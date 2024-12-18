ዶናልድ ትራምፕ ስለ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው ምን አሉ? ቃለ መጠይቅ

ዶናልድ ትራምፕ ስለ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው ምን አሉ? ቃለ መጠይቅረቡዕ፣ ታኅሣሥ 9 2017
በዩናይትድ ስቴትስ የፕሬዚደንትነት ምርጫ ተፎካካሪያቸው ከማላ ሐሪስን በሰፋ የድምፅ ልዩነት ካሸነፉ በኋላ ሪፐብሊካኑ ዶናልድ ትራምፕ የመጀመሪያ ይፋዊ ጋዜጣዊ መግለጫቸውን ሰጥተዋል ።
መግለጫውን የተከታተለው የአትላንታው ወኪላችን ታሪኩ ኃይሉን በዋናነት ስለተነሳው ጉዳይ ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት በስልክ አነጋግሬዋለሁ ። ዶናልድ ትራምፕ ጥር ሰኞ፤ ጥር 12 ቀን፣ 2017 ዓ.ም በፕሬዚደንትነት ቃለ መሐላ ከመፈጸማቸው አንድ ወር ግድም ቀደም ብለው ከትናንት በስትያ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በዋናነት ስለ ውጭ ፖሊሲያቸው ምን አሉ?
አውሮጳውያን ዩክሬንን እጅግ ዘመናዊ በሆኑ ጦር መሣሪያዎች በተደጋጋሚ በማስታጠቅ እና በተለያዩ ርዳታዎች በመደገፍ የሩስያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ወደ ድርድር ለማስመጣት ጥረት ቢያደርጉም ያ ሳይሳካ ቀርቷል ። ቭላድሚር ፑቲንም ጦራቸው ዩክሬን ውስጥ ጥቃቱን ቀጥሏል ።
የአውሮጳ መሪዎች በዚህ ሁኔታ ውስጥ በዐሥር ሺህዎች የሚቆጠሩ ወታደሮችን ከአውሮጳ ወደ ዩክሬን ምድር የመላክ ፍላጎት እንዳላቸው ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዘግቧል ። ዶናልድ ትራምፕ የዩክሬንን ደኅንነት ለማስጠበቅ አንድም ወታደሬ የዩክሬንን መሬት አይረግጥም ሲሉ ቁርጥ ያለ መልስ ሰጥተዋል ። በንግግራቸው ምናልባት ስለዚህ ያሉት ነገር አለ? ዩክሬን ወደፊት በዶናልድ ትራምፕ የመሪነት ዘመን ከዩናይትድ ስቴትስ የምታገኘው ርዳታ ምን ይመስላል?
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ታሪኩ ኃይሉ
ሸዋዬ ለገሠ