜሪካ ውስጥ ልዩነታችንን የምንፈታው በጥይት ሳይሆን በምርጫ ሳጥን ነው። እንደእዛ ነው የምናደርገው፣ አሜሪካን የመለወጥ ኀይል ሁልጊዜ በሰዎች እጅ መቀመጥ አለበት እንጂ በነፍሰ ገዳይ መሆን የለበትም።»
ይሁንና፣ ፕሬዝዳንቱ በትናንት ምሽት ንግግራቸው ወቅት፣ በቅርብ ጊዜ እየፈጸሙ ያሉትን ስህተቶች እና የንግግር መደነቃቀፍ በመድገም፣ የምርጫ ሣጥን የሚለውን የጦርነት ሣጥን በማለት ሁለት ጊዜ ሲጠሩት ተደምጠዋል።
በጉዳዮች ላይ የሚካሄድ ክርክር ሁልጊዜ ሰላማዊ መሆን እንዳለበት ያሳስቡት ፕሬዚዳንቱ፣ ፖለቲካ በፍጹም የጦር አውድማ ወይም የግድያ ሜዳ መሆን የለበትም ብለዋል።
የትራምፕ የማኀበራዊ ሚዲያ መልዕክት
የፕሬዚደንቱ ንግግር ከተጠናቀቀ ከሦስት ደቂቃ በኋላ፣ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ«ሶሻል ትሩዝ» በተባለው የማኀበራዊ መገናኛ ገጻቸው ከባይደን ጋር የሚመሳሰል መልዕክት አጋርተዋል።ትራምፕ፣ «በአሁኑ ጊዜ በአንድነት መቆም እና እውነተኛ ባህሪያችንን እንደ አሜሪካዊያን ማሳየት ይገባናል።» ነው ያሉት። አክለውም፣ «ጠንካራ እና ቆራጥ ሆነን መቆየታችንና ክፋት እንዲያሸንፍ አለመፍቀድ፣ ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ አስፈላጊ ነው።»ሲሉ ጽፈዋል።
ስለግድያ ሙከራው የተሰጡ ምላሾች
ትራምፕ፣ የምርጫ ቅስቀሳ ላይ እያሉ የተፈፀመባቸውን የግድያ ሙከራ አስመልክቶ፣ እዚህ አሜሪካ፣ከሪፐብሊካንና ዲሞክራቲክ ፓርቲ መሪዎችና አባላት አንስቶ እስከ ዓለም አቀፉ ማኀበረሰብ፣ ስለ ድርጊቱ አስደንጋጭነት እንዲሁም ትራምፕ ከጥቃቱ በመትረፋቸው የተረማቸውን እፎይታ እየገለጹ ነው። የሁለቱም ፓርቲ ሕግ አውጪዎች በጥቃቱ ላይ አጠቃላይ ምርመራ እንደሚደረግ ቃል ገብተዋል።
የቀድሞዎቹ ፕሬዝዳንቶች፣ ጆርጅ ደብሊው ቡሽ እና ባራክ ኦባማን ጨምሮ፣ የቀድሞ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ እንዲሁም ሌሎች ታዋቂ ባለሥልጣናት፣ የጸጥታና የደኅንነት መሥሪያ ቤቶችን ፈጣን እርምጃ አድንቀዋል። የትራምፕ የበኩር ልጅ የሆነው፣ ዶናልድ ትራምፕ ጁኒየር፣ አባቱን በስልክ ማነጋገሩንና በጥሩ መንፈስ ላይ እንደሚገኙ አስታውቋል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔትንያሁ እና የቬንዙዌላው ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ማዱሮ በበኩላቸው፣ የቀድሞው ፕሬዚዳንት ትራምፕ፣ ፈጥነው እንዲያገግሙ ተመኝተውላቸዋል።
ታሪኩ ኃይሉ
ሸዋዬ ለገሠ
ኂሩት መለሰ