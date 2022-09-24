ድርቅና ጎርፍ ያጀቡት ጎርጎርዮሳዊ ዓመት 2022

ተሰናባቹ ጎርጎሪዮሳዊ ዓመት 2022 በርካታ የተፈጥሮ ቁጣዎችን ያስተናገደ ዓመት መሆኑ እየተነገረለት ነው። እንደውም የዓለም የሙቀት መጠን እየጨመረ መሆኑን የማይቀበሉ ወገኖች በአንዳንድ አካባቢዎች እውን መሆኑን ያረጋገጡበት ነውም ተብሏል።
ከጎርጎሪሳዊው 2020 ዓ,ም አንስቶ መላውን ዓለም ሲያስጨንቅ የከረመው የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ተጽዕኖው በመጠኑ የቀነሰበት ዓመት ነበር 2022። እንዲያም ሆኖ የመተንፈሻ አካላትን የሚያውኩ አቅማቸው ጠንከርም ለዘብም ያለ መሰል የጤና እክሎች በየሀገሩ ሲከሰቱ በርካቶችንም አልጋ ላይ ሲያውሉ ሰንብተዋል። ዓመቱ እንደባተ ባለፈው ጥር ወር አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተው ከሰው ወደ ሰው በፍጥነት የሚዛመት ጉንፋን መሰል ወረርሽኝ ይታወሳል። በወቅቱ የጤና ሚኒስቴር በየዕለቱ ይፋ የሚያደርገው በኮቪድ 19 የተያዙ ሰዎች ቁጥርም ከዕለት ወደ ዕለት የማሻቀብ አዝማሚያ የታየበት ነበር። ተዛማቹ ጉንፋን የሚያስከትለው የህመም ስሜት መለስ ያለ በመሆኑ ብዙዎች ኃይለኛ ጉንፋን ነው ብለው ቢገምቱም ስለሁኔታው በወቅቱ ያነጋገርናቸው የውስጥ ደዌ የሳንባ እና ጽኑ ህክምና ባለሙያ የሆኑት ዶክተር አስቻለው ወርቁ አብዛኛው ታማሚ በተደረገለት ምርመራ ኮቪድ 19 መሆኑ መረጋገጡን ገልጸውልን ነበር።
በወቅቱ በበለጸጉት ሃገራት የኮቪድ 19 ክትባት በስፋት እየተሰጠም በተሐዋሲው የሚያዙ ሰዎች ቁጥር መበራከቱ ቀጥሎ ታይቷል። በተለይም ኦሚክሮን የሚል ስያሜ የተሰጠው ልውጡ የኮሮና ተሐዋሲ ከተከሰተ ወዲህ በተሃዋሲው የሚያዙት ሰዎች ከዕለት ወደ ዕለት ቁጥራቸው እየጨመረ መሄዱን መረጃዎች ያሳያሉ። በኦሚክሮን የሚያዙ ሰዎች ቁጥር መበራከት ያሳሰባት ጀርመን አጎራባቾቿን ሁሉ በቀይ መዝገብ ውስጥ አስገብታ ነበር። ኮሮና ተሐዋሲ በዓለም የጤና ድርጅት ኮቪድ 19 ተብሎ በመላው ዓለም ወረርሽኝ መሆኑ ከተነገረ ሁለት ዓመት ሊሞላው ቢቃረብም የተሐዋሲው መዛመት ባለመገታቱ ከኮሮና ተሐዋሲ ስጋት በቀላሉ እንላቀቅ ይሆን? የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነበር አሁንም ጥያቄው ቀጥሏል። የጉንፋን ነገር ከተነሳም የሰሜኑ ንፍቀ ክበብ ውስጥ ባሉ ሃገራት የክረምቱን ወቅት ተከትሎ በርካቶች በከባድ ጉንፋን መሰል ህመም መያዛቸው እየተነገረ ነው። እዚህ ጀርመን ሀገር በሚሊየን የሚቆጠር ህዝብ ከሥራ እና ከትምህርት ገበታ ቀርቶ በየቤቱ የዋለበት አጋጣሚም ተሰምቷል። ልጆች ላይ ህመሙ መጽናቱን ተከትሎም በአንዳንድ አካባቢዎች መዋዕለ ሕጻናትን እንዲሁም መደበኛ ትምህርት ቤቶች እንዲዘጉ ከማድረጉም በላይ የሕጻናት መድኃኒት እጥረት አጋጥሟል። ሀኪም ቤቶችም የታማሚዎች ብዛት የማስተናገድ አቅማቸውን እየተፈታተነ መሆኑን ተናግረዋል። አብዛኞቹ የኢንፍሉዌንዛ መሰል ኃይለኛ ጉንፋን ታማሚዎች ሲሆኑ በኮሮና ተሃዋሲ የሚያዙትም ጥቂት እንዳልሆኑ እየተነገረ ነው።
ኢትዮጵያ ውስጥም ዋና ከተማ አዲስ አበባን ጨምሮ በበርካታ አካባቢዎች ከበድ ያለ ጉንፋን በከፍተኛ ፍጥነት በርካቶችን እያዳረሰ መሆኑ ተሰምቷል። ባሳለፍነው ሳምንት የኢትዮጵያ ኅብረተሰብ ጤና ተቋም ወረርሽኙ የዝናብ ወራት ማለፍን ተከትሎ የተከሰተና የተሰራጨ ነው ብሏል።
አንድ ጊዜ የወፍ በሌላ ጊዜ የአሳማ ኢንፍሉዌንዛ፤ ሳርስ እና ሌሎችም የመተንፈሻ አካላትን የሚያውኩ የጤና ችግሮች በተወሰኑ አካባቢዎች ተከስተዋል። ኮሮና ተሃዋሲ ግን ዓለምን ከዳር እስከ አዳርሶ በበርካታ ሃገራት ከባድ እልቂትን አስከትሏል። መገናኛ ብዙሃን ባለፉት ጊዜያት ያደርጉት እንደነበረው በየዕለቱ የኮሮና ተሀዋሲ ስላደረሰው ጉዳት አለመዘገባቸው ተሐዋሲው ዛሬም ሰዎችን መያዙን ባያቆምም ብዙዎች እየተዘናጉ መምጣታቸውን የሚተቹ ጥቂት አይደሉም። የዓለም የጤና ድርጅትም ቢሆን አሁንም ወረርሽኙ ማብቃቱን አላወጀም። የተሐዋሲውን ባህሪ በቅርበት የሚያስተውሉ የህክምና ባለሙያዎች ዛሬም ጥንቃቄ ማድረጉ እንደሚበጅ ይመክራሉ።
የተመ የአየር ንብረት ለውጥ ተከታታይ መድረክ ለከባቢ አየር ብክለት ታሪካዊ ተጠያቂ የሆኑት አብዛኞቹ ሃገራት የአየር ንብረቱን ለመጠበቅ ሊያደርጉ ከሚገባው የየበኩላቸው አስተዋጽኦ ያደረጉት እጅግ አነስተኛ መሆኑን በአደባባይ ገልጿል። በአንጻሩም የአየር ንብረት ለውጥ መዘዝ በመላው ዓለም ለሁሉም ግልጽ በሆነ መልኩ እየታየ መሆኑን በዘርፉ ምርምር የሚያካሂዱ ወገኖች እያሳሰቡ ነው።
መረጃዎች እንደሚያመለክቱት የዝናብ እጥረት፤ የሰብል መምከን እንዲሁም የዓለም የሙቀት መጨመር ጎልተው የታዩበት ዓመት ነው ተሰናባቹ ጎርጎሪዮሳዊው 2022 ዓ,ም። ድሮ ድሮ ስለድርቅ ሲነገር በግንባር ቀደምትነት የሚነሱት የአፍሪቃ እና የእስያ ደሀ ሃገራት ነበሩ። በዚህ ጎርጎሪዮሳዊ ዓመት ግን ድርቁ በኤኮኖሚ ወደ በለጸጉት ሃገራትም ተከስቷል። ወንዞች ሁሉ መጠናቸው ቀንሶ እና ደርቀው መነጋገሪያ ሆነዋል። አውሮጳ ውስጥ ከ500 ዓመታት ወዲህ ታይቶ የማይታወቅ በተባለው በዚህ ድርቅ ውኃቸው ቀንስ ስጋት አስከትሎ ከነበረው አንዱ በርካታ ሃገራትን የሚያቋርጠው የጀርመን የኤኮኖሚ የጀርባ አጥንት ራይን ወንዝ ነው።
