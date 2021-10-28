«ድርድሩ ሁሉን አካታች ሊሆን ይገባል» በውጭ የሚገኙ የኢትዮጵያ ድርጅቶች

በኢትዮጵያ የሚካሄደውን ደም-አፋሳሽ ጦርነት ለማስቆም በተለይም የጦርነቱ ገፈት ቀማሽ የሆኑት የዐማራና ዓፋር ሕዝቦች በሁሉም ዐውዶች እንዲወከሉ በውጭ የሚገኙ የሲቪክ ድርጅቶች ጥሪ አቀረቡ። ድርጅቶቹ ሰሞኑን ባወጡት የጋራ መግለጫ፦ በሀገሪቱ ቀጣይ ሁኔታ ላይ ሁሉን ያካተተ ፈር-ቀዳጅ የእርቀ ሰላም ሂደት ቁልፍ ሚና እንዳለው ገልጠዋል።
በኢትዮጵያ የሚካሄደውን ደም-አፋሳሽ ጦርነት ለማስቆም በተለይም የጦርነቱ ገፈት ቀማሽ የሆኑት የዐማራና ዓፋር ሕዝቦች በሁሉም ዐውዶች እንዲወከሉ በውጭ የሚገኙ የሲቪክ ድርጅቶች ጥሪ አቀረቡ። ድርጅቶቹ ሰሞኑን ባወጡት የጋራ መግለጫ፦ በሀገሪቱ ቀጣይ ሁኔታ ላይ ሁሉን ያካተተ ፈር-ቀዳጅ የእርቀ ሰላም ሂደት ቁልፍ ሚና እንዳለው ገልጠዋል።
ይህንኑ መግለጫ በጋራ ካወጡት ድርጅቶች መኻከል፦ ራዕይ ኢትዮጵያ፣ የኢትዮጵያ ምሁራን ጥምረት፣ የኢትዮጵያ ሲቪክ ልማት ምክር ቤት፣ ዓለም ዓቀፍ ዐማራ ኅብረትና የጎንደር ኅብረት ለኢትዮጵያ ይገኙባቸዋል። የድርጅቶቹ ተወካይ ዶክተር ሽፈራው ገሠሠ በተለይ ለዶይቸ ቬለ (DW) እንደገለጹት የመግለጫው ዐቢይ ትኩረት ሁሉንም ያካተተ የሠላም ውይይት አስፈላጊነት ላይ ነው።
«የጦርነቱ ገፈት ቀማሽ ቀጥተኛ ሰለባ የሆኑት የዐማራና የዓፋር ክልል ሳይወከሉ ወይንም አመኔታ ባላቸው ልጆቹ ውክልና ያላቸው ልጆቹ ሳይሳተፉበት የሚካሄድ የድርድር ሂደት እንዲሁም ከዚሁ ድርድር የሚመጣ ስምምነት ብዙ እርባና ሊኖረውና ዘላቂ ሰላም የሚያመጣ አይሆንም። እና የሚፈለገው ጊዜያዊ ማስታገሻ ወይም ደግሞ ስልጣን ማቆያ ወይም ደግሞ በሕገወጥ መንገድ ያካበቱትን ንብረት ማስመለሻ ካልሆነ በስተቀር ለዘላቂ ሰላም ከተፈለገ ሁሉንም አካታች በተለይም የጦርነቱ ገፈት ቀማሽ የሆኑትን ኃይላት በማሳተፍ የሚደረግ ድርድርመሆን አለበት ነው ትኩረቱ።»
የድርጅቶቹ መግለጫ፦ የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ሁኔታ በዳሰሰበት ክፍል ከሠላሳ ዓመታት በላይ ሰፍኖ የቆየውና ኋላቀርና ከፋፋይ ያለው በዘር የተማከለ ሥርዓት ወደሚጠበቀው አሳዛኝ መጨረሻ ሲያሽቆለቁል እየታየ ነው ብላል።
በኢትዮጵያና በሕዝቧ ላይ የተጫነው ማንነትን ዋነኛ መርኆ ያደረገ መዘዘኛ የፖለቲካ አመለካከትና የፖለቲካ ዘይቤ፣ አሁን የሚታየውን ደም-አፋሳሽ ዕልቂት፣ የሠላም ዕጦት፣ የንብረት ውድመትና የአንድነት መሸርሸር አደጋዎችን አውርሶናልም ብሏል።
