 ድሬዳዋ ተጠልለው የነበሩ ተፈናቃዮች ሶማሌ ክልል ሰፈሩ | ኢትዮጵያ | DW | 20.12.2021

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ኢትዮጵያ

ድሬዳዋ ተጠልለው የነበሩ ተፈናቃዮች ሶማሌ ክልል ሰፈሩ

በጎሳ ግጭትና በተያያዥ ጠብ ከቤት ንብረታቸዉ ተፈናቅለዉ ላለፉት አራት ዓመታት ያክል ድሬዳዋ ከተማ ዉስጥ ተጠልለዉ የነበሩ ተፈናቃዮች ሶማሌ ክልል መስፈራቸዉ ተነገረ።የድሬዳዋ አደጋ ስጋት መስሪያ ቤት እንዳለዉ አሁን ሶማሌ ክልል የሰፈሩት ከ600 በላይ አባዎራዎች ከኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉ ናቸዉ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:38

ድሬዳዋ ተጠልለው የነበሩ ተፈናቃዮች ሶማሌ ክልል ሰፈሩ

ለአራት አመታት ያህል በድሬደዋ ተጠልለው የቆዩ ከስድስት መቶ በላይ አባወራዎች አብዛኞቹ በዘላቂ እንዲቋቋሙ መደረጉን የድሬደዋ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ማስተባበርያ ፅ/ቤት አስታወቀ፡፡ከኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በድሬደዋ ለአራት አመታት ያህል የቆዩት ዜጎች በሶማሌ ክልል የተሌዩ አካባቢዎች ቦታ ተዘጋጅቶ እንዲሰፍሩ መደረጉ ተገልጻል፡፡ መሬት ተሰጥቷቸው ከመጠለያ መውጣታቸው ጥሩ መሆኑን የሚያነሱት ተፈናቃዮች ዘላቂ ኑራቸውን የሚመሩበት ሁኔታ አለመመቻቸቱንና እሱን እየጠበቁ መሆኑን ተናግረዋል ፡፡

የድሬደዋ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ማስተባበርያ ፅ/ቤት ኃላፊ አቶ ሱሌይማን አሊ ለዶይቼ ቬሌ እንደነገሩት ከሶማሌ ክልል አደጋ ስጋት ፅ/ቤት ጋር በመሆን ላለፉት አራት አመታት በድሬደዋ በመጠለያ የቆዩ ዜጎችን አብዛኞቹን በሶማሌ ክልል ባሉ የተለያዩ ቦታዎች የማስፈር ስራ ተሰርቷል፡፡

Äthiopien Dire Dawa | IDPs

በዘላቂነት የማስፈር ስራው በህብረተሰቡ ምርጫ ላይ የተመሰረተ ነው ያሉት  ኃላፊው በግብርና ላይ የተመሰረተ ኑሮ ይኖሩ የነበሩት ዜጎች ለዚሁ አመቺ በሆነ ቦታ መስፈራቸውን ጠቁመዋል፡፡ አሁን በድሬደዋ የቀሩ ዘጠና ስምንት አባወራዎች በዚሁ ሳምንት ወደ ተዘጋጀላቸው ቦታ ይሄዳሉ ብለዋል፡።

በዛለቂ መልሶ ማቋቋሙ በሶማሌ ክልል ሲቲ ዞን አካባቢ ከሰፈሩ ተፈናቃዮች አንዱ የሆኑት አቶ ቦቆሬ ሀሰን ለዶይቼ ቬሌ በስልክ ተከታዩን አስተያየት ሰተዋል፡፡

ዘላቂ ኑሮን በጀመሩበት አካባቢ የውሀ አቀርቦት ችግር መኖሩን የገለፁት አቶ ቦቆሬ የትምህርት የጤናና ሌሎች መሰረተ ልማቶችም ባግባቡ አለመኖራቸውን በመጥቀስ እንዲሟላ ጠይቀዋል፡፡

በድሬደዋ ለመዝናኛ ማዕከል እና ለወጣቶች ስፖርት ማዘውተርያነት ቢሰሩም ተፈናቃዮቹን ለማስቀመጥ በመዋላቸው አገልግሎት ሳይሰጡ የቆዩት ማዕከላት አሁን የተፈናቃዮቹን መውጣት ተከትሎ ወደ ስራ እንዲገቡ ያደረጋል ተብሏል፡፡  


መሳይ ተክሉ


ልደት አበበ
ኂሩት መለሰ
 

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ድሬዳዋ ተጠልለው የነበሩ ተፈናቃዮች ሶማሌ ክልል ሰፈሩ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Bild: 1- 3 members of Nine different political parties joint council meeting in Dire Dawa to solve the problems caused by the war in the country. Members of the Joint Council political parties said they were doing a variety of tasks, including mobilizing support for victims. Titel: Dire Dawa nine different political parties joint council meeting. Author/ Foto by Author Mesay Tekilu Schlagwörter: Dire Dawa, Ethiopia Äthiopien, 07, 12, 2021

በድሬደዋ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ም/ቤት ለተጎጂዎች ድጋፉን ገለፀ  07.12.2021

ዘጠኝ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያካተተው በድሬደዋ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በሀገሪቱ ባለው ጦርነት ሳቢያ በአማራ እና አፋር ክልሎች ለተፈናቀሉ ወገኖች እና የመከላከያ ሠራዊቱን ለመደገፍ የበኩላቸውን እንደሚሠሩ አስታወቁ፡፡

victims of war get foodaid from ICRC in Kunduz, Afghanistan pixel Schlagworte Beutel , Reis , Afghanistan , Opfer , Tüte , IKRK , Taschen , Hilfe , Gabe , Sack , Spende , Aid , Hunger , Tasche , Bergung , Überleben , NGO , Lebensmittel , Rettung , Tüten , Helfer , NRO , Versorgung , Verpflegung , Ernährung , Nichtregierungsorganisation , Nahrungsmittel

ለአማራና አፋር ተፈናቃዮች የቀይ መስቀል ድጋፍ 24.08.2021

ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ በአፋር እና አማራ ክልሎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለሚገኙ ተፈናቃይ ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ገለፀ። እንዲያም ሆኖ ግን የቀይ መስቀል ድጋፍ አነስተኛ መጠን ያለው መሆኑን ተፈናቃዮች ይናገራሉ።

Internally displaced people complaints on food aid Date: 18.05.2019 Location: Central Gondar, Amhara region Caption: Former IDPs, who are recently returned to their village in Northern Ethiopia, complained that they are not receiving enough food aid. Autor/Copyright: Alemnew Mekonnen Schlagworte: Ethiopia, Amhara region, Central Gondar, Qimant, Ethiopia conflict, food aid, IDPs

የአማራ ክልል ተፈናቃዮች 20.08.2021

ከአማራ ክልል እንደተፈናቃለ ለሚገመተዉ ከ480 ሺሕ የሚበልጥ ሕዝብን ለመርዳት የክልሉ መስተዳድርና ይመለከታቸዋል ያላቸዉ ወገኖች እየጣሩ መሆኑ ተነግሯል።ይሁንና በብዙ ሺሕ የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች  በከባዱ ክረምት በመጠለያ፣ምግብና መድሐኒት እጦት እየተሰቃዩ መሆናቸዉን አስታዉቀዋል