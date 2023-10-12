ጀርመን ለፍልስጥኤም ትሰጥ የነበረውን የልማት ዕርዳታ ልታጤን ነው
ሐሙስ፣ ጥቅምት 1 2016
ጀርመን ለፍልስጥኤም ትሰጥ የነበረውን የልማት ዕርዳታ ልታጤን መሆኑን አስታወቀች። የጀርመኑ መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ ዛሬ ለፓርላማው ባደረጉት ንግግር ሃገራቸው ለፍልስጥኤማውያን የምትሰጠው የልማት ዕርዳት ለታጣቂዎች እንደማይደርስ ማረጋገጥ ትሻለች ።
ጀርመን ፍልስጥኤም ትሰጥ የነበረውን የልማት ዕርዳታ ልታጤን ነው
ጀርመን ለፍልስጥኤም ትሰጥ የነበረውን የልማት ዕርዳታ ልታጤን መሆኑን አስታወቀች። ዩናይትድስቴትስ እና ጀርመንን ጨምሮ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት በሽብርተኝነት የፈረጁት የፍልስጥኤም ታጣቂ ቡድን ሃማስ በእስራኤል ላይ ጥቃት መስንዘሩን ተከትሎ በጀርመን ፍልስጥኤም የትብብር ግንኙነት ላይ እንደሚያጠላ ተገለጿል። የጀርመኑ መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ ዛሬ ለፓርላማው ባደረጉት ንግግር ሃገራቸው ለፍልስጥኤማውያን የምትሰጠው የልማት ዕርዳት ለታጣቂዎች እንደማይደርስ ማረጋገጥ ትሻለች ።በውዝግብ የታጀበው የኔታንያሁ የበርሊን ጉብኝት ጀመራሄ መንግስት ሾልዝ ሃማስ በእስራኤል ላይ ፈጽሟል ላሉት ጥቃት ድጋፍ በመስጠቷ ኢራንን እንዲሁም የፍልስጥኤሙን ፕሬዚዳንት መሐሙድ አባስን ወቅሰዋል። ፕሬዚዳንት አባስ ታጣቂ ቡድኑን በግልጽ አላወገዙም በሚል ነው ከወደ ጀርመን ወቀሳው የቀረበባቸው ።
ይልማ ኃይለሚካኤል
ታምራት ዲንሳ
እሸቴ በቀለ