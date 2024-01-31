ዶክተር አበባ ብርሃኔ፤ለቴክኖሎጅ ፍትሃዊነት የምትታገለው ኢትዮጵያዊቷ ሳይንቲስት

ዶክተር አበባ ብርሃኔ፤ለቴክኖሎጅ ፍትሃዊነት የምትታገለው ኢትዮጵያዊቷ ሳይንቲስትረቡዕ፣ ጥር 22 2016
ኢትዮጵያዊቷ የኮግኒቲቭ ሳይንቲስት ዶክተር አበባ ብርሃኔ በአየርላንድ መዲና ደብሊን የትሪኒቲ ኮሌጅ የኮምፒውተር ሳይንስ እና ስታስቲክስ ትምህርት ክፍል መምህር እና ረዳት ፕሮፌሰር ነች።
ሳይንቲስቷ የቋንቋ፣ ሥነ ልቦና፣ ፍልስፍና፣ ኮምፒውተር ሳይንስ፣ ሥነ ሰብ እና ሰው ሠራሽ አስተውሎትን አጣምሮ የሚይዘው የኮግኒትቭ ሳይንስ ምሁር ትሁን እንጅ፤ በርካታ ምርምሮቿ በሰው ሰራሽ አስተውሎት/AI/ ላይ ያተኮሩ ናቸው።የሰው ሰራሽ አስተውሎት ቴክኖሎጅ ዕድል እና ፈተና
ስለ ሰው ሰራሽ አስተውሎት ሲወራ ስለጥቅሙ እንጅ ስለጉዳቱ አይወራም የምትለው ዶክተር አበባ ፤ጥቅሙ ብቻ በመወራቱ ደግሞ በተለይ ቀድሞውንም የተገለሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ብዙ ተናጋሪ የሌላቸው ቋንቋዎች እና ህዳጣን/Minorities/ ሊጎዱ ይችላሉ። ሳይኒቲስቷ እንደምትለው፣ ፌስቡክ እና ጉግልን የመሳሰሉ የቴክኖሎጅ ተቋማት ሰውን ተክቶ የሚሰራውን ማሽን የሚያሰለጥኑት እና የውሂብ ቋት የሚገነቡት «ማሽን ለርኒንግ»በሚባለው ዘዴ መረጃ በመመገብ ነው።ነገር ግን በዚህ መንገድ የሚሰበሰቡት ምስሎች የያዙት መረጃ አድሏዊ እና በርካታ ችግሮች እንዳሉባቸው ሶስተኛ ዲግሪዋን በምትሰራበት ወቅት ተመልክታለች።በዘርፉ የሚታየው ይህ መሰሉ ኢ-ፍትሃዊነትም ከኮግኒቲቭ ሳይንስ ይልቅ ወደ ሰውሰራሽ አስተውሎት ምርምር እንድታተኩር አድርጓታል።
ከዚህ አንፃር የእሷ ጥናቶች የመረጃ ቋቶችን መፈተሽ ላይ ያተኩራሉ። በጥናቶቿም በሰው ሰራሽ አስተውሎት የውሂብ ቋቶች ያሉ ምስሎችን ከታሪክ፣ ከባህል፣ ከፆታ፣ከቀለም ልዩነት፣ወይም ከዘር ወዘተ አንፃር ፍትሃዊነታቸውን ትመረምራለች። ከሥነ ምግባር አንጻርም ትተቻለች። ምክረ ሀሳብ ታቀርባለች።
ከነዚህ ጥናቶቿ መካከል ለዶክትሬት ዲግሪዋ በሰራችው ጥናት የአሜሪካውን የማሳቹሴት ቴክኖሎጅ ተቋም/ MIT/ የውሂብ ቋትን በመፈተሽ አድሏዊ ዘረኛ እና ፆታ ላይ ያነጣጠሩ 80 ሚሊዮን ምስሎችን ከመረጃ ቋቱ እንዲሰርዝ አድርጋለች።ሰው ሰራሽ አስተውሎት የመጭው ዘመን ፈተና
ሳይኒቲስቷ በዘርፉ ባደረገችው በርካታ ጥናቶችም እያደገ የመጣውን የሰው ሰራሽ አስተውሎት ቴክኖሎጂዎች ተፅእኖ እንዲሁም ግለሰቦችን እና የአንድ አካባቢ ማህበረሰብን እንዴት እንደሚቀርጹ አጥንታለች። ችግር ባለበት የመረጃ አሰባሰብ ትልልቅ የምስል ቋቶች የሚያስከትሉትን መዘዞችም በምርምር ፅሆፎቿ ቃኝታለች።
የዚህ ቴክኖሎጅ ስልተ ቀመሮች/Algorism /ተጋላጭ በሆኑ የማኅበረሰብ ክፍሎች ማለትም እድሚያቸው በገፉ ሰዎች፣ በስደተኞች፣ በሴቶች እና ህጻናት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ እንደሚያሳድሩም አሳይታለች። ከዚህ አኳያ በዘፈቀደ በየማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎቹ የሚለጠፉ ፎቶዎችም በሰው ሰራሽ አስተውሎት የመረጃ ቋት ውስጥ የሚያርፉ በመሆናቸው ተጠቃሚዎች በሚለጥፉት ፎቶ ላይ ጥንቃቄ ማደረግ እንደሚገባ ሳይንቲስቷ መክራለች።
ሳይኒቲስቷ በአንድ የምርምር ፅሁፏ እንዳስነበበችው፤ ሰው ሰራሽ አስተውሎት ለአፍሪቃ ጥይት የማይጪህበት አዲሱ ዲጅታል ቅኝ ግዛት ነው።ለዚህም የሰው ሰራሽ አስተውሎት አፍሪቃን በተመለከተ በፅሁፍ እና በምስል የሚያቀርበውን የተዛባ እና አድሏው መረጃ በምሳሌ ትጠቅሳለች።
