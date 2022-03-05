 ጀርመን፤ ለፖላንድ መሳርያ መከላከያን አቀረበች | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 22.11.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

ጀርመን፤ ለፖላንድ መሳርያ መከላከያን አቀረበች

ፖላንድ ከዩክሬን ጋር በሚያዋስናት ድንበር አካባቢ በሚሳይል ጥቃት ከደረሰ በኋላ ጀርመን «ሀገር ፍቅር» በተባለ ከባድ መከላከያ ፖላንድን እንደምትደግፍ አስታወቀች። ይህ የተገለፀዉ የጀርመን መከላከያ ሚኒስትር ክሪስቲነ ላምብሬሽት ከፖላንድ አቻቸዉ ከማሪዩዝ ብላሽቻክ ጋር በጉዳዮ ላይ ከተስማሙ በኋላ መሆኑ ተነግሯል።

Deutschland Bundeswehr | Flugabwehrraketengruppe 21 mit Patriot-System

ፖላንድ ከዩክሬን ጋር በሚያዋስናት ድንበር አካባቢ በሚሳይል ጥቃት ከደረሰ በኋላ  ጀርመን «ሀገር ፍቅር» በተባለ ከባድ መከላከያ ፖላንድን እንደምትደግፍ አስታወቀች። ይህ የተገለፀዉ የጀርመን መከላከያ ሚኒስትር ክሪስቲነ ላምብሬሽት ከፖላንድ አቻቸዉ ከማሪዩዝ ብላሽቻክ ጋር በጉዳዮ ላይ ከተስማሙ በኋላ መሆኑ ተነግሯል።  የጀርመንዋ የመከላከያ ሚኒስትር "ፖላንድ በተለይ የዩክሬን ጎረቤት በመሆንዋ ለአደጋ ተጋልጣለች" ሲሉ ተናግረዋል። ጀርመን ለፖላንድ ያቀረበችዉ «ሀገር ፍቅር» የተሰኘዉ የመሳርያ መከላከያ በተለይ ተዋጊ አውሮፕላኖችን፤ ባሊስቲክ ሚሳይሎችን እና ተጓዥ አይነት ሚሳይሎችን የሚከላከል እና የሚያመክን መሳርያ ነዉ። ይህ የመከላከያ መሳርያ መረጃ በሚያስተላልፉ በርካታ ራዳሮች በሚያደርጉት ግንኙነት ላይ የተመሠረተ ነውም ተብሏል።

አዜብ ታደሰ 

ነጋሽ መሐመድ 

ተዛማጅ ዘገባዎች

ዜጎቻቸዉን ከዩክሬን ለማውጣት እየተጣደፉ ያሉ የአፍሪቃ መንግሥታት

ዜጎቻቸዉን ከዩክሬን ለማውጣት እየተጣደፉ ያሉ የአፍሪቃ መንግሥታት 05.03.2022

የአፍሪቃ ሀገራት ዜጐቻቸውን ከዩክሬይን ለማስወጣት የሚያደርጉትን ጥረት አጠናክረው ቀጥለዋል። አፍሪቃዉያን ተማሪዎች ከዩክሬይን በመሸሽ ላይ ሳሉ ድንበር ላይ በቆዳ ቀለም ምክንያት መድሎ  መታየቱ እንደሚያሳስባቸው ከተናገሩ በኋላ መንግሥታት ዓለም አቀፉን ሕግ እንዲያከብሩና ከዩክሬይን ጦርነት የሚሸሹትን ሁሉ እንዲያግዙ የአፍሪቃ ኅብረት አሳስቧል። 

ያንዣበበው ረሀብ፤ H.R. 6600፤ የዩክሬን ጦርነትና ኔቶ

ያንዣበበው ረሀብ፤ H.R. 6600፤ የዩክሬን ጦርነትና ኔቶ 25.03.2022

በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ዝግጅታችን በኢትዮጵያና የምሥራቅ አፍሪቃ ስላንዣበበው የረሀብ አደጋ፤ ስለ H.R. 6600 ረቂቅ ሕግ ላይ እንዲሁም የዩክሬን ጦርነት እና የሩስያ ኔቶ ፍጥጫ ላይ የተሰጡ አስተያየቶችን አሰባስበናል። አስተያየቶቹ ከታች በድምፅም በጽሑፍም በዝርዝር ቀርበዋል። 

Rennsport Formel 1 Sotschi Daniel Ricciardo

የየካቲት 21 ቀን 2014 ዓ/ም የስፖርት ዝግጅት 28.02.2022

ሩስያ ዩክሬን ላይ ወረራ መፈጸሟን ተከትሎ የዓለማችን የፖለቲካ ትኩሳት ምናልባትም ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ከፍተኛ ደረጃ በደረሰበት በዚህ ጊዜ ፤ ጦርነቱ እያሳደረ ካለው ዓለማቀፋዊ የማህበረ ፖለቲካ እና ኤኮኖሚያዊ ብርቱ ፈተናዎች ባሻገር በስፖርቱ ላይም ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ ስለመሆኑ የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ።