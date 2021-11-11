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"ሬድዮ D" ስለ ሁለት ሪፖርተሮችና የማረካቸው ጉዳይ ነው፡፡ ይህ ኮርስ ለጀማሪዎች የማድመጥ አጠቃላይ መሰረት ያደረገ ነው፡፡ ከድምፅና ክሊፕ ማንስክሪፕትና እንቅስቃሴ አለ፡፡
104 ትምህርቶች ከA1 እስከ B1(ጀርመንኛ/አማርና)
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