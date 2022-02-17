 ድርቅ ያስተጓጎለው የመማር ማስተማር ሂደት በሶማሌ ክልል | ኢትዮጵያ | DW | 18.03.2022

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ኢትዮጵያ

ድርቅ ያስተጓጎለው የመማር ማስተማር ሂደት በሶማሌ ክልል

በሶማሌ ክልል ድርቅ ከአንድ ሺህ በላይ ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ሂደት እንዲቋረጥ ማስገደዱ ተገልጸ።  በክልሉ ድርቅ ጉዳት ባስከተለባቸው አካባቢዎች ለሚኖረው ማኅበረሰብ የምግብ ፣ የውሀ እና ሌሎች ድጋፎች እየተደረጉ መሆኑንም የክልሉ መንግሥት አስታውቋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:05

የድርቅ ተጽዕኖ በሶማሌ ክልል

በሶማሌ ክልል የተከሰተውን ድርቅ ተከትሎ የተዘጉ ትምህርት ቤቶችን ሥራ ለማስጀመር የሚያስችል ተግባር እየተከናወነ መሆኑ ተገለጸ። ድርቁ በክልሉ ከአንድ ሺህ በላይ ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ሂደት እንዲቋረጥ አስገድዷል።  በሶማሌ ክልል ድርቅ ጉዳት ባስከተለባቸው አካባቢዎች ለሚኖረው ማኅበረሰብ የምግብ ፣ የውሀ እና ሌሎች ድጋፎች እየተደረጉ መሆኑንም የክልሉ መንግሥት አስታውቋል። በዚህ መሀልም በክልሉ የተለያዩ ዞኖችን ለችግር ለዳረገው ድርቅ በቅርቡ የሚጠበቀው የበልግ ዝናብ መፍትሄ ያመጣል በሚል ተስፋ ተደርጓል።

መሳይ ተክሉ 

ሸዋዬ ለገሠ

ኂሩት መለሰ

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የድርቅ ተጽዕኖ በሶማሌ ክልል  

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ድርቅ በሸበሌ ዞን በርካታ እንሰሳትን ገደለ

ድርቅ በሸበሌ ዞን በርካታ እንሰሳትን ገደለ 17.02.2022

የክልሉ መንግስትም ሆነ ለጋሽ አካላት የተረፉ ሌሎች እንስሳትን እና የህብረተሰቡን ህይወት ለመታደግ የጀመሩት ጥረት ቢኖርም በቂ ባለመሆኑ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።በዞኑ በድርቅ ለተጎዱ አካባቢዎች ውሀ ፣ ምግብ እና የእንስሳት መኖ ለህብረተሰቡ ለማዳረስ ጥረት እየተደረገ ቢሆንም ድጋፉ በቂ አይደለም ብሏል የክልሉ መንግሥት ። 

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ኢትዮጵያ፣ እንደገና ድርቅ

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በ1977 ድርቅና ረሐብ-ሰበብ ደርግን ሲወቅሱ፣ ሲከሱ፣ ሲያወግዙ የነበሩት ኃይላት የአዲስ አበባና የአስመራ አብያተ መንግስታትን ከያዙ በኋላም፣ ተደጋጋሚ ረሐብ ነበር።በ1985 እና በ1992 የደረሰዉ  በ10 ሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያዉያንን ለረሐብ አጋልጧል።