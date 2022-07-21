ዶክተር ዮናስ ገዳ በመርሳት በሽታ ላይ ባደረጉት ጥናት ሽልማት አሸነፉ  

በአሪዞና ባሮው የነርቭ በሽታ ኢንስቲትዩት ተመራማሪ ዶክተር ዮናስ ገዳ በመርሳት በሽታ ላይ ባደረጉት ጥናት የጎርጎሮሳዊው 2022 ዓመት አሸናፊ ሆነው ተመረጡ። ጥናቱ በአሜሪካና እና በጀርመን ሳይንቲስቶችበ ትብብር የተካሄደ ሲሆን ዶክተር ዮናስ ቡድኑን መርተዋል።
የአልዛይመር ማለትም የተባባሰ የመርሳት በሽታ የጥናት መፅሔት በመርሳት በሽታ ጥናት ላይ ከፍተኛ አስተዋጽዖ ያመጣ ያለውን የምርምር ጽሑፍ በመምረጥ በየዓመቱ ይፋ ያደርጋል።
ዘንድሮ ጠቃሚ ግኝት በማቅረቡ የተመረጠው ዶክተር ዮናስ የመሩት የጥናት ቡድን ያቀረበው የምርምር ጽሑፍ ሆኗል።
ዶክተር ዮናስ "በዕድሜ ሰባ ዓመት የሆናቸው ሰዎች፣ የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ የአንጎልን ወደ መጃጃት በሽታ የሚወስደውን ጎዳና ወደዛ እንዳይሄድ ያደርገዋል የሚል ነው ያገኘነው" ሲሉ ለሽልማት ስላበቃቸው ጥናታዊ ጽሁፍ ተናግረዋል።
በአሜሪካና ጀርመን ሳይንቲስቶች ትብብር በተካሄደው በዚሁ ጥናት ከዶክተር ዮናስ ጋር ጀርመን ከሚገኘው የካርልስሩሄር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዶክተር ያኒና ክሬን ሮስች ተባባሪ ተሸላሚ ሆነዋል።
"ወጣት ናት ይህንን አድርጊ በምትባልበት ጊዜ፣ በጣም ስራዬ ብላ አስፈላጊውን ጽሑፍ ፈልጋ ቆፍራ አውጥታ እያገናዘበች ነው የሰራችው። ወረቀቱንም በመጻፍ፣መረጃውንም በመሰብሰብ፣በመተንተን በውነቱ ትልቅ ሚና ነበራት" ሲሉ ዶክተር ዮናስ ስለ ዶክተር ያኒና ክሬን ሮስች ተናግረዋል።
የመርሳት በሽታን ያገኘው ተመራማሪ ዶክተር አሎይስ አልዛይመር
ዶክተር ዮናስ የመርሳት በሽታን ያገኘው ተመራማሪ ዶክተር አሎይስ አልዛይመር ምስል ያለበት ሜዳሊያ በግላቸው ከጀርመናዊቷ ተባባሪያቸው ጋር ደግሞ በጋራ የገንዘብ ሽልማት ያገኛሉ።
ሽልማቱንም የፊታችን ነሐሴ ወር ላይ ሳን ዲዬጎ ውስጥ በሚካሄድ ስብሰባ እና ስነ ስርዓት ላይ ይቀበላሉ።
"ህክምና ትምህርት ቤት እያለሁ አንደኛ አልነበርኩም።በተለይ ይሄ አናቶሚ እና ፊዚዎሎጂ የሚባሉ ትምህርቶች ተንፏቅቄ ነው ያለፍኩት"ለከፍተኛ ክብር የደረሱት ዶክተር ዮናስ በሕክምና ትምህት ቤት ስላሳለፉት ጊዜ መለስ ብለው ያስታውሳሉ።
"ነገር ግን ግልጽ ስላልነበረ በተለይ ስለአንጎል ነካ ነካ አድርገን ነበር ያለፍነው። አንጎል ውስጥ ያለውን አሰራሩን መዋቅሩን ለስድስት ወር ኮርስ ወሰድኹ። ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሐሙስ ሦስት ቀን ሌክቸር ዐርብ ዐርብ ሦስት ቪዲዮ እወስድ ነበር። ቪዲዮውን እየተዋስኹኝ ከዲፓርትመንት ቤቴ ሄጄ ቅዳሜና እሁድ ሌክቸሩን እንደገና ደጋግሜ ደጋግሜ አንዴ ሳይሆን ሦስት አራቴ እያዳመጥኹ ለስድስት ወር ጠቅላላውን ለስድስት ወር ሠመጥኹበት።ከዚያ በኃላ ነው አንጎል አሰራሩ የገባኝ" ሲሉ ተናግረዋል።
በእርጅና ባህሪ ጥናት ላይ ባለፉት ሃያ ዓመታት ባደረጉት ምርምር በርካታ ሽልማቶችን ያገኙት ዶክተር ዮናስ "ይሄ ነገር ምንድን ነው ብሎ መረዳት ነው ዋናው ትምህርት ላይ እንጂ መሸምደድ ከእከሌ እስኪ ልብለጠው እከሌ እንዴት ዐለፈኝ ያ ይጠቅም ይሆናል፤ ግን ዋናው ጽንሰ ሐሳቡ ምንድን ነው?ይሄ ነገር በአጭሩ በሁለት ዓረፍተ ነገር ይሄ ነገር እንዴት ላስቀምጠው እችላለኹ?ይሄ ነገር ከገባኝ ደግሞ ለሌላ ሰውስ ማስረዳት እችላለሁስ ወይ ?ይሄ ነው እኔ የተረዳሁት በትምህርትም በሳይንስም አቅጣጫ ይህን ማለት እፈልጋለሁ" ሲሉ ተናግረዋል።
ታሪኩ ኃይሉ
እሸቴ በቀለ