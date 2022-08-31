 ድሬዳዋ መሰረተ ልማቶችን እንድታስፋፋ ተጠየቀች | ኢትዮጵያ | DW | 30.12.2022

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ኢትዮጵያ

ድሬዳዋ መሰረተ ልማቶችን እንድታስፋፋ ተጠየቀች

የኢንደስትሪ ሚንስትሩ አቶ መላኩ አለበል ዝቅተኛ ያሉትን የኢንዱስትሪ ዘርፍ የስራ እድል ፈጠራ ከፍ ለማድረግ መስራት ይገባል ብለዋል።መንግስት ከተማዋ ነፃ የንግድ ቀጠና እንድትሆን ማድረጉን ያነሱት አቶ መላኩ በዚህ እድል የሚመጡ ባለ ኢንዱስትሪዎችን ለማስተናገድ አስተዳድሩ የሆቴል ግንባታ እንዲሁም መሰረተ ልማትን ማሳደግ ይጠበቅበታል ብለዋል።

ድሬዳዋ ባለሀብቶችን ለመሳብ መሰረተ ልማቶችን እንድታስፋፋ ተጠየቀች

በድሬደዋ የኢንዱስትሪው ዘርፉ ለነዋሪዎቿ የፈጠረው የስራ እድል ዝቅተኛ በመሆኑ ይበልጥ መስራት ይገባል ተብሏል። ከአጠቃላይ ነዋሪው ህዝብ ብዛት አንፃር ሲታይ ሁለት በመቶ አይሞላም የተባለውን የዘርፉን የስራ እድል ለማሳደግ አዳዲስ ባለሀብቶችን መሳብ እና ለእነሱ የሚመች አገልግሎት መዘርጋት እንዲሁም ነባሮቹ እንዲጠናከሩ ማድረግ ትኩረት እንደሚያሻው የኢንደስትሪ ሚንስትር አቶ መላኩ አለበል አስገንዝበዋል። በሌላ በኩል ከተማዋ በቅርቡ ነፃ የንግድ ቀጠና እንድትሆን መደረጉ ዘርፉ እንዲሻሻል ይረዳል የሚል እምነት እንዳላቸው የገለጡት ሚንስትሩ ይህንን ለማስተናገድ የከተማ አስተዳደሩ በመኖርያ ቤት ዝግጅት ፣ በሆቴል ፣ በመንገድ መሰረተ ልማት እና ሌሎች መስኮች አስቀድሞ ስራዎችን መስራት እንደሚጠበቅበትም አስገንዝበዋል።

"ኢትዮጵያ ታምርት" በሚል መሪ ሀሳብ  በድሬደዋ በተዘጋጀ መድረክ የአስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ባደረጉት ንግግር "እድገት አሳይቷል " ባሉት የኢንደስትሪ ዘርፍ ባሉ አራት መቶ አምሳ ያህል አምራች ኢንዱስትሪዎች አስራ ሁለት ሺህ ለሚሆኑ ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል መፈጠሩን ጠቁመዋል።ድሬደዋ ነፃ የንግድ ቀጠና ሆነች

የድሬዳዋን ኤንዱስትሪ ማሳደግ በሚቻልበት መንገድ ላይ ያተኮረ መድረክ

በድሬዳዋ ኢንዱስትሪን ማስፋፋት በሚቻልበት መንገድ ላይ ያተኮረ መድረክ

በመድረኩ የተገኙት የኢንደስትሪ ሚንስትሩ አቶ መላኩ አለበል በሪፖርቱ መሠረት ዝቅተኛ ያሉትን የዘርፉ የስራ እድል ፈጠራ ከፍ ለማድረግ መስራት ይገባል ብለዋል። በቀጣይችግሮችን ቀርፎ ለውጥ ለማምጣት መሰራት አለባቸው ያሏቸውን ተግባራት ጠቁመዋል። የፌደራል መንግስት ከተማዋን ነፃ የንግድ ቀጠና እንድትሆን ማድረጉን ያነሱት አቶ መላኩ በዚህ እድል የሚመጡ ባለ ኢንዱስትሪዎችን ለማስተናገድ አስተዳድሩ አስቀድሞ በመኖርያ ቤት ፣ በሆቴል ማስፋፋት እና የመንገድ መሰረተ ልማትን በማሳደግ በኩል ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚጠበቅበት አስገንዝበዋል ።ሃያ አራት ሰዓት ሰላሙ የተጠበቀ አካባቢ መፍጠርና የደርቅ እና ፍሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ላይ ያተኮረ የቅድመ ዝግጅት ተግባር የከተማ አስተዳደሩ ማከናወን እንዳለበት አሳስበዋል።
በውይይቱ የመስተዳድሩን ካቢኔ አባላት ጨምሮ የተለያዩ አካላት ተሳትፈዋል።ከቅርብ ወራት ቀደም ብሎ በሀገሪቱ የመጀመርያ የሆነው የድሬደዋ ነፃ የንግድ ቀጠና በይፋ መጀመሩ ይታወሳል።

መሳይ ተክሉ 
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ

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