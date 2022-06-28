ድርድር፣ ተደራዳሪዎችና ጥቅሙ

የምክር፣ ማሳሰቢያ፣ የጩኸት ጥያቄዉ ዋና ምክንያት፣ ሌላ አልነበረም፤ የቀድሞዉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አንጋፋ ዲፕሎማት ባይሳ ዋቅ ወያ እንደሚሉት ጦርነት አጥፊ ስለሆነ እንጂ።«ጠመንጃ ሰላምን አምጥቶ አያዉቅም።የትም ቦታ።»
የኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ከዓመት ከመንፈቅ በላይ ያስቆጠረዉን ጦርነት በሰላማዊ ድርድር ለመፍታት መወሰናቸዉ ከዉጪም ከዉስጥም ድጋፍ እየተሰጠዉ ነዉ።ሁለቱ ወገኖች ለመደራደር ዝግጅ መሆናቸዉን የዛሬ ሁለት ሳምንት ግድም በየፊናቸዉ አስታውቀዋል።ባለፈዉ ማክሰኞ ደግሞ የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ (ብልፅግና) መንግስትን ወክሎ የሚደራደረዉን የባለስልጣናት ቡድን ይፋ አድርጓል።ሕወሓት ተደራዳሪዎቹን ሥለመሰየም-አለመሰየሙ በግልፅ ያስታወቀዉ ነገር።ታዛቢዎች እንደሚሉት ተፋላሚዎች ለመድራደር መፍቀዳቸዉ ቢደገፍም፣ የተፋላሚዎች ሙሉ ፈቃደኝነት፣ የድርድሩ ይዘት፣ከሕግ ጋር የማጣጣሙ ሒደት ጥያቄ ማስነሳቱ አይቀርም።
የሰላም፣ የድርድር-ዉይይትን አስፈላጊነት ሽማግሌዎች መክረዋል፣ ዲፕሎማቶች አሳሳስበዋል፣ የመብት ተሟጋቾች ጮኸዋለታል፣ -ጋዜጠኞች ሳንቀንቀር ጠይቀናል።የምክር፣ ማሳሰቢያ፣ የጩኸት ጥያቄዉ ዋና ምክንያት፣ ሌላ አልነበረም፤ የቀድሞዉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አንጋፋ ዲፕሎማት ባይሳ ዋቅ ወያ እንደሚሉት ጦርነት አጥፊ ስለሆነ እንጂ።«ጠመንጃ ሰላምን አምጥቶ አያዉቅም።የትም ቦታ።ለጊዜዉ ሌላ ጉልበተኛ ያመጣል።የዛሬዉ ተሸናፊ ሌላ ጊዜ ጉልበተኛ ሆኖ ይመጣና ይኽኛዉን ያወርደዋል።ዘላቂ መፍትሔ የሚመጣዉ በንግግር ብቻ ነዉ።»
ተፋላሚ ኃይላትና ደጋፊዎቻቸዉ ግን መካሪ፣አሳሳቢ፣ ጮኺዎችን ካንዱ ወይም ከሌላዉ ጋር እየፈረጁ ያለስራቸዉ ስም፣ ያለ ጥፋታቸዉ ስድብ፣ያለ አላማቸዉ ዛቻ ማስፈራሪያ ያዥጎደጉዱባቸዉ ገቡ።ጊዜዉ ግን አጭር ነዉ።ሁለት ዓመት አልሞላም። በዚሕ አጭር ጊዜ ዉስጥ ሺዎች ምናልባትም መቶ ሺዎች አለቁ።መቶዎች ተደፈሩ።ሚሊዮኖች ተፈናቃሉ፤ ተራቡም።የደኃይቱ ሐገር ጥሪት ወደመ።
