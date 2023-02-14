 ጀርመን፤ የሙኒኩ ዓለም አቀፍ የፀጥታ ጉባዔ ዛሬ ጀመረ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 17.02.2023

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አውሮጳ/ጀርመን

ጀርመን፤ የሙኒኩ ዓለም አቀፍ የፀጥታ ጉባዔ ዛሬ ጀመረ

የሙኒክ የፀጥታ ጉባዔ ተብሎ የሚጠራዉ ዓመታዊ ዓለም አቀፍ የፀጥታ ጉዳይ ስብሰባ ደቡባዊ ጀርመን ባባርያ መዲና ሙኒክ ዉስጥ ዛሬ ተጀመረ። የዘንድሮው ጉባዔ ዋንና ትኩረት ሩስያ በዩክሬይን ላይ እያካሄደች ያለቸዉ ጦርነት ላይ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ጉባዔዉን በቪዲዮ መልክታቸዉ የከፍቱት የዩክሬይኑ ፕሬዚዳንት ቭላዶሚር ዜሌኒስኪ ናቸዉ።

Wladimir Zelensky spricht auf der Münchner Sicherheitskonferenz

የሙኒክ የፀጥታ ጉባዔ ተብሎ የሚጠራዉ ዓመታዊ ዓለም አቀፍ የፀጥታ ጉዳይ ስብሰባ ደቡባዊ ጀርመን ባባርያ መዲና ሙኒክ ዉስጥ ዛሬ ተጀመረ። የዘንድሮው ጉባዔ ዋንና ትኩረት ሩስያ በዩክሬይን ላይ እያካሄደች ያለቸዉ ጦርነት ላይ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል።  ጉባዔዉን በቪዲዮ መልክታቸዉ የከፍቱት የዩክሬይኑ ፕሬዚዳንት ቭላዶሚር ዜሌኒስኪ ምዕራባዉያን የጦር መሳርያ ከምንግዜዉም በላይ በፍጥነት የጦር መሳርያ እንዲልኩ አሳስበዋል። ዜሌንስኪ ፑቲን እያካሄደዉ ላለዉ የጥጋብ እርምጃ ፋታ መስጠት የለብንም ሲሉ ነዉ የተናገሩት። በመቀጠል የጀርመኑ መራሔ መንግሥት ኦላፍ ሾልዝ በጉባዔዉ ላይ ባደረጉት ንግግር፤ ምዕራባዉያን በቀጣይነት ዩክሬንን ይረዳሉ ሲሉ ቃል ገብተዋል። የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮንም ባደረጉት ንግግር ለዩክሬይን በተመሳሳይነት ቃል ገብተዋል። ለሦስት ቀናት የሚዘልቀዉ እና የፊታችን እሑድ ምሽት በሚጠናቀቀዉ በሙኒኩ የፀጥታ ጉባኤ ላይ የፈረንሳዩን ፕሬዝደንት ኢማኑኤል ማክሮ እና የካናዳዉን ጠቅላይ ሚንስትር ጀስቲን ትሩዶውን ጨምሮ የ35 ሐገራት ርዕሳነ  ብሔራትና መራሒያነ መንግሥታት ብሎም  ከ 96 አገሮች የተውጣጡ ፖለቲከኞችና የፀጥታ ጉዳይ ባለሙያዎች ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከ20 ዓመታት በላይ በዚህ ጉባዔ ላይ የተሳተፉት የሩስያ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ዘንድሮ በጉባኤዉ ላይ አልተጋበዙም።

አዜብ ታደሰ 

ሸዋዬ ለገሠ 

ተዛማጅ ዘገባዎች

Ethiopia arrests a Young Journalist and Activist Teodros Asfaw. He was known for his commentary on Ethiopian current and political issues, and he provided analysis in a new metaphor called Mideast's With Teddy. Addis Ababa, Ethiopia , Äthiopien Copyright: Binyam Asfaw = @privat

የዓለም ዜና፤ የካቲት 7 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ማክሰኞ 14.02.2023

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን መልስና ማስጠንቀቅያ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን መልስና ማስጠንቀቅያ 02.02.2023

"በሕገ ወጥ መንገድ ተሹመናል የሚሉት አካላት” በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ወዳልተፈቀደላቸው የአገልግሎት ቦታዎች በመግባት በቤተክርስቲያኗ ላይ “ሁከት እየተፈጠረ መሆኑን ለመረዳት ችለናል” ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የካቢኔ አባላቶቻቸው በዚህ ጉዳይ እጃቸውን እንዳያስገቡ ማዘዛቸው “መንግሥት ሕግን የማስከበር ኃላፊነቱን ችላ ያለበት ነው” ።

Auschwitz mugshots of Karl Gorath are displayed during a memorial ceremony commemorating the victims of the Holocaust on the International Holocaust Remembrance Day, at the lower house of the parliament or Bundestag, in Berlin, Germany, January 27, 2023. REUTERS/Michele Tantussi

የናዚ ጭፍጨፋ ሰለቦች ታስበዉ ዋሉ 27.01.2023

የጀርመን ፓርላማ «ቡንዴስታግ» በሁለተኛዉ የዓለም ጦርነት የናዚ ጭፍጨፋ ሰለቦችን አስቦ ዋለ። ፓርላማዉ በዛሬዉ እለት በናዚ ጀርመን በተለይ በአናሳ ፆታነታቸዉ ሰለባ የሆኑት ነዉ አስቦ የዋለዉ። ጀርመን እለቱን በይፋ ማሰብ የጀመረችዉ ከጎርጎረሳዉያኑ 1996 ዓ.ም ጀምሮ ነዉ። በእስራኤል እለቱ መታሰብ የጀመረዉ በጣም ቀደም ብሎ ነዉ።