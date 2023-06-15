 ድምፅ አልባዉ የኪነ-ጥበብ ጥሪ | ባህል | DW | 15.06.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ባህል

ድምፅ አልባዉ የኪነ-ጥበብ ጥሪ

በአሁን ጊዜ ኪነ- ጥበቡ አፉን ለግሞ ቁጭ ብሏል። ኪነ-ጥበቡ ማድረግ ያለበትን ቢያደርግ ኖሮ መንግሥትንም ይጠቅመዉ ነበር። ኪነ-ጥበቡ መንግሥትን እንዲያወድሰዉ ብቻ ሳይሆን እንዲተቸዉ አቅም መፍጠር አለበት። ግን እየሆነ ያለዉ ኪነ-ጥበቡ አደርባይ እንዲሆን ነዉ የተደረገዉ። በአሁኑ ሰዓት ግን ኪነ-ጥበቡ አፉን ተይዟል።

«በአሁኑ ወቅት ኪነ-ጥበቡ አደርባይ እንዲሆን ነዉ የተደረገዉ»

ኪነ-ጥበብ የህዝብ፤ ሀዘን፤ ደስታ ማህረበራዊ፤ ህይወት ከሚገለፁበት መንገዶች አንዱ ነው። ሕልም እንደ ፈችው ነው። ጥበብ በሜክአፕ ተገልጿል። የዛሬ ስንት ዓመት አትሌት ሌሊሳ ፈይሳ ብራዚል በሪዮ ዴጄኔሮ አደባባይ  እጆቹን ከፍ አድርጎ እና አጣምሮ የወያኔን አምባገነናዊ አገዛዝ ለዓለም እንዳገለጠው ሁሉ ያቺም ጉማ ላይ የታየችዉ ወጣት ሴት የወቅቱን የኢትዮጵያ ሁኔታ አጋልጣለች። ወፍ እንደ አገሩ ይጮኋል አይደለም የሚባለዉ? ጉማ አዋርድ ወጣትዋ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ብሶት ጎን በመቆሟ እንድናውቃት አድርጎናል። መድረኩንም  በአግባቡ ተጠቅማበታለች፤

Äthiopien Gumma Award 2023 Protest

9ኛው የጉማ አዋርድ

በሀገር ጉዳይ አቋምን መግለጽ እንጅ መሽኮርመም አያስፈልግም።» ይላል ከማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ያገኘነዉ አስተያየት።  ባለፈዉ ሳምንት የተካሄደዉ 9ኛው የጉማ አዋርድ   አነጋጋሪ ሆኖ ነዉ የሰነበተዉ። የቀድሞዋ የአድማስ ዩኒቨርሲቲ መምህርትና የቢን ኢንተርናሽናል ሆቴል የፋይንስ ኃላፊ፤ ፍላጎት አብርሃም፤ በጉማ ድግስ ላይ ስትገኝ ግንባሯ ላይ የሚንጠባጠብ የሚመስል ደም መሳይ ቀለም ተቀብታለች። አፏም ተለጉሟል። ይሁንና ፍላጎትን አይቶ ሕልም እንደ ፈችው እንደሚባለው ግን አይደለም ያሉ ብዙዎች ናቸዉ። የዚህን ጥበብ ትርጉሙ ያልተረዳ የኢትዮጵያ ሁኔታ ግልፅ ያልሆነለት ብቻ ፤ ወይሞ ደግሞ ሞልቶ እየፈሰሰ ያለው ግፍ የማይሰማው  መሆን አለበት ተብሏል። የጥበብን የግል ቋንቋ ተጠቅማ ተማሪዋን ተመስላ መታፈንን፣ መድማትን ለጉማ ታዳሚ በጥበብ ቋንቋ አናግራዋለች። በአዳራሹም ሆነ ከአዳራሽ ዉጭ፤ የሁሉንም ቀልብ ስባለች። የሁሉም ዓይኖች አርፈውባታል። የሶሻል ሚዲያውን ገጾች ሁሉ መሙላትዋ ታይቷል።

Äthiopien Gumma Award 2023 Protest

9ኛው የጉማ አዋርድ

 

ጥበበኛዉም ሆነ የመድረኩ እድምተኛ ጋዜጠኛ ባለፎቶግራፉ ጥበበኛዋን ማለፍ አልቻለም። ምክንያቱም በዝምታ ጩኸት ጆሮዋቸዉ ላይ ትጮህባቸዉ ነበር፤  ሲሉ ብዙዎች ገልፀዋታል። ከግንባሯና ከከንፈሯ (አፏ)  ወደ ደረቷ ወረድ ስንልም ሌላ ተጨማሪ ሀገራዊ ትርጉም ያላቸውን ምልክቶች ይነበቡ ነበር። በሀገር ተመስላ በሙሉ የሙሽራ ልብስ ተዉባ  ባለ-አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የሕብረ ቀለም ውበት ያለው ሰንደቅ ዓለማችንን ደረቷ ላይ አገልድማ፤  የልብ ቅርፅ ያለው ምልክትም በኢትዮጵያ የሀገሯ ፍቅር እየነደደች መሆኗን በመግለፅ ፎቶው ይናገራል ሲሉም ብዙዎች የልጅትዋን ኪነ-ጥበባዊ አቀራረብ ተርጉመዉታል። አነጣጥረው ካሜራ የደቀኑባትና የፎቶው ትንግርታዊ መልዕክቱን ከሀገር እስከ አድማስ-ባሻገር ለሁሉም እንዲዳረስ ያደረጉ ሁሉ የጥበበኛዋ ማዕድ ተቋዳሾች ሌሎች የኪነ-ጥበብ አድናቂዎች በመሆናቸዉ ተመስግነዋል። በአገራችን ኪነጥበብ እና ጠበብተኞቹ እንዴት ናቸዉ ይሆን?

