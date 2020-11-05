ድርድር እንፈልጋልን የሚሉት የመንግሥትና የህወሓት ነገር

የስልክ ፣ መብራት፣ ትራንስፖርት፣ ባንክ የመሳሰሉት አገልግሎቶች እንዲከፈቱ ያስቀመጥናቸው ቅድመ ሁኔታዎች አልተሟሉም። ምዕራብና ምሥራቅ ትግራይ አሁንም በጠላት ቁጥጥር ሥር ነው። ቢያንስ እነዚህ መፈጸም አለባቸው። እነዚህ ካልተሟሉ ዝም ብለን አዳማቂ ሆነን ወደሆነ አገር ሄደን በቴሌቪዝን ለመታየት ብለን የምንንቀሳቀስበት ሁኔታ የለም።» ብሏል።
ከፌደራል መንግሥት ጋር የሰላም ውይይት ለማድረግ ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች ካልተሟሉ ወደ ድርድር ቦታ እንደማይሄዱ የህወሃት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል አመለከቱ። ዶክተር ደብረጽዮን ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለመጠይቅ ህወሃት ያቀረባቸው የሠራዊት አለመፍረስ፣ ያልተቋረጠ እርዳታ እንዲሁም በተወላጆች ላይ ይፈጸማል ያሉት እስር ካልቆመ ድርድር ለማድመቅ ብለን አንሳተፍም ብለዋል። የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሠ ቱሉ በበኩላቸው ከመንግሥት መገናኛ ብዙሃን ጋር ባካሄዱት ቃለመጠይቅ ቡድኑ የሰላም ፍላጎት እንዳለው በተደጋጋሚ ሲናገር እንደሚሰማ ሆኖም ይኽ ሁኔታ ጊዜ መግዣ ነው በሚል መንግሥት ሊከተል ለሚችል ማናቸውም ርምጃ ዝግጁነው ማለታቸው ተሰምቷል።
በህወሃት እና በፌደራል መንግሥት መካከል የሰላም ድርድር ለማድረግ እንደ መልካም ጅምር የታየው ጊዜያዊ የግጭት ማቆም ስምምነት በተናጥል ቢደረግም ይካሄዳል የተባለው የሰላም ድርድር እስካሁን ተግባራዊ አለመሆኑ እያነጋገረ ነው። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ከትግራይ ቴሌቪዝን ጋር ባካሄዱት ቃለ ምልልስ ለሰላም ድርድሩ የፌደራል መንግሥት ሙሉ ፍላጎት አለው ወይ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ
« ሙሉ ፍላጎት እንዴት ሊኖረው ይችላል። ጊዜ ነው እየሸመተ ያለው። የሆነ ምልክት ስላሳየ ሰላም ፈልጓል ማለት አደለም። ተጠንቅቀን እንግባበት የምንለውም ለዛ ነው። ወደ ሰላም ንግግሩ ከመግባታችን በፊት መመለስ ያለባቸው ነገሮች አሉ። እኛ ለሰላም ድርድር ዝግጁ ነን ነው ያልነው። ከዚህ በላይ አልሄድንም። ካስቀመጥናቸው ቅድመ ሁኔታዎች የሰብአዊ እርዳታ ያለገደብ እንዲገባ ብለናል፤ ይህ እንቅፋቶች እያጋጠሙት ነው። የስልክ ፣ መብራት፣ ትራንስፖርት፣ ባንክ የመሳሰሉት አገልግሎቶች እንዲከፈቱ ያስቀመጥናቸው ቅድመ ሁኔታዎች አልተሟሉም። ምዕራብና ምሥራቅ ትግራይ አሁንም በጠላት ቁጥጥር ሥር ነው። ቢያንስ እነዚህ መፈጸም አለባቸው። እነዚህ ካልተሟሉ ዝም ብለን አዳማቂ ሆነን ወደሆነ አገር ሄደን በቴሌቪዝን ለመታየት ብለን የምንንቀሳቀስበት ሁኔታ የለም።» ብሏል።
የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን በሚመለከት ይደርሳል ከተባለው የመድሃኒት አቅርቦት ወደ ክልሉ የገባው አምስት በመቶ እንኳን እንደማይሞላ የጠቀሱት ዶክተር ደብረጽዮን እስካሁን ተደረገ ያሉትን እንደሚከተለው ገልጸዋል።
«ሦስተኛ ዙር የእርዳታ አቅርቦት ሙሉ በሙሉ ገብቷል። ሦስተኛ ዙር ማለት ላሉ ተረጂዎች ለአንድ ወር የሚያስፈልጋቸው ቀለብ ማለት ነው። ይህ በስድስት ሳምንታት ይገባል ተብሎ የነበረ ቢሆንም በ10 ወራት ነው የገባው። ዘጠኝ ወራት ሙሉ ሕዝቡ በረሃብ እየረገፈ ነበረ። አብዛኛው የእርዳታ እህል የገባው ጊዜያዊ የተኩስ ማቆም ስምምነት ካደረግን በኋላ ነው። ዘጠና በመቶው የገባው በዚሁ ጊዜ ነው።»
ዶክተር ደብረጽዮን አያይዘውም መቐለ የገባው የእርዳታ እህል በነዳጅ እጥረት ምክንያት ወደተረጂዎች መድረስ እንዳልቻለ እና ለጋሾች ለዚሁ ተግባር ሊገዙት ያቀዱት ነዳጅ በስም በጠቀሷቸው የፌደራል መንግሥት ተቛማት እንቅፋት እያጋጠመው እንደሆነም አመልክተዋል።
የሰላም ድርድሩን በተመለከተ በፌደራል መንግሥት በኩል የተደራዳሪዎች ስም ዝርዝር ይፋ የተደረገ ሲሆን በህወሃት በኩል ግን ኮሚቴ ከማዋቀር በዘለለ የተገለጸ ነገር የለም። ዶክተር ደብረጽዮንም በመግለጫቸው «የፌደራል መንግሥትን ተከትለን የሰዎችን ስም ዝርዝር ወደማሳወቅ አልግባንም። ከዛ በፊት መሠራት ያለበት ነገር ስላለ በጥንቃቄ እየሄድን ነው» ሲሉ ተደምጠዋል። ይኽንኑ አስመልክቶ የህወሃት ቃልአቀባይ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው በድርድሩ የሚሳተፉት ግለሰቦች መለየታቸውን ሆኖም ማንነታቸውን ከድርድሩ ጊዜ አስቀድሞ እንደማይገለጽ ከሰሞኑ በሰጡት ቃለምልልስ ተናግረዋል። የታቀደውን ድርድር አስመልክቶ የመንግሥት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ባለሥልጣናትን ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካልንም። ይሁንና የመንግስት ሎሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ለመንግሥት መገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ተከታዩን ብለዋል።
``የሰላም ፍላጎት እንዳለው ቡድኑ በተደጋጋሚ ሲናገር ይሰማል ግን የሰላም ፍላጎቱ ጊዜ መግዣና የራሱን አቅም የማጠናከሪያ እንጂ ይሄ ለእውነት ያደርገዋል ተብሎ የሚጠበቅ አደለም። ምክንያቱ አንዳንዶቹ ሰላም እንፈልጋለን ይላሉ አንዳንዶቹ መሪዎች ደግሞ ወጥተው እና እንደፈለግነው በጉልበት ማስከበር እንችላለን ብለው ሲፎክሩ እናያለን። ያ ፉከራ ምንያህል ውጤታማ ይሆናል እሱ በሂደት የምናየው ይሆናል።``
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ሽዋዬ ለገሰ