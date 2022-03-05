ጀርመን፤ ለፖላንድ መሳርያ መከላከያን አቀረበች

ፖላንድ ከዩክሬን ጋር በሚያዋስናት ድንበር አካባቢ በሚሳይል ጥቃት ከደረሰ በኋላ ጀርመን «ሀገር ፍቅር» በተባለ ከባድ መከላከያ ፖላንድን እንደምትደግፍ አስታወቀች። ይህ የተገለፀዉ የጀርመን መከላከያ ሚኒስትር ክሪስቲነ ላምብሬሽት ከፖላንድ አቻቸዉ ከማሪዩዝ ብላሽቻክ ጋር በጉዳዮ ላይ ከተስማሙ በኋላ መሆኑ ተነግሯል።
ፖላንድ ከዩክሬን ጋር በሚያዋስናት ድንበር አካባቢ በሚሳይል ጥቃት ከደረሰ በኋላ ጀርመን «ሀገር ፍቅር» በተባለ ከባድ መከላከያ ፖላንድን እንደምትደግፍ አስታወቀች። ይህ የተገለፀዉ የጀርመን መከላከያ ሚኒስትር ክሪስቲነ ላምብሬሽት ከፖላንድ አቻቸዉ ከማሪዩዝ ብላሽቻክ ጋር በጉዳዮ ላይ ከተስማሙ በኋላ መሆኑ ተነግሯል። የጀርመንዋ የመከላከያ ሚኒስትር "ፖላንድ በተለይ የዩክሬን ጎረቤት በመሆንዋ ለአደጋ ተጋልጣለች" ሲሉ ተናግረዋል። ጀርመን ለፖላንድ ያቀረበችዉ «ሀገር ፍቅር» የተሰኘዉ የመሳርያ መከላከያ በተለይ ተዋጊ አውሮፕላኖችን፤ ባሊስቲክ ሚሳይሎችን እና ተጓዥ አይነት ሚሳይሎችን የሚከላከል እና የሚያመክን መሳርያ ነዉ። ይህ የመከላከያ መሳርያ መረጃ በሚያስተላልፉ በርካታ ራዳሮች በሚያደርጉት ግንኙነት ላይ የተመሠረተ ነውም ተብሏል።
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