እነዚህ ጥናቶቿ በበርካታ ዓለም አቀፍ የህትመት እና የብሮድካት መገናኛ ብዙሃን በሰፊው ቀርበው አድናቆት ተችሯቸዋል። በእነዚህ ስራዎቿም ብዙ እውቅ እና ሽልማቶችን አግኝታለች።ከነዚህም መካከል በጎርጎሪያኑ 2019 ዓ/ም ጥቁሮች በሰው ሰራሽ አስተውሎት አውደ ጥናት ላይ / Black in AI workshop / ምርጥ የጥናት ወረቀት ሽልማትን፣በ2020 በየዓመቱ በሚዘጋጀው የቬንቸር ቢት የሰው ሰራሽ አስተውሎት ፈጠራዎች ሽልማትን/VentureBeat AI Innovations Award/ በኮምፒውተር ራዕይ ፈጠራ ዘርፍ አግኝታለች።
በ2021 ዓ/ም ደግሞ በተለያዩ ዘርፎች የላቀ ስራ ላበረከቱ ሰዎች እውቅና እና አክብሮት በሚሰጠው በአሜሪካው በሆል ኦፍ ፌም ሆኖሬ/ Hall of Fame Honoree/ በሰው ሰራሽ አስተውሎት ሥነ ምግባር ምርምር 100 ምርጥ ሴቶች መካከል አንዷ ሆና ተመርጣለች።
ታዋቂው ታይም መፅሄትም በሰውሰራሽ አስተውሎት ዘርፍ በ2023 ተፅዕኖ ከፈጠሩ 100 የዓለማችን ሰዎች መካከል አንዷ አድርጎ መርጧታል።
የሞዚላ ፋውንዴሽን ከፍተኛ አማካሪ የሆነችው ዶ/ር አበባ በቅርቡ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰው ሰራሽ አሰተውሎት አማካሪ ሆና እንድትሰራ ተመርጣለች።
በዚህ ምርጫ ከ100 ሀገራት የተውጣጡ 1800 ባለሙያዎች ለውድድር የቀረቡ ሲሆን፤ ዶክተር አበባን ጨምሮ 32 ባለሙያዎች ለስራው ብቁ ሆነው ተመርጠዋል።
ዶክተር አበባ የተካተተችበት አማካሪ ቡድን፤ በዓለምአቀፍ የተቀናጀ የሰው ሰራሽ አስተውሎት አስተዳደር ላይ ለተባበሩት መንግስታት ምክር ይሰጣል። በሰው ሰራሽ አስተውሎት እና ሰላምን፣ ፍትህን፣ የጾታ እኩልነትን፣ ፈጠራ እና የኢኮኖሚ እድገትን በሚያጠቃልለው የተባበሩት መንግስታት ዘላቂ የልማት ግቦች መካከል ያሉ ጉዳዮችን ይመረምራል።
«ያም ሆኖ የምርምር ስራዎቿ በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር መዋዕለ ንዋይ የሚያፈሱ እንደ ፌስቡክ እና ጉግል ያሉ ትልልቅ ኩባንያዎችን የሚተች በመሆኑ ተግዳሮቱ ቀላል አይለም።
«ምንም ልናገር ምንም ልፃፍ ምንም ላጥና ብትይ በየቦታው የሚያጋጥምሽ ችግሮች ናቸው።በየቦታው የሚገጥምሽ መሰናክሎች ናቸው። ምክንያቱም እኛ የምንሰራው «ሪሰርች» ትልልቅ ኩባንያዎች ከጎግል ጀምሮ ኦፕን ኤ አይ፣ፌስቡክ፣ አማዞን እነሱ የሚሰሩትን ስራ ኢ-ፍትሃዊ እንደሆነ ማጋለጥ ነው።»
በሌላ በኩል ይህንን መሰሉን ተፅዕኖ በመቋቋምና በዘርፉ በትብብር በመስራት ረገድ በጎርጎሪያኑ 2017 በኢትዮጵያውያኑ የኮምፒዩተር ሳይንቲስቶች ትምኒት ገብሩ እና ረድኤት አበበ የተመሰረተው «ብላክ ኢን ኤአይ»ን የመሳሰሉ የምርምር ተቋማት እንደ ዶክተር አበባ ያሉ አፍሪቃውያን ተመራማሪዎችን በማገዝ አስተዋፅኦ የሚያደርጉም አሉ።
ረዳት ፕሮፌሰር አበባ፤ በባህርዳር ዩንቨርሲቲ ፊዚክስ ያጠናች ሲሆን፤ በሳይኮሎጅ እና በፍልስፍና የትምህርት ዘርፍ ሁለት የመጀመሪያ ዲግሪዎችን ከኦፕን ዩንቨርሲቲ ለተጨማሪ ትምህርት ወደ አየርላንድ በማምራት ሁለተኛ እና ሶስተኛ ዲግሪዋን በኮግኒቲቭ ሳይንስ እዚያው አየርላንድ ተከታትላለች።
ሳይንቲስቷ ለወደፊቱ በትውልድ ሀገሯ ኢትዮጵያ በሙያዋ አስተዋፅኦ የማበርከት ዕቅድ አላት።ይህንን ዕቅዷን ለማሳካትም ከአዲስ አበባ እና ከባህርዳር ዩንቨርሲቲ ተመራማሪዎች ጋር አብራ መጀመሯን ገልፃለች።
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ፀሀይ ጫኔ
አዜብ ታደሰ