Äthiopien Gumma Award 2023 Protest

9ኛው የጉማ አዋርድ

 

ኦስካር የተባለዉ በዓለም ትልቁ የፊልም ሽልማት መድረክ ሌላው መታወቂያው ፓለቲካዊ በሆኑ ጉዳዮች መተንፈሻ መድረክ በመሆኑ ነዉ። በዚህ መድረክ ጦርነትን የሚቃወሙ ንግግሮች ተስተጋብተዋል። የቀድሞዉ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ተብጠልጥለዋል። በቅርቡ የዩክሬይኑ ፕሬዚዳንት ዜሌንስኪ 'ጎሎደን ግሎብ' የፊልም የሽልማት መድረክ ላይ ተገኝተዉ ለሃገራቸዉ ጥሪ አድርገዋል።  ታዋቂዎቹ የፊልም ተዋናዮች ፖለቲከኞች ነዉርም በገሃድ ሲልም በስምና ወርቅ ይነገርበታል።

Äthiopien Gumma Award 2023 Protest

9ኛው የጉማ አዋርድ

በጉማ 9ኛ አዋርድ ላይ በሜካፕ ራስዋንበኪነጥበብ ክህሎትዋ  አበጃጅታ ያለድምጽ ከፍተኛ ጩኸት ማሰማትዋ ከተነገረላት ወጣት ኢትዮጵያዊት ሌላ ሌሎች ሦስት አራት ሴቶች እንዲሁም በመድረኩ መልክቶችን አስተላልፈዋል። ከነዚህ መካከል የመስጂድ መፍረስን በመቃወም ስሞታን በኪነ-ጥበብ የገለፀችዉ ኢክራም እድሪስ ናት።

በጥበብ ሃሳብን በመግለፃቸዉ ፤ በብዕር ጥበብን በመግለጻቸዉ ብዙ መስዋዕትነትን ከከፈሉት የሃገራችን ብርቅዬ ሰዎች መካከል ደራሲና ጋዜጠኛ በአሉ ግርማ አንዱ ነዉ ሲል በምሳሌነት የሚገልፀዉ አርቲስት ደሳለኝ ኃይሉ ነዉ። አርቲስት ደሳለኝ አሁንም በመነጋገር ሳይሆን በጉልበት በማመናችን በሃገራችን እና ህዝቧ አደጋ ላይ ወድቀናል ሲል ስጋቱን ይናገራል። የጉማ የሽልማት መድረክ እንዲመሰረት ድጋፍ ከሰጡ አንዱ የሆነዉ ልበ ቀናዉ አርቲስት ደሳለኝ ኃይሉ፤ ቤተልሄም ዘ-ኢትዮጵያ የሰዉነት እና የበጎነት ስራዎች  የሚል ድርጅት አቋቁሞ ወገኑን እያገዘ ይገኛል።

Äthiopien Gumma Award 2023 Protest

9ኛው የጉማ አዋርድ

በጉማ የኪነ-ጥበባት ሽልማት ላይ ያለ ድምፅ በጥበብ ድምፅ ለሆኑን ሦስት አራት ሴቶች ፤ ምስጋናችን ይድረሳችሁ ያሉ በርካቶች ናቸዉ። በጥበብ መልክታችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ አፈና፣ መፈናቀል፣ ግድያ፣ ሰቆቃ፤ የሴቶች መደፈር ይቁም፤ የፍትህ ሥርዓት ይስፈን ብላችሁ መጮሃችሁን ሰምተናል እናመሰግናለን ያሉም ጥቂቶች አይደሉም።

ቃለ ምልልስ የሰጡን በማመስገን ሙሉ ዝግጅቱን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን።

አዜብ ታደሰ

ታምራት ዲንሳ

Audios and videos on the topic

«በአሁኑ ወቅት ኪነ-ጥበቡ አደርባይ እንዲሆን ነዉ የተደረገዉ»

ተዛማጅ ዘገባዎች

የጉማ ሽልማት አዘጋጅ እስር

የጉማ ሽልማት አዘጋጅ እስር 10.06.2023

የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጇ ፍላጎት አብርሃም (የልጅ ማኛ) ከዚህ ምስል ጋር በተያያዘ ዛሬ እረፋዱን የእስር ማዘዣ ወጥቶባታል ተብሎዋል።

በጀርመን የዓመቱ ምርጥ የኪነጥበብ ባለሙያ ተሸላሚ

በጀርመን የዓመቱ ምርጥ የኪነጥበብ ባለሙያ ተሸላሚ 28.07.2022

በአዲስ አበባ ከተማ የአጼ ምኒልክ ሃውልት ስር እንዲሁም ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አካባቢ ማደሪያ እስከማጣት ተቸግሮ የሕይወት ውጣ ውረድን ለማሳለፍ ተገዷል:: ዛሬ በኢትዮጵያ የኪነጥበብ ዘርፍ ስሙ በግንባር ቀደምትነት ገኖ የሚጠቀሰው ነው ባለሙያው፤ ለማመን የሚከብዱ እጅግ አያሌ ፈተናዎችንና ውጣውረዶችን ቢያሳልፍም ሕልምና ራዕዮን አሳክቷል::