ጠመንጃ አፍቃሪዎችና ጀሌዎቻቸዉ የጥፋት-ዉድመት፣ የስድብ ጥላቻዉን መዓት «አሉት አሉት» እና በስተመጨረሻዉ አምናና ሐቻምና ያራከሱ፣ያበሸቀጡን መንገድ ዘንድሮ ተቀበሉት።ድርድር።ጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድ ከሁለት ሳምንት በፊት «ወደ ሰላም እንሒድ» አሉ።
ሕወሓትም የዚያኑ ቀን ባሰራጨዉ ደብዳቤ «ተዓማኒ፣ያልወገነና በመርሕ ላይ የተመሰረተ» ባለዉ ድርድር ለመሳተፍ ፈቃደኛነቱን አስታወቀ።በፖለቲካ ተንታኝና በሲቪል ሰርቪስ ኮሎጅ ረዳት ፕሮፌሰር በሙከረም ሚፍታሕ አገላለፅ «በጣም ትርፋማ፣ዘላቂና ሁሉን ሊያስደስት ከሚችለዉ» መንገድ ገቡ።«ከየትኛዉም ዓይነት የችግር መፍቻ መንገዶች በጣም ትርፋማ፣ዘላቂና ሁሉንም በአንፃራዊነት ሊያስደስት የሚችል፣ አብዛኛዉን ሊጠቅም የሚችል አቅጣጫ እንደሆነ ይወሰዳል።ከዚያ አኳያ ማንኛዉም የሰላም ጥረት ትክክል ነዉ፤ አስፈላጊ ነዉ።»
አቶ ባይሳ ደግሞ ለሰሜኑ ብቻ ሳይሆን በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች ያሉ ግጭትና አለመግባባቶችን ለማስወገድም አዋጪዉ «ድርድር ብቻ ነዉ።» ይላሉ።«ኢትዮጵያ ዉስጥ ታጥቀዉም ይሁን፣ በቃልም አለመግባባት ተፈጥሮ በሚጋጩበት ቦታ ሁሉ የሚያዋጣዉ መደራደር፣ መወያየት ብቻ ነዉ»
ዶክተር ሙከረም «ለምን ዘገዩ» ዓይነት ይጠይቃሉ።«ለምን ይኸን ያሕል ጊዜ ዘገየ?በጣም ብዙ ሕይወት፣ ሐብትና ንብረት----ኢትዮጵያ እንደሐገር ዋጋ ከፍላለች።ከጊዜ አኳያ ስንመዝነዉ ለምን
ይኸን ያሕል ጊዜ ቆየ? ሁለቱም እናሸንፋለን የሚል ቅሰቃሳ እንደነበረ እናዉቃለን»
ዶክተር ሙከረም በድርድሩና በሕጋዊ ጉዳዮችም ላይ ጥያቄ አላቸዉ።በተለይ የኢትዮጵያ «መንግስት በአሸባሪነት ከፈረጀዉ ሕወሓት ጋር ለመደራደር ከመወሰኑ በፊት ፍረጃዉ የሚነሳበትን ሕጋዊ አግባብ እንዴት አላጤነዉም?» ይላሉ።
ከአፍቃኒስታን እስከ ቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ የተደረጉ ጦርነቶችና ድርድሮችን በቅርብ የተከታተሉና አንዳዶቹንም ድርድሮች ያስተባበሩት አቶ ባይሳ መንግስት ሰባት ከፍተኛ ባለስልጣናቱን በተደራዳሪነት መሰየሙን አልደገፉትም።በዙ፣ ከበዱ፣ደግሞ «ባንድ ሐገር ዉስጥ ለተከሰተ የርስበርስ ግጭት፣ ከዓለም ባንክ ወይም ከአሜሪካ ጋር የሚደረግ ድርድር ይመስል ይኸ ሁሉ ሰዉ አስፈላጊነቱ አልታየኝም።»ሕወሓት ተደራዳሪዎች ስለመሰየም አለመሰየሙ እስከ ዛሬ በግልፅ ያስታወቀዉ ነገር የለም።
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