ድርቁ ምሥራቅ አፍሪቃ ሃገራትም ከፍተኛ ተጽዕኖ ማድረሱ ተደጋግሞ የተነገረው በዚህ ዓመት ነው። የመንግሥታቱ ድርጅት መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ቢያንስ የ200 ሰዎች ሕይወት በድርቱ ምክንያት አልፏል። ለሦስት ተከታታይ ዓመታት በአፍሪቃው ቀንድ አካባቢ በሚገኙ ሃገራት በተስተጓጎለው ዝናብ ምክንያት በረዥም ዓመታት ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ የተባለው ድርቅ እንስሳትንም ፈጅቷል። 13 ሚሊየን የሚሆን ሕዝብም ኬንያ፣ ኢትዮጵያ እና ሶማሊያ ውስጥ ለከፋ ረሃብ መጋለጡም ተነግሯል። በተሰናባቹ ጎርጎሪዮሳዊ ዓመት 2022 በዓለም ከተከሰቱት እና ከፍተኛ ጉዳት ካስከተሉት የተፈጥሮ አደጋዎች በግንባር ቀደምትነት ከተመዘገቡት 10 ክስተቶች አንዱም ይኸው የአፍሪቃው ቀንድ ድርቅ ነው።
በዚህ መሠረት ፓኪስታን ውስጥ ለ1,739 ሰዎች ሞት ምክንያት የሆነው የጎርፍ አደጋ በቀዳሚነት ተመዝግቧል። ከሰኔ አንስቶ እስከ ጥቅምት ወር ድረስ ፓኪስታንን ያዳረሰው የጎርፍ አደጋ በሺህዎች የተገመቱ ቤቶችን ጠራርጎ ወስዷል። ፓኪስታን ውስጥ ከደረሰው የተፈጥሮ አደጋ ተቀራራቢ ጉዳት ያደረሰው እና በሁለተኛ ደረጃ የተመዘገበው በሰኔ ወር አፍጋኒስታንን የመታው የመሬት መንቀጥቀጥ ነው። ምሥራቅ አፍጋኒስታንን ያናወጠው የመሬት መንቀጥቀጥ በርካታ ሺህ ቤቶችን አንኮታኩቷል፤ የመሬት መንሸራተትን አስከትሏል፤ ለ1,036 ሰዎችንም ገድሏል። አፍጋኒስታን ውስጥ የተፈጥሮ አደጋ በመሬት መንቀጥቀጥ ብቻ አልቆመም፤ ጎርፍም እንዲሁ ነሐሴ ላይ ለ182 ሰዎች ሕልፈተ ሕይወት ምክንያት ሆኗል።
በሦስተኛ ደረጃ የተመዘገበው ናይጀሪያ ውስጥ ቢያንስ የ612 ሰዎች ሕልፈተ ሕይወት ምክንያት የሆነው ከባድ ዝናብ ያስከተለው የጎርፍ አደጋ ነው። ከሰኔ እስካለፈው ኅዳር ወር የዘለቀው የዝናብ ወቅት 1,4 ሚሊየን ሰዎችን ከቤት ንብረታቸውም አፈናቅሏል። የዓለም የአየር ጠባይ ተንታኝ ተቋም እንደሚለው በናይጀሪያም ሆነ በሌሎች የምዕራብ አፍሪቃ ሃገራት የተከሰተው ጎርፍ 80 በመቶው በአየር ንብረት ለውጥ መዘዝ የመጣ ሳይሆን አይቀርም። ሌላው በዚሁ ዓመት ለበርካቶች ሕልፈተ ሕይወት ምክንያታ የሆነው የተፈጥሮ አደጋ የደረሰው ደቡብ አፍሪቃ ውስጥ ነው። በሚያዚያ ወር በምሥራቅ ኬፕታውን እና በከፊል ደርባን አካባቢ የተከሰተው ጎርፍ የ461 ሰዎችን ሕይወት ነጥቋል። የመሬት መንሸራተት ባስከተለው በዚህ የጎርፍ አደጋ ከ70 ለሚበልጡ ሰዎችም የገቡበት እንዳልታወቀ የሀገሪቱ ባለሥልጣናት ገልጸዋል። ብዙ ሺህዎችም መኖሪያ ቤታቸው እንዳልነበረ ሆኗል።
