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DW Sprachkurse Deutsch lernen

ነጻ የጀርመንኛ ትምህርቶች

ጀርመንኛ መማር ማስተማር

በDW ባለው ነፃ የጀርመን ትምህርቶች በራስዎ ገጽ ጀርመንኛን መማር ይችላሉ: ኢሌክትሮኒክ ትምህርት በኮምፕዩተር፣ በቪድዮች የድምጽ ክሊፖችና ፖድካስትስ-ወይም ባህላዊ መንገድ የወርድሽትስ ወረቀት በመጠቀም፡፡ የጀርመን ቋንቋ ትምሀርቶች ለጀማሪዎችና አድቫንስድ ደረጃዎች ይምረጡ፡፡ የጀርመንኛ አስተማሪዎች እንደ ውጭ ቋንቋ ለማልቲሚድያ ቁሳቁሶች በመማርያ መጠቀም፡፡

በኤዲተሮች አስተያየት የተሰጠበት

Deutsch Interaktiv

DW Sprachkurse Deutsch Interaktiv Infografik

የኦንላይን ትምህርቶች "Deutsch Interaktiv" የA1 እስከ B1 ደረጃዎች በ 30 ትምህርቶች ይሸፍናል፡፡ ልምምድ፣ ደምጽ፣ ቪድዮና ፈተናች በትምህርቱ ይሰጣሉ፡፡  

Radio D

DW Sprachkurse Deutsch Radio D

"ሬድዮ D" ስለ ሁለት ሪፖርተሮችና የማረካቸው ጉዳይ ነው፡፡ ይህ ኮርስ ለጀማሪዎች የማድመጥ አጠቃላይ መሰረት ያደረገ ነው፡፡ ከድምፅና ክሊፕ ማንስክሪፕትና እንቅስቃሴ አለ፡፡  

የትምህርት ዓይነቶች

ደረጃ A1  

ደረጃ A2  

ደረጃ B1  

በደረጃ ተቀምጠዋል

ደረጃ B2  

ደረጃ C  

የአውሮፓ ማዕቀፍ  

ለእርስዎ የተኛቹ የጀርመን የትምህርት ዓይነቶች የበለጠ እንደሆነ ይፈልጉ!

የትምህርት ዓይነት ፈላጊ  

የምደባ ፈተና  

የጀርመን ትምህርቶች በቋንቋዎ

A1፣ A2፣ B1 | Deutsch – warum nicht?

104 ትምህርቶች ከA1 እስከ B1(ጀርመንኛ/አማርና)  

የጀርመን ትምህርቶች በእንግሊዝኛ

A1፣ A2፣ B1 | E-ትምህርት | Deutsch Interaktiv

የኦንላይን ትምህርቶች ለግል ትምህርት  

A1 |የድምፅ ትምህርት | Mission Europe

የምስጢር ትሪለር ባሉ 26 ትምህርቶች  

A1፣ A2 | የድምፅ ትምህርቶች | Radio D

የሬድዮ ኢዲቶርያል አድቬንቸር ጽህፈት ቤት የሚመለከቱ የድምፅ ቋንቋ ትምህርቶች  

A1፣ A2 | በመሄድ ላይ | Audiotrainer

የድምፅ ትምህርቶች ለቮካብለሪ ትምህርት  

የጀርመን ትምህርቶች በጀርመንኛ

A1፣ A2፣ B1 | የድምጽ ትምህርት | Deutsch - warum nicht?

የድምፅ ትምህርት ለጀማሪዎች ከልምምድ ጋር  

የጀረመንኛ ቋንቋ ትምህርት