 ጀርመን፤ የጃዋር መሐመድ የምስጋና ጉዞ | ኢትዮጵያ | DW | 04.06.2022

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ኢትዮጵያ

ጀርመን፤ የጃዋር መሐመድ የምስጋና ጉዞ

አቶ ጃዋር መሐመድ በእስር ላይ በቆዩባቸው ጊዜያት ለሳቸውና አብረዋቸው ለታሰሩ ሰዎች ከእስር እንዲለቀቁ ደጋፊዎቻቸው አድርገዋል ላሉት ጥረት ዛሬ ምስጋና አቀረቡ። የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጃዋር ምስጋናውን ያቀረቡት ዛሬ በጀርመን ኑርንበርግ ከተማ አቅራቢያ በተዘጋጀ ህዝባዊ ስብሰባ ላይ በአካል ተገኝተው ነው።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:43

የአቶ ጃዋር መሐመድ በጀርመን ከደጋፊዎቻቸውጋ ያደረጉት ውይይት

ይህ የጉዟቸው አንደኛው አላማ ሲሆን ሌላኛዋ አላማ በብዙ ውጥንቅጥ ውስጥ የምትገኘው ኢትዮጵያ ላይ ሰላም እንዲሰፍን ለማስቻል በሚደረግ ጥረት ውስጥ ደጋፊዎቻቸው የበኩላቸውን ሚና እንዲጫወቱ ለማሳሰብ  ነው ተብሏል። ጉብኝታቸው አውሮፓ እና ሰሜን አሜሪካን የሚያካልል ሲሆን በቀጣይ ደግሞ ፈረንሳይ፣ ኔዘርላንድስ እና ቤልጄም ከመሳሰሉ የአውሮፓ ሀገራት

ከደጋፊዎቻቸው ጋር ከተገናኙ በኋላ ወደ ሰሜን አሜሪካ እንደሚያቀኑ ስብሰባውን እየተከታተለ የሚገኘው የዶይቸ ቬለ ባልደረባ ታምራት ዲንሳ ዘግቧል። አቶ ጃዋር መሐመድ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ ለሁለት ዓመት ገደማ ያህል በእስር ላይ መቆየታቸው ይታወሳል። 

ታምራት  ዲንሳ

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር

ልደት አበበ

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የአቶ ጃዋር መሐመድ በጀርመን ከደጋፊዎቻቸውጋ ያደረጉት ውይይት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የነአቶ ጃዋር ቅሬታ እና የኮሮና ስጋት

የነአቶ ጃዋር ቅሬታ እና የኮሮና ስጋት 24.07.2020

እስር ላይ የሚገኙት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ «ኦፌኮ» ባለስልጣናት አቶ ጃዋር መሐመድ እና አቶ በቀለ ገርባ የሚገኙባቸዉ አራት ተጠርጣሪዎች እስር ቤት የሚገኙበት ሁኔታ ለጤናቸዉ አስጊ የሆነ ነዉ ሲሉ ጠበቃጠዉ ተናገሩ። አቶ ደጀኔ ጣፋ ኤካ የኮሮና ማገገምያ ናቸዉ ተብሎአል።

Dejene Taffa OFC General Secretary Deutschland Äthiopiens Oromo federalist congress. Rechte: Eshete Bekele Tekele/DW

ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች የታሰሩበትን ኢትዮጵያ እንድታሳውቅ አምነስቲ ጠየቀ 18.07.2020

“ዛሬ ጠዋት እርጉዝ ነኝ ብዬ ለምኜ ፖሊስ በርቀት እንዳየው ፈቅዶልኛል። በኮሮና ሥጋት ምክንያት ምግብ እንድሰጠው ፖሊስ አልፈቀደልኝም። ዛሬም ፖሊስ ፍርድ ቤት ካቀረበው ብዬ እየጠበኩ ነው” የአቶ ደጀኔ ጣፋ ባለቤት ባለፈው ሐምሌ 8 ቀን 2012 ዓ.ም. ለአምነስቲ ኢንተርናሽናል ከተናገሩት