ደም አፋሣሽ ጦርነቶች በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ በድርድር የመቋጨት ዕድል ይኖራቸዋል ያለው መግለጫው ሆኖም በፌዴራልና ሕወሓት መኻል ብቻ የሚካሄድ ውሱን የሁለትዮሽ ድርድር ዘላቂ ሰላም እንደማያመጣ አመልክቷል።
ይህንን አስመልክቶ ዶክተር ሽፈራው የሚከተለውን ተናግረዋል። «ደም-አፋሳሽ ግጭት በድርድር መቐጨት እንዳለበት እናምናለን። ይሄ የታወቀ ነው። በዓለም አቀፍ ሕግ የሚሰራበት ነው በድርድር ይቐጫል።እና ዘላቂ ሰላም መጥቶ ከጦርነት ወጥተን ወይንም ኢትዮጵያ ወጥታ ወደ ልማት ትኩረት እንዲደረግና ይሄ በጣም የኑሮ ውድነትና ጫና የተጠናወተው በድህነት የሚማቅቀው ሕዝብ ወደ ሰላም መጥቶ ወደልማት እንዲመጣና ተገቢው የኑሮ ማሻሻያ እንዲደረግ ሁላችንም ፍላጎት አለን። እና ድርድር ዋና መሆኑን እያወቅን ግን ማን ከማን ጋር ይደራደራል የሚለው ነው ጥያቄ።»
በመሆኑም በጦርነቱ ገፈት ቀማሽ ተብለው የተጠቀሱት የዐማራና የዓፋር ሕዝቦች በሁሉም የድርድር ዐውዶች እንዲወከሉና እንዲሳተፉ ሃያ ድርጅቶች ባወጡት መግለጫ ጠይቀዋል።
ስለድርድር አካሄድና ይዘት ብዙ ውዥንብሮች እንደሚታዩ መግለጫው አመልክቶ፤ ዘላቂ መፍትኄ ለማምጣት፤ ተኩስ ማስቆምና ማረጋጋት፣ ብሔራዊ ዕርቀ ሠላም፣ የሽግግር ሥርዓት፣ መዳረሻውም አዲስ ሕገ መንግስት ማጽደቅ መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል ብሏል።
ስለጉዳዩ የመንግስትን አቋም ለማካተት ዶይቸ ቬለ በስልክ ያነጋገራቸው የኢፌዲሪ ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ መሥሪያ ቤታቸው የሰላም ድርድርን ጨምሮ በወቅታዊ ሃገራዊ ጉዳዮች ላይ ከሚያወጣቸው መግለጫዎች ውጭ ለጊዜው በተናጠል ቃለ መጠይቅ እንደማይሰጥ ዐሳውቀውናል።
የኢትዮጵያ መንግስት አስቀድሞ ይፋ ባደረገው መሠረት የተከፈተበትን ጥቃት እየተከላከለ፣ ለሠላም የዘረጋቸው እጆች አሁንም አለመታጠፋቸውን፤ ሕወሓት በሌላ ወገን በአፍሪቃ ኅብረት ሥር በሚደረገው የሠላም ሂደት ላይ ለመሳተፍ ተዘጋጅቻለሁ ቢሉም እስካሁን በተጨባጭ የሚታይ ርምጃ ግን የለም።
ጦርነቱን ለማስቆም ጥረት የሚያደርጉ አለም ዓቀፍ አሸማጋዮች በበኩላቸው በተፋላሚ ኃይላቱ መኻከል ያለው አለመተማመን ከፍተኛ ዕንቅፋት መሆኑን ይገልጻሉ።
ታሪኩ ኃይሉ
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