ባለፈው ኅዳር ወር ኢንዶኔዢያን የመታው የመሬት
መንቀጥቀጥም የ334 ሰዎችን ሕይወት ቀጥፏል። ኢንዶኔዢያ በተደጋጋሚ የመሬት መንቀጥቀጥ ከሚያጠቃቸው ሃገራት አንዷ ናት። በተመሳሳይ ማዕበል እና ወጀብ በሚደጋገምባት ፊሊፒንስም ሚያዝያ ላይ ሜጊ የሚል ስያሜ የተሰጣት ወጀብ ባስከተለችው መዘዝ 214 ሰዎች ሞተዋል። ፊሊፒንስ በዚህ ዓመት 20 ጊዜ በማዕበል እና ወጀብ ስትመታ ከባድ ጉዳት ያደረሰችው ሜጊ የሚል ስያሜ የተሰጣት መሆኑም ተመዝግቧል። በጎርጎሪዮሳዊው 2022 በጎርፍ አደጋ በርካቶች ከሞቱባቸው ሃገራት መካከል ብራዚልም አንዷ ናት። ብራዚል በንጉሣዊ አገዛዝ ሥር በነበረችበት ወቅት በበጋ የነገሥታቱ ተመራጭ መኖሪያ መሆኗ በሚነገርላት ፔትሮፖሊስ ባለፈው የካቲት ወር የመሬት መንሸራተትን ያስከተለው ጎርፍ ቢያንስ 233 ሰዎችን መግደሉ ተነግሯል። ተራራማዋ ከተማ ባለፉት ወራት ከደረሰባት የጎርፍ ጉዳት ለማገገም ስትታገል ከርማለች። ሕንድም እንዲሁ ከሰኔ እስከ መስከረም ባለው ጊዜ በጎርፍ አደጋ ውስጥ ነው የከረመችው። አሳም የተባለው የሰሜን ምሥራቅ የሀገሪቱ ክፍል የመሬት መንሸራተትን ባስከተለው ጎርፍ ቢያንስ 192 የሰው ሕይወት አልፏል።
በተሰናባቹ ጎርጎሪዮሳዊ ዓመት ግብጽ ባስተናገደችው ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ተከታታይ ጉባኤ በCOP 27 ላይ ተስፋ ያሳደሩ ነገሮች ቢታዩም በተቃራኒው አሳሳቢ ጉዳዮችም መኖራቸው ተሰምቷል። በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ሰበብ ብዙዎቹ የበለጸጉት ሃገራት ትኩረታቸው የየራሳቸው የኃይል ምንጭ ማትረፍ ላይ መሆኑ ታይቷል። ምንም እንኳን የአየር ንብረት ለውጥ እንዳስከተላቸው የሚታመኑ የተፈጥሮ ቁጣዎች በየሃገራቱ ጉዳት ቢያደርሱም አሁንም ድርድር አሁንም ምክክር መቀጠሉ ነው የተሰማው። የተመድ የአየር ንብረት ለውጥን የሚከታተለው ተቋም በየዓመቱ በከፋ የአየር ጠባይ ምክንያት 22 ሚሊየን ሰዎች በሀገር ውስጥ ለመፈናቀል እንደሚዳረጉ ከሰሞኑ ይፋ አድርጓል። አፋጣኝ እርምጃዎች ካልተወሰዱ ደግሞ በጎርጎሪዮሳዊው 2050 ዓም ላይ 261 ሚሊየን ሕዝብ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ከቤት ንብረቱ ሊፈናቀል እንደሚችልም ከወዲሁ አሳስቧል።
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