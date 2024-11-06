ዶናልድ ትራምፕ ለደጋፊዎቻቸው በፍሎሪዳ ንግግር አደረጉ

ፖለቲካሰሜን አሜሪካ
ዶናልድ ትራምፕ ለደጋፊዎቻቸው በፍሎሪዳ ንግግር አደረጉረቡዕ፣ ጥቅምት 27 2017
ማስታወቂያ
በቤተሰቦቻቸው ተከበው የምረጡኝ ዘመቻቸው የምርጫውን ሒደት በሚከታተልበት ፍሎሪዳ ዶናልድ ትራምፕ ለደጋፊዎቻቸው ሰላምታ ሰጥተዋል።
ትራምፕ ንግግር ማድረግ ሲምሩ ደጋፊዎቻቸው ከፍ ባለ ድምጽ "ዩኤስኤ" ይሉ ነበር።
ትራምፕ "እውነቱን ለመናገር ይኸ የምንጊዜውም ታላቅ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነው። በዚህ ሀገር ምንአልባትም በምድር ታሪክ እንዲህ አይነት ነገር ታይቶ አይታወቅም" ሲሉ ተደምጠዋል።
ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካንን "ለመፈወስ" እና በሪፐብሊካኖች የሚነሳውን የድንበር ችግር ለመፍታት ቃል ገብተዋል።
"የአሜሪካ ሕዝብ 47ኛው ፕሬዝደንት አድርጎ ስለመረጠኝ ላመሰግን እወዳለሁ" ያሉት ትራምፕ "ለሁሉም ዜጋ" ለመታገል ቃል ገብተዋል።
"ልጆቻችን የሚገባቸውን ጠንካራ፣ ደሕንነቷ የተጠበቀ እና የበለጸገች አሜሪካ" እስክትኖር ዶናልድ ትራምፕ "እረፍት አይኖረኝም" ብለዋል።
ዶናልድ ትራምፕ በሕዝብ ድምጽ (popular vote) ማሸነፋቸውን ቢናገሩም እስካሁን ይፋ በሆነው ውጤት በእርግጠኝነት ሊታወቅ አይችልም።
ትራምፕ ቤተሰቦቻቸውን አመሥግነው፣ ዕጩ ምክትል ፕሬዝደንት ጄዲ ቫንስን አሞግሰው እንደ ሲኤንኤን (CNN) ያሉ መገናኛ ብዙኃንን "የጠላት ጎራ" ሲሉ ወርፈዋል።