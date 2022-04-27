 ጀርመን ሰባት ዘመናዊ ታንኮችን ለዩክሬን ለመስጠት ወሰነች | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 06.05.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

አውሮጳ/ጀርመን

ጀርመን ሰባት ዘመናዊ ታንኮችን ለዩክሬን ለመስጠት ወሰነች

ጀርመን ለዩክሬዪን 2000 የሚል ስያሜ የተሰጠዉ ዘመናዊ የተባለ ሰባት ታንኮችን ለዩክሬን እንደምትሰጥ ተነገረ። 40 ኪሎሜትር ማስወንጨፍ የሚችለዉ ታንክ በአየር ላይ ያሉ አዉሮፕላኖችንም አነጣሮ አይቶ ማዉደም የሚችል ነዉ ተብሎአል። ይሁንና ይህን ታንክ ለመጠቀም ረዘም ያለ ጊዜ ስልጠና መዉሰድ እንደሚያስፈልግ ነዉ የተነገረዉ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:39

እስከ 40 ኪሎሜትር ማስወንጨፍ የሚችለዉ ታንክ ነዉ

የጀርመን ፌደራል መንግስት ዩክሬንን ከሩሲያ የወረራ ጦርነት ለመከላከል ከባድ የጦር መሳሪያ ለማቅረብ ለረጅም ጊዜ ሲያመነታ ቆይቶ ዛሬ መወሰኑ ተመልክቶአል።  ዛሬ ስሎቫኪያን በመጎብኘት ላይ የሚገኙት የጀርመን መከላከያ ሚኒስትር ክርስቲን ላምበሬሽት ስሎቫክያ ላይ ባደረጉት ንግግር ሃገራቸዉ ለዩክሬዪን 2000 የሚል ስያሜ የተሰጠዉ ዘመናዊ የተባለ ሰባት ታንኮችን ለዩክሬን ታቀርባለች። 40 ኪሎሜትር ማስወንጨፍ የሚችለዉ ታንክ በአየር ላይ ያሉ አዉሮፕላኖችንም አነጣሮ አይቶ ማዉደም የሚችል ነዉ ተብሎአል። ይሁንና ይህን ታንክ ለመጠቀም ረዘም ያለ ጊዜ ስልጠና መዉሰድ እንደሚያስፈልግ ነዉ የተነገረዉ። ስልጠናዉንም ቢሆን ጀርመን ለመስጠት ዝግጁ መሆንዋ ተዘግቦአል። ጀርመን ለዩክሬይን መከላከያ ከባድ መሳርያ ሰጠች ማለት እስካሁን ትከተለዉ የቆየችዉን የሰላም መርህ አፈረሰች ማለት ይሆን? ይህን የፊደራል ጀርመን ዉሳኔ ፤ ፖለቲከኞች ሁሉ ይስማሙበታል? ህዝቡስ? እነዚህን ጥያቄዎች ይዘን የበርሊኑን ወኪላችንን በስልክ ጠይቀነዋል ሙሉዉን ቃለ ምልልስ ይከታተሉ።

ይልማ ኃይለሚካኤል

አዜብ ኃደሰ

ነጋሽ መሐመድ  

Audios and videos on the topic

እስከ 40 ኪሎሜትር ማስወንጨፍ የሚችለዉ ታንክ ነዉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የተመራጩ የፈረንሳይ ፕሬዚደንትና ቀጣዩ የአዉሮጳ ፖለቲካ

የተመራጩ የፈረንሳይ ፕሬዚደንትና ቀጣዩ የአዉሮጳ ፖለቲካ 27.04.2022

በፈረንሳይ በተካሂደው ፕሪዝዳንታዊ ምርጫ አገሪቱን ላለፉት አምስት ዓመታት የመሩት የአርባ አራት ዓመቱ ጎልማሳ ኤማኑኤል ማክሮ በድጋሜ አሸናፊ ሁነዋል። ፕሬዝዳንት ማክሮ  ለሁለተኛ ግዜ ያሽነፉት ለሁለተኛ ግዜ እክስመጨረሻው የተፎካክሯቸውን  ብሔረተኛዋን ወይዘሮ ማሪ ሌፒንን በሰፊ ልዩነት በልጠው ነው።

ARCHIV - Ein Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard feuert am 06.10.2010 auf dem Schießplatz im schleswig-holsteinischen Todendorf eine Stinger Flugabwehrrakete ab. Brasilien will zur Sicherung der anstehenden Sportgroßereignisse und des Papst-Besuches von Deutschland 34 gebrauchte Flugabwehrkanonenpanzer vom Typ «Gepard 1A2» kaufen. Foto: Carsten Rehder dpa (zu dpa Medien: Brasilien kauft 34 deutsche Flugabwehrkanonenpanzer vom 12.04.2013) +++ dpa-Bildfunk +++

ጀርመን ለዩክሬን ፀረ-አውሮፕላን ታንኮችን እንደምትሰጥ ዐስታወቀች 26.04.2022

ጀርመን ጸረ አውሮፕላን ታንኮችን ለዩክሬን እንደምታቀርብ ይፋ አደረገች።  የጀርመን መንግሥት ለሣምንታት ሲያቅማማ ከቆየ በኋላ «ጌፓርድ» የተሰኙ ታንኮችን ለዩክሬን እንደሚያቀርብ ያስታወቀው ዛሬ ነው። የጀርመን መከላከያ ሚንሥትር ክርስቲና ላምብሬሽት በጀርመን የራምሽታይን ዐየር ኃይል በመገኘት ባደረጉት ንግግር ይህንኑ አረጋግጠዋል።

Secretary of Defense Lloyd Austin (R) and Secretary of State Antony Blinken (L) speak with reporters after returning from their trip to Kyiv, Ukraine, and meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky, on April 25, 2022, in Poland near the Ukraine border. - US Secretary of State Antony Blinken and Secretary of Defense Lloyd Austin traveled to Kyiv Sunday, the first visit by high-level American representatives to Ukraine since Russia invaded, US officials said. Blinken and Austin announced during the trip the gradual return of US diplomats to Ukraine starting this week, a senior state department official said, plus more than $700 million in additional direct and indirect military aid. (Photo by Alex Brandon / POOL / AFP) (Photo by ALEX BRANDON/POOL/AFP via Getty Images)

ሩሲያ 40 የጀርመን ዲፕሎማቶችን ልታባርር ነው 25.04.2022

ሩሲያ 40 የጀርመን ዲፕሎማቶችን ለማባረር ያሳለፈችው ውሳኔ አሳማኝ አይደለም ሲሉ የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ ወቀሱ። የፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን መንግሥት ውሳኔውን ያሳለፈው ጀርመን በዩክሬን ጦርነት ምክንያት የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ለማባረር ላሳለፈችው "ወዳጃዊ ያልሆነ" እርምጃ መልስ እንደሆነ አስታውቋል። 