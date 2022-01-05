 ጀርመን የኮሮና ጥንቃቄ ደንብን ሳታጠናክር አትቀርም | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 13.01.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

አውሮጳ/ጀርመን

ጀርመን የኮሮና ጥንቃቄ ደንብን ሳታጠናክር አትቀርም

የጀርመን ምክር ቤት ቡንደስታግ የኦሚክሮን ዝርያ ተሐዋሲ ስርጭት ስጋት ማሳደሩን ተከትሎ የኮቪድ 19 ደንቦችን ለማጥበቅ የሚያስችል ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። በሀገሪቱ የሚገኙ ሆስፒታሎች ሕብረት ደግሞ በተሕዋሲው የተጠቁ ታማሚዎች ሆስፒታሎችን እያጨናነቁ በመሆኑ የአስዳጅ ክትባት ተግባራዊ እንዲደረግ ጠይቋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 05:43

የጀርመን ሆስፒታሎች ማህበር የኮሮና ክትባት አስገዳጅ እንዲሆን እየወተወተ ነው

የጀርመን ምክር ቤት ቡንደስታግ የኦሚክሮን ዝርያ ተሐዋሲ ስርጭት ስጋት ማሳደሩን ተከትሎ የኮቪድ 19 ደንቦችን ለማጥበቅ የሚያስችል ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። በሀገሪቱ የሚገኙ ሆስፒታሎች ሕብረት ደግሞ በተሕዋሲው የተጠቁ ታማሚዎች ሆስፒታሎችን እያጨናነቁ በመሆኑ የአስዳጅ ክትባት ተግባራዊ እንዲደረግ ጠይቋል። በዚህ ረገድ ፓርላማውም ውሳኔውን ያስተላልፋል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። በጀርመን የኦሚክሮን ተህዋሲ ስርጭት እያስከተለ የሚገኘውን ጉዳት እንዲሁም የአስገዳጅ ክትባት ተግባራዊነት እና ውጤቱን በተመለከተ የበርሊኑ ወኪላችን አነጋግረነዋል። 

ይልማ ኃይለሚካኤል 

ታምራት ዲንሳ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

Audios and videos on the topic

የጀርመን ሆስፒታሎች ማህበር የኮሮና ክትባት አስገዳጅ እንዲሆን እየወተወተ ነው  

ተዛማጅ ዘገባዎች

G7 Foreign and Development Ministers pose for a group photo in Liverpool, England Sunday, Dec. 12, 2021. Foreign Secretary Liz Truss is hosting U.S. Secretary of State Antony Blinken and other Group of Seven counterparts for weekend talks in the northwest England port city of Liverpool as the wealthy nations club faces growing tensions with Russia, China and Iran. From left, Italy's Deputy Minister of Foreign Affairs Marina Sereni, German Federal Minister for Economic Cooperation and Development Svenja Schulze, Phillippines Secretary of Foreign Affairs Teodoro L Locsin Jr, Germany's Foreign Minister Annalena Baerbock, Italy's Foreign Minister Luigi Di Maio, Britain's Foreign Secretary Liz Truss, US Secretary of State Antony Blinken, Canada's Minister of Foreign Affairs Melanie Joly, Canada's Minister of International Development Harjit Sajjan, High Representative of the Union for Foreign Affairs Josep Borrell and Brunei Darussalam's Minister of Foreign Affairs Dato Erywan Pehin Yusof. (Olivier Douliery/Pool via AP)

ጀርመን በቡድን ሰባት አባል ሀገራት ፕሬዚደንትነቷ በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ታተኩራለች 05.01.2022

በኢንዱስትሪ የበለጸጉ የቡድን 7 አባል ሃገራት ሕብረትን በፕሬዚዳንትነት ለመምራት በተያዘው የጎርጎርሳውያን አዲስ ዓመት መንበሩን የተረከበችው ጀርመን የአየር ንብረት ጥበቃን ዋነኛ አጀንዳዋ እንደምታደርግ አስታውቃለች። በተጨማሪ የኮሮና ወረርሽኝ ማብቂያ እንዲያገኝ እና የተደካመው ኤኮኖሚ እንዲያንሰራራ አበክራ እንደምትሰራ ከወዲሁ አቋሟን ገልጻለች።

Die Einkaufsstraße und Fußgängerzone Kaufingerstraße in der Innenstadt von München ist wegen geschlossener Geschäfte und Kaufhäuser mit Passanten nur spärlich besucht, Bayern, Deutschland *** The shopping street and pedestrian zone Kaufingerstraße in downtown Munich is sparsely visited with passers-by due to closed shops and department stores, Bavaria, Germany

ኮሮና፦ ዳግም የእንቅስቃሴ ገደብ በጀርመን  05.01.2021

ጀርመን ውስጥ ቊጥሩ እየጨመረ የመጣውን የኮሮና ተሐዋሲ ወረርሺኝ ለመቆጣጠር ይቻል ዘንድ፦ ቀደም ሲል የተጣለው የእንቅስቃሴ ገደብ ለተጨማሪ ሦስት ሳምንታት እንዲራዘም ተጠየቀ። የፊታችን እሁድ የሚያበቃው የእንቅስቃሴ ገደብ እስከ ጥር 23 ቀን፣ 2013 ዓ.ም ድረስ ነው እንዲራዘም የተወሰነው።

+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

የሜርክል ቅርስ 09.11.2021

ሜርክል በጎርጎሮሳዊው 2015 ዓም የጀርመን ድንበር እንዲከፈት ባሳለፉት ውሳኔ አንድ ሚሊዮን እንደሚደርሱ የሚገመቱ ስደተኞችን ታድገዋል።ይህ ውሳኔያቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ በሰብዓዊነት ለወሰዱት ለዚህ እርምጃ ክብርና አድናቆትን ሲያስቸራቸው በሀገር ውስጥ ደግሞ ጽንፈኛ አስተሳሰብ ከሚያራምዱ ፖለቲከኞችና የኅብረተሰብ ክፍሎች ተቃውሞ አስነስቶባቸዋል።