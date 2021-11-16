 ዶ/ር ዳንኤል በቀለ ሽልማታቸዉን ተቀበሉ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 19.11.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

አውሮጳ/ጀርመን

ዶ/ር ዳንኤል በቀለ ሽልማታቸዉን ተቀበሉ

የሰብአዊ መብት ተሟጋች ዶ/ር ዳንኤል በቀለ ትናንት በርሊን ብራንድቡርግ፤ የ2021 የጀርመን አፍሪቃ ሽልማት ተቀበሉ። ዶ/ር ዳንኤል ሽልማቱን ያገኙት በህይወት ዘመናቸው ለሰብአዊ መብት መከበር ባደረጉት ከፍተኛ ትግል ነው። ሽልማቱን የጀርመን አፍሪቃ ፋውንዴሽን ፕሬዝዳንት እና የጀርመን አፍሪቃ ፋዉንዴሽን ዳኞች ፕሬዝዳንት አበርክተዉላቸዋል።

Deutscher Afrika-Preis 2021 | Daniel Bekele

የሰብአዊ መብት ተሟጋች ዶ/ር ዳንኤል በቀለ ትናንት በርሊን ብራንድቡርግ፤ ላይ ትናንት ሃሙስ  ምሽት በተዘጋጀው የእራት ግብዣ ላይ የ2021 የጀርመን አፍሪቃ ሽልማት ተቀበሉ። ዶ/ር ዳንኤል በቀለ ሽልማቱን ያገኙት በህይወት ዘመናቸው ለሰብአዊ መብት መከበር ባደረጉት ከፍተኛ ትግል ነው። ሽልማቱን የጀርመን አፍሪቃ ፋውንዴሽን ፕሬዝዳንት ኡሺ አይድ እና የጀርመን አፍሪቃ ፋዉንዴሽን ዳኞች ፕሬዝዳንት ክላዉስ ሽቴከር በጋራ ለዶ/ር ዳንኤል በቀለ አበርክተዉላቸወዋል። በክብረ በዓሉ ላይ ወደ 50 የሚሆኑ ከፖለቲካ፣ ከንግድ እና ከህብረተሰብ የተውጣጡ ጀርመናዉያን እንግዶች የኮሮና ተኅዋሲ ጥንቃቄ በተሞላበት ሂደት ተገኝተዋል። የቀድሞው የጀርመን ፕሬዝዳንት ዮአሂም ጋውክ በሥነ-ስርዓቱ ላይ በክብር እንግድነት ተገኝተዋል።

Deutscher Afrika-Preis 2021 | Daniel Bekele

የጀርመን አፍሪቃ ፋውንዴሽን ፕሬዝዳንት ኡሺ አይድ በኢትዮጵያ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በመጥቀስ «ሽልማቱ ለምሳሌ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ፣ ሶማሌ ወይም አፋር ዉስጥ ያሉና ሳይፈሩ ለሰብአዊ መብት መከበር ለሚቆሙ ሁሉ ማበረታቻ ሊሆን ይገባል» ሲሉ አሳስበዋል።

የጀርመን አፍሪቃ ፋዉንዴሽን ዳኞች ፕሬዝዳንት ክላዉስ ሽቴከር በበኩላቸዉ «ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት አስቸጋሪ ሁኔታ የኃላፊነት እና ድፍረት ምሳሌ ሲሉ ዶክተር ዳንኤል በቀለን አሞግሰዋቸዋል። ዶ/ር ዳንኤል በቀለ ምን ያህል በአስቸጋሪ ሁኔታ ዉስጥ ሆነዉ ስራቸዉን እያከናወኑ እንደሆነም ሽቴከር አዉስተዋል። ዶ/ር ዳንኤል « ሰዎች ወዳጅ ወይም ጠላት ብቻ ተብልዉ በሚፈረጁበት ሁኔታ እርሶን የመሰለ የመብት ተሟጋች እንዴት የሞራል ግዴታዉን እና ስብዕናዉን ጠብቆ በአመነበት ጉዳይ ሊሰራ ይችላል? » ሲሉም የጀርመን አፍሪቃ ፋዉንዴሽን ዳኞች ፕሬዝዳንት ክላዉስ ሽቴከር ጠይቀዋል።»

Deutscher Afrika-Preis 2021 | Daniel Bekele

የሽልማቱ አሸናፊ ዶ/ር ዳንኤል በቀለ በበኩላቸዉ «ሽልማቱ  ለሰብአዊ መብቶች መከበር በየቀኑ ለሚሰሩ እና በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ እንዲሁም በፖለቲካዊ ተቃውሞ ውስጥ እንኳን ሆነዉ የእኩልነት መርህን ለሚጠብቁ ባልደረቦቻቸዉ ሁሉ ይሁን» ሲሉ ተናግረዋል።

 

አዜብ ታደሰ

ኂሩት መለሰ

ተዛማጅ ዘገባዎች

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ሙሉ ስርጭት፤ ኅዳር 7 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 16.11.2021

FILE PHOTO: Uganda's President Yoweri Museveni arrives at the UK-Africa Investment Summit in London, Britain January 20, 2020. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

ሙሴቬኒ የጠሩት ጉባኤ እና የብሊንከን የአፍሪቃ ጉብኝት  16.11.2021

የምሥራቅ አፍሪቃ የልማት በየነ መንግስታት አባል ሐገራት መሪዎች ኢትዮጵያ ዉስጥ የሚደረገዉ ጦርነት በሰላም ስለሚያበቃበት ጉዳይ ለመነጋገር ለዛሬ ይዘዉት የነበረዉ ቀጠሮ  ተሰረዘ። የኢጋድ አባል ሐገራት መሪዎች ዛሬ ካምፓላ-ዩጋንዳ ዉስጥ ተገናኝተዉ እንዲነጋገሩ የጠሩት የዩጋንዳዉ ፕሬዝደንት ዩዌሪ ሙሴ ቬኒ ነበሩ።

People in Eastern Ethiopia reluctant to take vaccine against Covid-19. Only few are willing to get vaccinated according to health workers. The Diredawa regional government has started a campaign to vaccinate more than 60,000 people. Author: Mesay Tekelu / DW

የኮሮና ክትባት ዘመቻ በድሬዳዋ 16.11.2021

በተለያዩ ተጨባጭ ያልሆኑ ምክንያቶች በተፈጠረ የግንዛቤ ችግር ቀደም ሲል ሲሰጥ በቆየው የኮሮና ወረርሽኝ መከላከያ የክትባት አገልግሎት የሚፈለገውን ያህል ሰው ተጠቃሚ አለመሆኑን የድሬደዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ አስታወቀ፡፡